Solana tabanlı vadeli DEX hacmi ikinci çeyrekte 183,2 milyar dolara çıktı

Solana ekosistemindeki sürekli vadeli işlem odaklı merkeziyetsiz borsalar, 2026’nın ikinci çeyreğinde şimdiye kadarki en güçlü dönemini geçirdi. DefiLlama ve Dune Analytics verilerine göre bu platformlarda gerçekleşen teorik işlem hacmi 183,2 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, bir önceki çeyreğe göre %42 artışa işaret etti.

Hacim artışını ne destekledi

Büyümede, yatırımcıların merkezi platformlardan Solana üzerinde çalışan merkeziyetsiz türev ürün borsalarına yönelmesi etkili oldu. Jupiter Perpetuals, Drift ve Zeta Markets gibi platformlar öne çıkarken, düşük işlem ücretleri ve çok kısa onay süreleri bu geçişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

DefiLlama, farklı blokzincir ağlarındaki merkeziyetsiz finans verilerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor. Dune Analytics ise zincir üstü verilerin sorgulanmasına ve görselleştirilmesine imkan tanıyan bir analiz aracı olarak kullanılıyor.

DefiLlama ve Dune Analytics verileri, Solana tabanlı sürekli vadeli işlem DEX’lerinin 2026’nın ikinci çeyreğinde 183,2 milyar dolarlık hacimle yeni zirveye ulaştığını ortaya koyuyor.

Solana’nın tek durumlu likidite yapısı ve yaklaşık 400 milisaniyelik blok süreleri de piyasadaki işlem farklarının daralmasına katkı sağladı. Bu yapı, özellikle kaldıraçlı ürünlerde fiyat oluşumunun daha verimli işlemesine zemin hazırladı. Kurumsal piyasa yapıcıların ABD ve Asya işlem saatlerinde kotasyonlarını artırması da piyasa derinliğini güçlendiren bir başka unsur oldu.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade tarihi olmadan alınıp satılabilen türev ürünleri ifade eder. Teorik işlem hacmi ise sözleşmelerin toplam nominal büyüklüğünü gösterir, doğrudan elde değişen nakit tutarı anlamına gelmez.

Metrik 2026 2. çeyrek Değişim Teorik işlem hacmi 183,2 milyar dolar Çeyreklik %42 artış

Yatırımcılar ve borsalar için etkisi

Artan hacim, BTC, ETH ve yerel varlıklara dayalı sürekli vadeli işlem ürünlerinde daha derin likidite ve daha düşük kayma anlamına gelebilir. Geliştiriciler açısından veriler, türev ürün altyapısında hangi ölçeklenme çözümlerinin öne çıktığına dair güçlü bir işaret sundu.

Merkezi borsalar ise hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların saklama hizmeti gerektirmeyen seçeneklere yönelmesiyle artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Düzenleyici kurumlar da geleneksel çerçevenin dışında büyüyen zincir üstü kaldıraçlı işlemleri yakından izliyor.

Kurumsal piyasa yapıcıların ABD ve Asya saatlerinde daha yoğun kotasyon vermesi, Solana tabanlı türev platformlarında piyasa derinliğinin büyümesine katkı sağladı.

Riskler gündemde kalmayı sürdürüyor

Veriler güçlü büyümeye işaret etse de ağın güvenilirliği, fiyat oracle tasarımı ve fonlama oranlarındaki oynaklık bu alanın temel riskleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle işlem hacmindeki artış, piyasanın olgunlaştığına dair bir işaret olarak görülse de teknik ve yapısal başlıklar önemini koruyor.

2026 boyunca kripto türev piyasalarında şeffaflık ve düzenleyici uyuma daha fazla odaklanıldığı görülürken, Solana tabanlı merkeziyetsiz vadeli işlem platformları bu eğilimin dikkat çeken alanlarından biri haline geldi.