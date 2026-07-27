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Solana (SOL)

Solana tabanlı vadeli DEX hacmi ikinci çeyrekte 183,2 milyar dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Solana tabanlı sürekli vadeli DEX hacmi 2026'nın ikinci çeyreğinde 183,2 milyar dolara ulaştı.
  • ⚡ Bu artışta merkezi platformlardan merkeziyetsiz türev borsalarına geçiş etkili oldu ve $SOL ekosistemi öne çıktı.
  • 💧 Jupiter Perpetuals, Drift ve Zeta Markets büyümeden pay aldı, likidite ve piyasa derinliği güçlendi.
  • 🛡️ Ağ güvenilirliği, oracle yapısı ve fonlama oranı oynaklığı ise başlıca riskler arasında kaldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana ekosistemindeki sürekli vadeli işlem odaklı merkeziyetsiz borsalar, 2026’nın ikinci çeyreğinde şimdiye kadarki en güçlü dönemini geçirdi. DefiLlama ve Dune Analytics verilerine göre bu platformlarda gerçekleşen teorik işlem hacmi 183,2 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, bir önceki çeyreğe göre %42 artışa işaret etti.

İçindekiler
1 Hacim artışını ne destekledi
2 Yatırımcılar ve borsalar için etkisi
3 Riskler gündemde kalmayı sürdürüyor

Hacim artışını ne destekledi

Büyümede, yatırımcıların merkezi platformlardan Solana üzerinde çalışan merkeziyetsiz türev ürün borsalarına yönelmesi etkili oldu. Jupiter Perpetuals, Drift ve Zeta Markets gibi platformlar öne çıkarken, düşük işlem ücretleri ve çok kısa onay süreleri bu geçişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

DefiLlama, farklı blokzincir ağlarındaki merkeziyetsiz finans verilerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor. Dune Analytics ise zincir üstü verilerin sorgulanmasına ve görselleştirilmesine imkan tanıyan bir analiz aracı olarak kullanılıyor.

DefiLlama ve Dune Analytics verileri, Solana tabanlı sürekli vadeli işlem DEX’lerinin 2026’nın ikinci çeyreğinde 183,2 milyar dolarlık hacimle yeni zirveye ulaştığını ortaya koyuyor.

Solana’nın tek durumlu likidite yapısı ve yaklaşık 400 milisaniyelik blok süreleri de piyasadaki işlem farklarının daralmasına katkı sağladı. Bu yapı, özellikle kaldıraçlı ürünlerde fiyat oluşumunun daha verimli işlemesine zemin hazırladı. Kurumsal piyasa yapıcıların ABD ve Asya işlem saatlerinde kotasyonlarını artırması da piyasa derinliğini güçlendiren bir başka unsur oldu.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade tarihi olmadan alınıp satılabilen türev ürünleri ifade eder. Teorik işlem hacmi ise sözleşmelerin toplam nominal büyüklüğünü gösterir, doğrudan elde değişen nakit tutarı anlamına gelmez.

Metrik2026 2. çeyrekDeğişim
Teorik işlem hacmi183,2 milyar dolarÇeyreklik %42 artış

Yatırımcılar ve borsalar için etkisi

Artan hacim, BTC, ETH ve yerel varlıklara dayalı sürekli vadeli işlem ürünlerinde daha derin likidite ve daha düşük kayma anlamına gelebilir. Geliştiriciler açısından veriler, türev ürün altyapısında hangi ölçeklenme çözümlerinin öne çıktığına dair güçlü bir işaret sundu.

Merkezi borsalar ise hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların saklama hizmeti gerektirmeyen seçeneklere yönelmesiyle artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Düzenleyici kurumlar da geleneksel çerçevenin dışında büyüyen zincir üstü kaldıraçlı işlemleri yakından izliyor.

Kurumsal piyasa yapıcıların ABD ve Asya saatlerinde daha yoğun kotasyon vermesi, Solana tabanlı türev platformlarında piyasa derinliğinin büyümesine katkı sağladı.

Riskler gündemde kalmayı sürdürüyor

Veriler güçlü büyümeye işaret etse de ağın güvenilirliği, fiyat oracle tasarımı ve fonlama oranlarındaki oynaklık bu alanın temel riskleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle işlem hacmindeki artış, piyasanın olgunlaştığına dair bir işaret olarak görülse de teknik ve yapısal başlıklar önemini koruyor.

2026 boyunca kripto türev piyasalarında şeffaflık ve düzenleyici uyuma daha fazla odaklanıldığı görülürken, Solana tabanlı merkeziyetsiz vadeli işlem platformları bu eğilimin dikkat çeken alanlarından biri haline geldi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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