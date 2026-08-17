XRP’de uzun vadeli trend çizgisi korunursa 6 ila 10 dolar hedefi öne çıkıyor

XRP, uzun vadeli bir trend çizgisini yeniden test ederken piyasada alıcıların bu seviyeyi savunup savunamayacağı yakından izleniyor. Teknik görünümde bu desteğin korunması halinde toparlanmanın güç kazanabileceği, ana direnç bölgesinin aşılması durumunda ise daha geniş çaplı bir yükseliş hareketinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kritik eşik

Kripto analisti STEPH IS CRYPTO, XRP fiyatının 2020’den bu yana büyük piyasa döngülerinde destek işlevi gören uzun vadeli trend çizgisini yeniden test ettiğini belirtiyor. Bu seviyedeki son temas, alıcıların ivmeyi yeniden kurma çabası nedeniyle öne çıkıyor. Trend çizgisinin korunması, XRP için daha sağlam bir toparlanma zemini oluşturabilir.

STEPH IS CRYPTO, XRP’nin uzun vadeli trend çizgisini yeniden test ettiğini ve bu desteğin korunması halinde yeni bir yükseliş evresinin başlayabileceğini vurguluyor.

Analiste göre ana direnç seviyesinin üzerinde yaşanacak olası bir kırılma, yükseliş beklentisini güçlendirebilir. Bu senaryoda uzun vadede 6 ila 10 dolar aralığı hedef bölge olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyelere ulaşılması için güçlü alım iştahı ve yüksek piyasa momentumu gerekecek. Kısa vadede en önemli unsur, fiyatın trend çizgisi üzerinde kalması olarak görülüyor.

Japonya’da XRP ödülü veren mevduat kampanyası

Öte yandan Japonya’da SBI Shinsei Bank’ın yürüttüğü XRP ödül programı da dikkat çekiyor. Banka, belirli koşulları karşılayan müşterilere vadeli yen mevduatı karşılığında XRP ödülü sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için en az 300 bin yenin altı ay süreyle yen vadeli mevduat hesabında tutulması gerekiyor. Yatırılan tutar yükseldikçe verilen ödül miktarı da artıyor.

Mini sözlük: SBI Shinsei Bank, Japonya’da faaliyet gösteren bir banka olup SBI Holdings ekosistemi içinde yer alıyor. SBI grubu, uzun süredir Ripple ile çalışan ve XRP tabanlı çözümlere ilgi gösteren finans kuruluşları arasında bulunuyor.

SBI Shinsei Bank’ın mevduat kampanyası, geleneksel tasarruf ürünleriyle dijital varlıkları aynı çerçevede buluşturan yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu girişim, Japon bankacılık sistemi ile kripto varlıklar arasındaki bağı güçlendirme potansiyeli taşıyor. SBI grubunun Ripple ve XRP ağıyla uzun süredir ilişkili olması da programın piyasada daha fazla ilgi görmesine katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, bankadaki milyarlarca dolarlık tasarrufun doğrudan XRP’ye dönüştürüldüğü yönündeki yorumlar mevcut verilerle desteklenmiyor.

Fiyatın yönünde belirleyici unsurlar

XRP için bir sonraki yön, alıcıların uzun vadeli trend çizgisini ne ölçüde koruyabildiğine ve fiyatın direnç seviyelerini aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Başarılı bir kırılma, yükseliş beklentisini hızlandırabilir ve daha yüksek hedefleri yeniden gündeme taşıyabilir.

Buna karşılık trend desteğinin kaybedilmesi, satış baskısını artırabilir. Piyasadaki son denge arayışına rağmen teknik yapı ile kurumsal ilginin birlikte değerlendirilmesi, XRP’de olası bir yön değişiminin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini gösteriyor.