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RIPPLE (XRP)

XRP’de uzun vadeli trend çizgisi korunursa 6 ila 10 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uzun vadeli trend çizgisini test eden $XRP için 6 ila 10 dolar aralığı konuşuluyor.
  • 📈 Analistler, ana direncin aşılması halinde yükseliş ivmesinin güçlenebileceğini aktarıyor.
  • 🏦 SBI Shinsei Bank, en az 300 bin yenlik altı aylık mevduata XRP ödülü veriyor.
  • 🇯🇵 Japonya'daki bu kampanya, bankacılık ile kripto varlıklar arasındaki bağı öne çıkarıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, uzun vadeli bir trend çizgisini yeniden test ederken piyasada alıcıların bu seviyeyi savunup savunamayacağı yakından izleniyor. Teknik görünümde bu desteğin korunması halinde toparlanmanın güç kazanabileceği, ana direnç bölgesinin aşılması durumunda ise daha geniş çaplı bir yükseliş hareketinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Japonya’da XRP ödülü veren mevduat kampanyası
3 Fiyatın yönünde belirleyici unsurlar

Teknik görünümde kritik eşik

Kripto analisti STEPH IS CRYPTO, XRP fiyatının 2020’den bu yana büyük piyasa döngülerinde destek işlevi gören uzun vadeli trend çizgisini yeniden test ettiğini belirtiyor. Bu seviyedeki son temas, alıcıların ivmeyi yeniden kurma çabası nedeniyle öne çıkıyor. Trend çizgisinin korunması, XRP için daha sağlam bir toparlanma zemini oluşturabilir.

STEPH IS CRYPTO, XRP’nin uzun vadeli trend çizgisini yeniden test ettiğini ve bu desteğin korunması halinde yeni bir yükseliş evresinin başlayabileceğini vurguluyor.

Analiste göre ana direnç seviyesinin üzerinde yaşanacak olası bir kırılma, yükseliş beklentisini güçlendirebilir. Bu senaryoda uzun vadede 6 ila 10 dolar aralığı hedef bölge olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyelere ulaşılması için güçlü alım iştahı ve yüksek piyasa momentumu gerekecek. Kısa vadede en önemli unsur, fiyatın trend çizgisi üzerinde kalması olarak görülüyor.

Japonya’da XRP ödülü veren mevduat kampanyası

Öte yandan Japonya’da SBI Shinsei Bank’ın yürüttüğü XRP ödül programı da dikkat çekiyor. Banka, belirli koşulları karşılayan müşterilere vadeli yen mevduatı karşılığında XRP ödülü sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için en az 300 bin yenin altı ay süreyle yen vadeli mevduat hesabında tutulması gerekiyor. Yatırılan tutar yükseldikçe verilen ödül miktarı da artıyor.

Mini sözlük: SBI Shinsei Bank, Japonya’da faaliyet gösteren bir banka olup SBI Holdings ekosistemi içinde yer alıyor. SBI grubu, uzun süredir Ripple ile çalışan ve XRP tabanlı çözümlere ilgi gösteren finans kuruluşları arasında bulunuyor.

SBI Shinsei Bank’ın mevduat kampanyası, geleneksel tasarruf ürünleriyle dijital varlıkları aynı çerçevede buluşturan yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu girişim, Japon bankacılık sistemi ile kripto varlıklar arasındaki bağı güçlendirme potansiyeli taşıyor. SBI grubunun Ripple ve XRP ağıyla uzun süredir ilişkili olması da programın piyasada daha fazla ilgi görmesine katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, bankadaki milyarlarca dolarlık tasarrufun doğrudan XRP’ye dönüştürüldüğü yönündeki yorumlar mevcut verilerle desteklenmiyor.

Fiyatın yönünde belirleyici unsurlar

XRP için bir sonraki yön, alıcıların uzun vadeli trend çizgisini ne ölçüde koruyabildiğine ve fiyatın direnç seviyelerini aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Başarılı bir kırılma, yükseliş beklentisini hızlandırabilir ve daha yüksek hedefleri yeniden gündeme taşıyabilir.

Buna karşılık trend desteğinin kaybedilmesi, satış baskısını artırabilir. Piyasadaki son denge arayışına rağmen teknik yapı ile kurumsal ilginin birlikte değerlendirilmesi, XRP’de olası bir yön değişiminin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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