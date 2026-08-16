Solana, 81 doların aşılması halinde yükseliş ivmesi kazanabilir

Solana, alıcıların destek bölgesini koruduğu ve satıcıların üst seviyelerde satışla karşılık verdiği geniş bir bant içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu görünüm, kısa vadede yön arayışının sürdüğüne işaret ederken, kritik seviyelerin aşılması halinde fiyatlamada daha belirgin bir hareket görülebilir.

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıkıyor

SOL, haber sırasında 75,31 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 588,8 milyon dolar, piyasa değeri ise 43,88 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte görülen görece dengeli seyir, fiyat yapısında olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto para analisti The Boss, SOL’un sert satışların ardından haftalık ölçekte geniş bir aralıkta sıkıştığını belirtiyor. Analiste göre alıcılar ile satıcılar henüz belirgin üstünlük kuramadı. Fiyat, üst direnç bölgesine yaklaştıkça satış baskısıyla karşılaşırken, alt destek alanı ise korunuyor.

SOL’de kısa vadeli yön açısından belirleyici unsur, 81 dolar seviyesinin kalıcı biçimde aşılıp aşılamayacağı olacak. Bu eşiğin üzerinde oluşacak hareket, yükseliş yapısını güçlendirebilir.

81 doların üzerine yerleşilmesi halinde 113, 138, 184, 206 ve 276 dolar seviyeleri kademeli hedefler olarak izlenebilir. Buna karşılık destek bölgesinin aşağı kırılması, toparlanma görünümünü zayıflatabilir ve satış baskısını yeniden artırabilir.

Tokenleştirilmiş varlıklarda Solana öne çıktı

Token Terminal verileri, Solana’nın DeFi cüzdanlarında tutulan hisse senedi tokenları açısından en büyük blokzincir konumunda bulunduğunu gösteriyor. Şebekenin bu alandaki pazar payı yüzde 64,5 seviyesinde ölçüldü. Solana, merkeziyetsiz finans uygulamalarına odaklanan ve yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir olarak biliniyor.

Mini sözlük: Hisse senedi tokenı, bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. DeFi cüzdanı ise kullanıcıların varlıklarını saklayıp merkezi bir aracı olmadan blokzincir uygulamalarıyla işlem yapabildiği dijital cüzdandır.

Aynı verilerde Ethereum yüzde 13,5 ile ikinci sırada yer aldı. BNB Chain yüzde 12,5, Robinhood Chain yüzde 7,0 ve Base yüzde 2,4 paya ulaştı. Bu tablo, geleneksel varlıkların zincir üstüne taşınması sürecinde Solana’nın rakiplerinin önünde bulunduğunu ortaya koyuyor.

Ağ Pazar payı Solana %64,5 Ethereum %13,5 BNB Chain %12,5 Robinhood Chain %7,0 Base %2,4

DeFi cüzdanlarında tutulan hisse senedi tokenlarında yüzde 64,5 pay alan Solana, bu segmentte Ethereum ve BNB Chain’in açık biçimde önünde yer alıyor.

Piyasa yönü için destek ve direnç izleniyor

Ağ tarafındaki büyüme işaretlerine ve yükseliş beklentilerine karşın, SOL fiyatı şu aşamada nötr bölgede kalıyor. Bu görünümde, Bitcoin’deki zayıflamanın etkisiyle kripto para piyasasının genel eğilimi de rol oynuyor.

Kısa vadede yönün netleşmesi için alıcıların direnç bölgesini aşarak hareketi kalıcı hale getirmesi gerekecek. Yukarı yönlü kırılma yeni kazançların önünü açabilirken, destek seviyesinin altına sarkılması satıcıları yeniden güçlendirebilir.