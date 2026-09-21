Analist Peter Brandt, Solana için 240 dolar eşiğine dikkat çekiyor

Teknik analist Peter Brandt, haftalık Solana grafiğinde nadir görülen uzun vadeli bir “fincan ve kulp” yapısının son sıkışma evresine işaret etti. Brandt, mevcut yatay seyrin SOL için uzun vadede önem taşıdığını kaydetti. Solana haber yazımı sırasında 116,29 dolar seviyesinde işlem görürken, grafikte 240 dolar bandına uzanabilecek yaklaşık %106’lık bir alan bulunduğu görülüyor.

Beş yıllık yapı öne çıktı

Brandt’ın paylaştığı grafik, Solana’nın son beş yıllık fiyat döngüsünü kapsıyor. Yapının sol tarafı, 2021’de kaydedilen tarihi zirveden başlıyor. Ardından varlık, 2022’nin son bölümündeki kripto piyasası düşüşü sırasında yaklaşık 9 dolara kadar geriledi. 2024’teki toparlanma ise fincan bölümünü tamamladı ve fiyat iki yıla yaklaşan yatay bir bantta hareket ederek kulp görünümünü oluşturdu.

Peter Brandt, mevcut sıkışmanın SOL için çok önemli bir uzun vadeli görünüm sunduğunu vurguluyor.

Grafikte yer alan teknik göstergeler de bu sıkışmayı destekliyor. Ortalama gerçek aralık olarak bilinen ATR 17,51 seviyesinde bulunuyor ve oynaklığın döngüsel biçimde zayıfladığına işaret ediyor. Yön endeksi ADX ise 20,10 seviyesinde kalıyor. Bu değer, piyasada güçlü bir yön trendinin henüz oluşmadığını, ancak hareket alanının daraldığını gösteriyor.

Mini sözlük: Fincan ve kulp, uzun süreli yükseliş beklentisiyle izlenen klasik bir grafik formasyonudur. İlk bölüm yuvarlak bir dip yapısını, kulp ise kırılım öncesindeki daha dar bir sıkışma alanını ifade eder.

Kritik eşik 240 ile 260 dolar aralığı

Logaritmik ölçekte yapılan teknik değerlendirmeye göre 116,29 dolardan 240 dolara uzanacak hareket, yapının yalnızca ilk aşamasını oluşturuyor. Asıl teknik sinyal, fiyatın fincanın üst kenarı sayılan 240 ile 260 dolar aralığının üzerine güçlü biçimde yerleşmesi halinde alınabilecek.

Brandt’ın değerlendirmesinde, benzer çok yıllı formasyonların geleneksel piyasalarda zaman zaman güçlü yükseliş döngülerine zemin hazırladığına dikkat çekiliyor. Solana grafiğinde 9 dolarlık dip ile 240 dolarlık üst bant arasındaki fark yaklaşık 26,6 katlık bir genişlemeye karşılık geliyor. Klasik formasyon hedefleme yaklaşımı korunursa, kırılım sonrası daha yüksek uzun vadeli fiyat alanları teknik olarak gündeme gelebilir.

240 ile 260 dolar bandı üzerinde kalıcı bir yerleşme sağlanmadıkça, bu yapı kesinleşmiş bir kırılım olarak değerlendirilmiyor.

Aşağıda izlenen risk bölgesi 80 dolar bandı

Buna karşılık analizin geçersiz kalabileceği bölge de net biçimde tanımlanıyor. Fiyatın mevcut seviyeleri koruyamayıp 80 ile 85 dolar aralığının altına sarkması, kulp yapısının bozulmasına yol açabilir. Böyle bir senaryo, uzun vadeli görünümde aşağı yönlü risklerin yeniden öne çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle piyasadaki büyük katılımcıların, belirlenen işlem bandı içinde pozisyonlarını koruduğu ve özellikle ana direnç bölgelerinde hacim destekli bir doğrulama beklediği görülüyor. Formasyon şimdilik potansiyel niteliğini korurken, yön tayininde iki alan öne çıkıyor: yukarıda 240 ile 260 dolar bandı, aşağıda ise 80 ile 85 dolar desteği.