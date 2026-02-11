Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) ve Son Bitcoin Tahminleri

En büyük Ethereum rakiplerinden Solana (SOL) 88 doların altında kapanışlarına devam ediyor. Bitcoin grafiği inişli çıkışlı olsa da altcoinler istikrarlı biçimde düşüyor. BTC yükselişinde toparlanamıyorlar ancak kısa vadeli toparlanmalar tersine dönerken kayıplarını artırıyorlar. Peki hedef kaç dolar? HYPE Coin kaç dolar olacak?

Solana ve HYPE Coin

Zirveden 60 bin dolar düşüş yaşayan Bitcoin (BTC) daha derin dipler yapma riskiyle karşı karşıya ve bu yüzden altcoin yatırımcılarının cesareti kırılmış durumda. SOL Coin için 132 dolar altında kapanışların daha derin diplere yol açabileceğinden son çeyrekte bahsetmiştik. Önce 125 doları kaybeden BTC ardından 118 dolar eşiğinin altına indi ve 96 dolarlık dip desteği test etti.

Bu ay BTC döngü dibine ulaşırken 68 dolara fitil atan SOL Coin şimdi 88 dolar altı kapanışlarla fitil attığı seviyeye iniyor. 78 dolar şimdilik son durak gibi görünüyor ve eğer genel piyasa hissiyatında güçlü bir değişim görmezsek hedef 68 dolar.

Hyperliquid geçtiğimiz günlerde zirve noktasına ulaşan Binance FUD ile beslenerek 35 doları aştı. BTC’nin yeni diplere koştuğu noktada Aralık zirvesini test eden HYPE Coin emtia vadelilerini listeleme avantajını da iyi kullandı. Piyasa çökerken HYPE ciddi büyüme kaybetti fakat kar satışları kaçınılmaz.

Bu yüzden HYPE Coin 32 dolar altı kapanışlarla şimdi 28 doları hedefliyor. 28 dolar üstü kapanışlar tekrar 35 dolar testini mümkün kılsa da desteği kaybettiği ortamda 26,78 ve 24,3 dolara gerileyebilir. Ardından hedef 22 dolar olacak.

Bitcoin (BTC)

Türk kripto analisti Efloud kısa vadeli analizinde BTC için short fırsatı arayacağından bahsediyordu ve haklı çıktı. BTC kısa süreli toparlanmanın ardından 72 bin doları aşamadığı için geri döndü ve açığa satış yapanlar kazandı. Güncel olarak 2 kırılma seviyesi var. Bunlar 57 bin ve 72 bin dolar. BTC bunlardan birini kırarak ya geri dönüş yapacak ya da daha derin diplere ulaşacak.

Bitcoin Gerçekleşen Kayıplar 2022 ayı piyasasının en kötü günlerini anımsatıyor.

Dibin oluşması zaman alır ancak bu veri bize artık dip evresinin başlamış olabileceğini gösteriyor. Bir süre daha kara bulutlar üzerimizde kalacak ve ardından 2023 yılının (yani o günlere benzer bir dönemin) başlamasını bekleyeceğiz.