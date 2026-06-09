HYPE’de dikkat çeken yükseliş sürüyor! Hyperliquid için hangi veriler öne çıkıyor?

Citrini Research’ün değerlendirmesine göre Hyperliquid, kripto para piyasasında dikkat çeken projelerden biri olarak öne çıkıyor. Araştırma şirketi, protokolün hem düzenli gelir üretmesini hem de bu gelirle bağlantılı büyük ölçekli geri alım mekanizmasını, Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE için destekleyici unsurlar arasında gösterdi.

Gelir ve geri alım mekanizması öne çıktı

Citrini Research verilerine göre protokolün işlem ücretlerinin yüzde 90’dan fazlası Assistance Fund’a aktarılıyor. Bu fon daha sonra açık piyasadan HYPE alımı için kullanılıyor. Böylece piyasada sürekli bir alım talebi oluşurken dolaşımdaki arz üzerinde de azaltıcı bir etki ortaya çıkıyor.

Mini sözlük: Assistance Fund, Hyperliquid ekosisteminde işlem ücretlerinden beslenen ve açık piyasadan HYPE alımı yapan fon yapısını ifade ediyor. Token geri alımı ise piyasadan token toplanması yoluyla arzı azaltabilen ve talep dengesini etkileyebilen bir yöntem olarak biliniyor.

Citrini, Hyperliquid’in geri alım ölçeğinin özellikle dikkat çekici olduğunu belirtti. Şirketin tahminine göre bu alımlar, 2025 boyunca kripto para piyasasındaki toplam token geri alım faaliyetinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Bu düzeydeki talebin yatırımcı güvenini güçlendirdiği aktarıldı.

Citrini Research’e göre Hyperliquid, platform faaliyetlerinden gerçek gelir üretmesi ve bu gelirin büyük bölümünü açık piyasadan HYPE alımına yönlendirmesiyle birçok kripto varlıktan ayrışıyor.

HYPE fiyatındaki hareketlilik ve büyüme alanı

Bu stratejinin HYPE fiyatındaki yükselişe katkı sunduğu değerlendiriliyor. Token kısa süre önce yaklaşık 75 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. HYPE ayrıca pazartesi günü yüzde 8’in üzerinde yükselerek son haftalarda zorlanan daha geniş kripto para piyasasından pozitif ayrıştı.

Araştırma notunda, HYPE’ın token fiyatı bakımından Solana’yı geride bırakmasının da yakın dönemin önemli gelişmeleri arasında yer aldığı belirtildi. Buna karşın Solana’nın yaklaşık 38 milyar dolarlık piyasa değeriyle HYPE’ın halen oldukça üzerinde bulunduğu kaydedildi. Yine de bu gelişmenin Hyperliquid ekosistemindeki büyümeye dikkat çektiği ifade edildi.

Kurumsal ilgi de artıyor

Citrini Research, Hyperliquid’in merkeziyetsiz türev ürünler alanında halen önemli bir büyüme alanına sahip olduğunu savundu. Şirkete göre protokolün bu pazarda alabileceği ek pay bulunuyor ve önündeki genişleme alanı hala açık durumda.

Kurumsal tarafta da ilginin arttığı görülüyor. Yeni işlem görmeye başlayan Hyperliquid ETF’leri, ilk üç haftalık dönemde yaklaşık 600 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. Bitwise ve 21Shares tarafından sunulan bu ürünler aynı sürede 136 milyon doların üzerinde net giriş kaydetti.

Bitwise, kripto varlıklara odaklanan yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor. 21Shares ise borsa yatırım ürünleri alanında faaliyet gösteren ve özellikle dijital varlık temalı ürünleriyle tanınan bir ihraççı konumunda bulunuyor.