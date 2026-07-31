HYPE, 53 dolar desteğini korursa 75 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, kısa vadede yön tayini açısından kritik görülen 53 dolar civarındaki destek bölgesini test ediyor. Fiyatın bu seviyede tutunması halinde, teknik görünümde yeniden yukarı yönlü bir toparlanma ihtimali öne çıkıyor.

Teknik görünümde kritik eşik izleniyor

HYPE, haber hazırlanırken 55,25 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 370,39 milyon dolar, piyasa değeri ise 13,95 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte kaydedilen %4,07’lik yükseliş, destek alanının korunması halinde fiyatın yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor.

Kripto para analisti Ali Charts, HYPE fiyatının yaklaşık 53 dolar seviyesinde oluşan işlem kanalının alt sınırını test ettiğini aktardı. Bu bölge, mevcut yükseliş yapısının korunup korunamayacağı açısından kritik kabul ediliyor.

Ali Charts, HYPE fiyatının 53 dolar civarındaki kanal desteğinde bulunduğunu ve alıcıların bu bölgeyi savunmasının kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını ortaya koyuyor.

Alıcıların bu alanı koruması halinde fiyatın önce kanalın orta bölümüne, yani yaklaşık 64 dolar seviyesine yönelmesi beklenebilir. Bu nokta ilk güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkarken, söz konusu bariyerin aşılması durumunda 75 dolar civarındaki üst kanal çizgisi yeniden hedef haline gelebilir.

İşlem hacmi ve açık pozisyon verileri dikkat çekiyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler pazarında yüksek hacmiyle öne çıkmayı sürdürüyor. Platform, bu alanda faaliyet gösteren en büyük uygulamalardan biri olarak açık pozisyon ve günlük işlem hacmi tarafında rakiplerinin önünde yer alıyor. Sürekli vadeli işlemler, belirli bir vade tarihi olmadan alım satıma imkan veren türev ürünler olarak biliniyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, standart vadeli kontratlardan farklı olarak sona erme tarihi bulunmayan türev işlemleri ifade eder. Açık pozisyon ise henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü gösterir.

Hyperliquid Daily verilerine göre platformun açık pozisyon büyüklüğü 10,6 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 13,5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu tablo, kullanıcı ilgisinin ve platform üzerindeki işlem yoğunluğunun güçlü kaldığına işaret ediyor.

Gösterge Seviye HYPE fiyatı 55,25 dolar Kritik destek 53 dolar İlk direnç 64 dolar Üst hedef bölgesi 75 dolar Açık pozisyon 10,6 milyar dolar 24 saatlik platform hacmi 13,5 milyar dolar

Piyasa temkinli kalmayı sürdürüyor

Ağ etkinliğindeki artış ve güçlü likidite, HYPE için olumlu bir zemin oluşturuyor. Bununla birlikte, genel kripto para piyasasında temkinli hava korunuyor. Bu nedenle destekten gelebilecek olası bir yükseliş denemesi, piyasa koşulları zayıf kalırsa kalıcı bir kırılmaya dönüşmeyebilir.

Platformdaki yüksek işlem hacmi ve likidite artışı, HYPE için yukarı yönlü senaryoyu destekliyor; ancak genel piyasa koşulları zayıf kalırsa kırılma denemeleri sınırlı kalabilir.

İşlem hacminin güçlü seyrini koruması ve ekosistemdeki faaliyetlerin sürmesi halinde alıcıların daha yüksek direnç bölgelerini yeniden test etme olasılığı artabilir. Buna karşılık 53 dolar desteğinin kaybedilmesi, kısa vadeli görünümde baskının yeniden artmasına yol açabilir.