HYPE tokenlarında 32,9 milyon dolarlık transfer staking ihtimalini artırdı

Blokzincir veri izleme platformu Whale Alert, son 24 saatte 557.902 HYPE tokenının taşındığını açıkladı. Transferin toplam değeri 32.898.942 dolar olarak kaydedildi. Söz konusu varlıkların bilinmeyen bir cüzdandan, Hyperliquid blokzincirinin temel işlem altyapısı olan HyperCore’a gönderildiği görüldü.

Transferin yönü ve olası amacı

HyperCore, Hyperliquid Layer 1 ağında çalışan yerel finans ve işlem yürütme motoru olarak biliniyor. Sistem, spot ve sürekli vadeli işlem emir defterlerini tamamen zincir üstünde çalıştırıyor. Hyperliquid ise özellikle zincir üstü türev işlemleriyle öne çıkan bir blokzincir altyapısı olarak takip ediliyor.

Whale Alert transferin amacıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı. Ancak zincir üstü analiz platformu Lookonchain, aynı harekete ilişkin ek bir çerçeve sundu. Platformun paylaşımına göre bir balina, FalconX’ten 557.902 HYPE aldı ve bu varlıkları staking için Hyperliquid’e yatırdı.

Lookonchain, 557.902 HYPE transferinin FalconX çıkışlı olduğunu ve varlıkların staking amacıyla Hyperliquid’e yatırıldığını aktarıyor.

Bu tablo, HyperCore’a yönelen son transferin de staking bağlantılı olabileceğine işaret etti. Kesin amaç zincir üstü verilerle doğrudan doğrulanmış değil, ancak transfer rotası ve önceki benzer işlemler bu ihtimali güçlendirdi.

Balinaların staking ilgisi artıyor

Son günlerde büyük yatırımcıların HYPE staking işlemlerinde artış dikkat çekti. Lookonchain, 24 Temmuz’da bir balinanın 2,93 milyon HYPE stake ettiğini duyurdu. Bu işlemin dolar karşılığı 172 milyon seviyesindeydi.

Aynı veriye göre 24 saat içinde 19 farklı cüzdan, toplam 2,93 milyon HYPE’ı Hyperliquid’e yatırdı ve staking sürecini tamamladı. Cüzdanların muhtemelen aynı balinaya ait olduğu değerlendirildi. Bu hareket, ağda büyük ölçekli yatırımcıların uzun vadeli pozisyon alma eğilimini güçlendiren bir işaret olarak öne çıktı.

24 saat içinde 19 cüzdan üzerinden 2,93 milyon HYPE’ın Hyperliquid’e taşınması, büyük yatırımcıların staking tarafında daha yoğun hareket ettiğini gösteriyor.

İşlem Miktar Değer Yön Son transfer 557.902 HYPE 32.898.942 dolar Bilinmeyen cüzdandan HyperCore’a 24 Temmuz staking işlemi 2,93 milyon HYPE 172 milyon dolar 19 cüzdandan Hyperliquid’e

Fiyat baskısı ve piyasa görünümü

HYPE, yazım sırasında son 24 saatte %1,59 düşüşle 57,48 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise %2,13 düzeyinde gerçekleşti. Token, 21 Temmuz ile 24 Temmuz arasında art arda dört gün değer kaybetti ve haftanın başından bu yana süren zayıf seyrini korudu.

Fiyat hareketi, temmuz ayındaki tarihi zirve geri çekilmesinden sonra oluşan daha düşük tepelerin devam ettiğini gösterdi. Bu görünüm, toparlanmanın şimdilik sınırlı kaldığına işaret etti.

Genel kripto para piyasasında da daha temkinli bir hava öne çıktı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 244 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 215 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 29 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan geldi.

Altcoin piyasasındaki son geri çekilme, daha geniş çaplı zayıflığın sürdüğünü ortaya koydu. Bazı tokenlar yükseliş kaydetse de genel görünümde satış baskısının ağır bastığı izlendi.