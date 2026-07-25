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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE tokenlarında 32,9 milyon dolarlık transfer staking ihtimalini artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 32,9 milyon dolar değerindeki 557.902 HYPE, HyperCore’a taşındı.
  • 📌 Lookonchain, bu transferin FalconX çıkışlı olduğunu ve $HYPE için staking bağlantısı taşıdığını aktardı.
  • 📉 HYPE, 24 Temmuz itibarıyla dört günlük düşüş serisinin ardından 57,48 dolara geriledi.
  • 🌍 Kripto piyasasında son 24 saatte 244 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Blokzincir veri izleme platformu Whale Alert, son 24 saatte 557.902 HYPE tokenının taşındığını açıkladı. Transferin toplam değeri 32.898.942 dolar olarak kaydedildi. Söz konusu varlıkların bilinmeyen bir cüzdandan, Hyperliquid blokzincirinin temel işlem altyapısı olan HyperCore’a gönderildiği görüldü.

İçindekiler
1 Transferin yönü ve olası amacı
2 Balinaların staking ilgisi artıyor
3 Fiyat baskısı ve piyasa görünümü

Transferin yönü ve olası amacı

HyperCore, Hyperliquid Layer 1 ağında çalışan yerel finans ve işlem yürütme motoru olarak biliniyor. Sistem, spot ve sürekli vadeli işlem emir defterlerini tamamen zincir üstünde çalıştırıyor. Hyperliquid ise özellikle zincir üstü türev işlemleriyle öne çıkan bir blokzincir altyapısı olarak takip ediliyor.

Whale Alert transferin amacıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı. Ancak zincir üstü analiz platformu Lookonchain, aynı harekete ilişkin ek bir çerçeve sundu. Platformun paylaşımına göre bir balina, FalconX’ten 557.902 HYPE aldı ve bu varlıkları staking için Hyperliquid’e yatırdı.

Lookonchain, 557.902 HYPE transferinin FalconX çıkışlı olduğunu ve varlıkların staking amacıyla Hyperliquid’e yatırıldığını aktarıyor.

Bu tablo, HyperCore’a yönelen son transferin de staking bağlantılı olabileceğine işaret etti. Kesin amaç zincir üstü verilerle doğrudan doğrulanmış değil, ancak transfer rotası ve önceki benzer işlemler bu ihtimali güçlendirdi.

Balinaların staking ilgisi artıyor

Son günlerde büyük yatırımcıların HYPE staking işlemlerinde artış dikkat çekti. Lookonchain, 24 Temmuz’da bir balinanın 2,93 milyon HYPE stake ettiğini duyurdu. Bu işlemin dolar karşılığı 172 milyon seviyesindeydi.

Aynı veriye göre 24 saat içinde 19 farklı cüzdan, toplam 2,93 milyon HYPE’ı Hyperliquid’e yatırdı ve staking sürecini tamamladı. Cüzdanların muhtemelen aynı balinaya ait olduğu değerlendirildi. Bu hareket, ağda büyük ölçekli yatırımcıların uzun vadeli pozisyon alma eğilimini güçlendiren bir işaret olarak öne çıktı.

24 saat içinde 19 cüzdan üzerinden 2,93 milyon HYPE’ın Hyperliquid’e taşınması, büyük yatırımcıların staking tarafında daha yoğun hareket ettiğini gösteriyor.

İşlemMiktarDeğerYön
Son transfer557.902 HYPE32.898.942 dolarBilinmeyen cüzdandan HyperCore’a
24 Temmuz staking işlemi2,93 milyon HYPE172 milyon dolar19 cüzdandan Hyperliquid’e

Fiyat baskısı ve piyasa görünümü

HYPE, yazım sırasında son 24 saatte %1,59 düşüşle 57,48 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise %2,13 düzeyinde gerçekleşti. Token, 21 Temmuz ile 24 Temmuz arasında art arda dört gün değer kaybetti ve haftanın başından bu yana süren zayıf seyrini korudu.

Fiyat hareketi, temmuz ayındaki tarihi zirve geri çekilmesinden sonra oluşan daha düşük tepelerin devam ettiğini gösterdi. Bu görünüm, toparlanmanın şimdilik sınırlı kaldığına işaret etti.

Genel kripto para piyasasında da daha temkinli bir hava öne çıktı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 244 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 215 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 29 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan geldi.

Altcoin piyasasındaki son geri çekilme, daha geniş çaplı zayıflığın sürdüğünü ortaya koydu. Bazı tokenlar yükseliş kaydetse de genel görünümde satış baskısının ağır bastığı izlendi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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