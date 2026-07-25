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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 64.850 dolar direncini aşamazsa 63 bin dolar testi gündeme gelecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin için 64.850 dolar seviyesi Fed kararı öncesinde kritik direnç olarak öne çıktı.
  • 📉 Analistler, $BTC’de bu bölgenin aşılamaması halinde 63 bin dolar çevresinin yeniden test edilebileceğini aktarıyor.
  • 📊 Teknik göstergeler yön konusunda karışık sinyaller verirken piyasa sıkışık bantta kalıyor.
  • 🏦 29 Temmuz'daki Fed kararı, kısa vadeli fiyatlamada bir sonraki ana başlık olacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin 64.047 dolar civarında işlem görürken piyasanın odağı 64.850 dolar seviyesine çevrildi. Bu bölge, 50 günlük üstel hareketli ortalama ile günlük hacim ağırlıklı ortalamanın kesiştiği alan olarak öne çıkıyor. Bitcoin bu seviyeyi son iki denemede aşamadı ve kısa vadeli görünümde kararsızlık sürdü.

İçindekiler
1 Fed kararı öncesi kritik eşik
2 Destek ve direnç bölgeleri öne çıkıyor
3 Daha geniş tabloda baskı sürüyor
4 Göstergeler net yön vermiyor

Fed kararı öncesi kritik eşik

Zamanlama da belirsizliği artırıyor. ABD Merkez Bankası Fed, 29 Temmuz’da faiz kararını açıklayacak ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. Fed haziran toplantısında faizi sabit bırakmıştı. Son dönemde enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanması ve faiz patikasına ilişkin soru işaretleri, kripto varlıklarda temkinli seyrin korunmasına yol açtı.

Bitcoin için kısa vadede asıl soru, Fed kararı öncesinde 64.850 doların yeniden destek haline gelip gelemeyeceği olarak öne çıkıyor.

Piyasadaki teknik değerlendirmeler, 63.750 dolar ile 64.854 dolar arasında sıkışan bir bant oluştuğuna işaret ediyor. Göreceli güç endeksi olan RSI 49,27 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, ne alıcıların ne de satıcıların belirgin üstünlük kurabildiğini gösteriyor. MACD histogramındaki zayıflama da yukarı yönlü ivmenin güç kaybettiğine işaret etti.

Destek ve direnç bölgeleri öne çıkıyor

Kısa vadede 63.335 dolar önemli bir destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında 62.500 dolar ve 61.250 dolar bandı gündeme gelebilir. Buna karşılık bazı analistler 63.100 dolar ile 63.700 dolar aralığından gelen tepkinin yapıyı tamamen bozmadığını düşünüyor.

Bu daha olumlu senaryoda yükselen kanal desteği, 63.130 dolar civarındaki alım bölgesi ve 62.471 dolar ile 63.715 dolar arasındaki fiyat boşluğu aynı alanda birleşiyor. Ayrıca 0.618 Fibonacci düzeltme seviyesi de bu bölgeyi teknik açıdan daha dikkat çekici hale getiriyor.

Mini sözlük: D VWAP, gün içindeki işlemleri hacme göre ağırlıklandırarak hesaplanan ortalama fiyatı gösterir. Fibonacci 0.618 seviyesi ise teknik analizde fiyatın düzeltme sonrası tepki verebileceği başlıca alanlardan biri kabul edilir.

Bazı teknik göstergeler, satış baskısının zayıflayabileceğine ve 63.100 ile 63.700 dolar bölgesinin kısa vadede savunulabileceğine işaret ediyor.

Daha geniş tabloda baskı sürüyor

Dört saatlik grafikte ise daha temkinli bir tablo öne çıkıyor. Analistler 66.000 dolar ile 67.200 dolar aralığını ana direnç bölgesi olarak izliyor. Bitcoin bu alanın altında kaldığı sürece toparlanmanın sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Aşağıda 63.800 dolar ile 64.000 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak görülüyor. Bu alan korunamazsa 62.000 dolar, ardından 58.000 dolar ve 56.600 dolar seviyeleri gündeme taşınabilir.

Göstergeler net yön vermiyor

TradingView verilerinde genel teknik özet nötr görünüm veriyor. Toplam sinyaller içinde 12 satış, 10 nötr ve dört alış işareti bulunuyor. Osilatör grubunda tablo daha dengeli kalırken ADX göstergesinin 18 seviyesinde olması, güçlü bir trend yerine yatay sıkışmaya işaret ediyor.

Kısa vadeli hareketli ortalamaların bir bölümü satış sinyali üretirken, bazı orta vadeli ortalamalar alış yönünü destekliyor. Bu nedenle 64.850 doların aşılması halinde görünümün iyileşmesi mümkün olsa da 66.000 dolar ile 67.200 dolar aralığı sonraki büyük sınav olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 62.471 doların altına inilmesi, olumlu senaryoyu zayıflatacak temel eşik olarak izleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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