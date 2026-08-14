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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 365 günlük getiri eşiğin altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'in 365 günlük getirisi 1 seviyesinin altına indi.
  • 📉 Son bir yılda $BTC tutan yatırımcı yaklaşık yüzde 49 kayıp yaşadı.
  • 📊 Bitcoin 62.900 dolar civarında kalırken kısa ve orta vadeli ortalamaların altında işlem görüyor.
  • 🕰️ Benzer tablo 2014 ile 2015, 2018 ile 2019 ve 2022 dönemlerinde de görüldü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin‘in 365 günlük hareketli yatırım getirisi 1 seviyesinin altına geriledi. Yaklaşık 0,514 düzeyindeki gösterge, Bitcoin’in bir yıl önceki değerinin yaklaşık yüzde 51’ine karşılık geldiğini ortaya koyuyor. Bu da son 12 ay boyunca elde tutulan pozisyonların genel olarak zararda kaldığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli yatırımcılar için zayıf dönem
2 Fiyat ve teknik görünüm baskı altında
3 Toparlanma için daha güçlü fiyat artışı gerekiyor

Uzun vadeli yatırımcılar için zayıf dönem

365 günlük hareketli getiri oranı, Bitcoin’in mevcut fiyatını bir yıl önceki fiyatıyla karşılaştırıyor. Göstergenin 1’in üzerinde kalması, bir yıllık yatırımcının karda olduğunu; 1 seviyesinin ise başa baş noktayı gösterdiğini ifade ediyor. Mevcut 0,514 seviyesi, son bir yılda yaklaşık yüzde 49’luk negatif getiriye işaret ediyor.

Geçmiş döngülerde bu göstergenin 1 seviyesinin altına indiği dönemler, Bitcoin piyasasındaki en sert zayıflık evreleriyle çakıştı. 2014 ile 2015, 2018 ile 2019 ve 2022 dönemlerinde oran uzun süre zarar bölgesinde kaldı. Bununla birlikte, göstergenin 1’in altına inmesi tek başına dip oluştuğu anlamına gelmiyor. Önceki örnekler, kalıcı bir toparlanma başlamadan önce bu oranın aylar boyunca düşük kalabildiğini ve daha da gerileyebildiğini gösteriyor.

365 günlük negatif getiri, Bitcoin’in sıradaki hareketini tahmin etmekten çok, piyasanın son bir yılda nasıl bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor.

Fiyat ve teknik görünüm baskı altında

Fiyat tarafında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Son konsolidasyon bölgesini aşamayan Bitcoin, 62.900 dolar civarında işlem görüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu 63.400 ile 63.900 dolar bandının altına inen BTC, 66.500 dolar civarındaki 100 günlük ortalamanın da gerisinde kaldı. Yaklaşık 71.800 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama ise daha geniş teknik yapıda baskının sürdüğünü gösteriyor.

Mini sözlük: RSI, yani göreceli güç endeksi, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 altı aşırı satış, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Günlük RSI göstergesi yaklaşık 42,5 seviyesine düştü. Bu değer, yaklaşık 49 seviyesindeki sinyal ortalamasının altında bulunuyor. Gösterge henüz aşırı satış bölgesine inmiş değil, ancak satıcıların piyasa üzerinde daha fazla baskı kurabildiğine işaret ediyor.

Toparlanma için daha güçlü fiyat artışı gerekiyor

Önceki dönemlerde sert biçimde düşen yıllık getiriler, zaman zaman güçlü birikim süreçleriyle aynı döneme denk geldi. Buna rağmen yalnızca bu veriye bakarak dönüş noktalarını öngörmek zorlaştı. Mevcut tabloda bir yıl boyunca Bitcoin tutan yatırımcılar belirgin kayıpla karşı karşıya kaldı.

365 günlük getiri oranının yeniden 1 seviyesinin üzerine çıkabilmesi için kısa süreli dengelenme yeterli olmayabilir. Bunun gerçekleşmesi için Bitcoin’in, son bir yıllık zayıf performansı telafi edecek ölçüde kalıcı ve uzun soluklu bir fiyat artışı kaydetmesi gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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