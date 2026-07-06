Arkham verilerinde 300 BTC’lik alımlar öne çıktı! BlackRock cephesinde neler değişti?

Kripto para piyasasında son günlerde öne çıkan satış baskısı, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT etrafında dikkat çeken bir yön değişimiyle zayıfladı. Sabah saatlerine kadar bireysel yatırımcıların fondaki paylarını azaltması fiyat üzerinde baskı kurarken, gün içinde gelen yeni gelişmelerle birlikte alım tarafı yeniden güç kazandı.

ETF çıkışları ve fiyat baskısı

SoSoValue verilerine göre IBIT, temmuz başı itibarıyla 772 milyon doların üzerinde net çıkış kaydetti. Aynı dönemde fonun toplam net varlıkları 44 milyar dolara geriledi. Yaz aylarındaki geri çekilme sırasında Bitcoin, ilkbahardaki zirvelerinden düşerek yaklaşık 59.000 dolar seviyesine kadar indi. Bu tablo, BlackRock’ın elindeki Bitcoin miktarını küresel toplam arzın yüzde 3,5’inin biraz üzerine taşıdı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak geleneksel finans ile kripto piyasası arasındaki kurumsal akışlarda yakından izleniyor. Bu nedenle IBIT’teki hareketler, yalnızca fon yatırımcıları için değil, spot piyasanın genel yönü açısından da önem taşıyor.

Strategy, geçen hafta menkul kıymetleri için temettü ödemesini finanse etmek amacıyla yaklaşık 216 milyon dolarlık Bitcoin sattığını açıkladı.

Strategy açıklaması sonrası sert tepki

Piyasadaki kırılmanın tetikleyicisi olarak Strategy’nin açıklaması öne çıktı. Michael Saylor’ın yönettiği şirket, geçen hafta yaklaşık 216 milyon dolarlık Bitcoin satışına gittiğini duyurdu. Bu satışın amacı, şirketin menkul kıymetlerine ilişkin temettü yükümlülüğünü karşılamaktı.

Açıklamanın ardından borsalarda Bitcoin fiyatı hızla geriledi ve 62.641 dolar seviyesindeki yerel destek aşağı yönlü kırıldı. İlk tepki, kısa vadeli yatırımcıların satışlarını artırdığı bir dalga şeklinde görüldü.

Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Satış baskısının derinleştiği noktada kurumsal talep öne çıktı ve BlackRock tarafının Coinbase Prime üzerinden gelen hacmi karşıladığı görüldü. Coinbase Prime, büyük ölçekli kurumsal yatırımcılara saklama, işlem ve likidite hizmeti sunan bir platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime, büyük fonlar ve şirketler için tasarlanmış kurumsal kripto işlem altyapısıdır. Arkham ise blokzincir verilerini izleyerek cüzdan hareketlerini görselleştiren bir analiz platformudur.

300 BTC’lik işlemler dikkat çekti

Arkham verilerinde, alımların tam 300 Bitcoinlik işlemler halinde kademeli biçimde yapıldığı görüldü. Sürecin sonunda 1.000 Bitcoinlik daha büyük bir blok işlem gerçekleştirildi. Toplam harcamanın 80 milyon doların üzerine çıktığı hesaplanıyor.

Aynı zaman diliminde BlackRock’ın ikinci fonu ETHA için de 7.500 Ethereum alındı. Böylece alım ilgisinin yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadığı, Ethereum tarafına da yayıldığı anlaşıldı.

Büyük yatırımcılar dip seviyelerde toplandı

Piyasadaki toparlanma, diğer büyük cüzdanların hamleleriyle de örtüştü. Son birkaç gün içinde büyük yatırımcıların düşük seviyelerden toplam 270.000 BTC’den fazla topladığı belirtildi. Bu akışın etkisiyle Bitfinex’te fiyat kısa sürede 63.739 dolara geri döndü.

Teknik göstergelerde de benzer bir iyileşme izlendi. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI, 65 puana yükseldi ve alıcıların yeniden ağırlık kazandığına işaret etti. Gün içindeki sert satış dalgası, böylece kurumsal talebin devreye girdiği bir dönüş noktasına dönüştü.