UNDP, beş ülkedeki pilotların ardından blockchain tabanlı ödemelerin kullanımını genişletmek için Stellar ile anlaşma imzaladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP, blockchain tabanlı ödemeleri kalkınma programlarında daha geniş ölçekte kullanmak için Stellar Development Foundation ile yeni bir anlaşma imzaladı. Adım, beş ülkede tamamlanan pilot uygulamaların ardından geldi ve kamuya açık blockchain altyapısının insani yardım ve kalkınma faaliyetlerinde daha görünür bir rol üstlenebileceğine işaret etti.

Pilot uygulamalardan daha geniş ölçekli kullanıma geçiliyor

UNDP, pazartesi günü yaptığı açıklamada son 16 ayda Haiti, Suriye, Kenya, Guatemala ve Gambiya’da araştırma ve pilot çalışmalar yürüttüğünü, ayrıca Kolombiya ile Papua Yeni Gine’de ek projeler geliştirdiğini duyurdu. Kurum, yeni aşamada ülke ofislerinin blockchain ödemelerini daha geniş bir program yelpazesinde kullanabilmesi için gerekli sürecin oluşturulacağını bildirdi.

UNDP, Birleşmiş Milletler bünyesinde yoksullukla mücadele, kurumsal kapasite ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışan kalkınma kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Stellar Development Foundation ise sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık transferleri için kullanılan Stellar ağını destekleyen kar amacı gütmeyen bir yapı olarak biliniyor.

UNDP, bir sonraki aşamada ülke ofislerinin blockchain tabanlı ödemeleri daha geniş kapsamlı programlarda kullanabilmesi için operasyonel sürecin kurulacağını açıkladı.

Suriye ve Haiti örnekleri öne çıktı

Pilot uygulamalardan ölçülebilir sonuçlar alındı. Suriye’de zincir üstünde kaydedilen ödemelerle yürütülen Cash for Work programında dağıtım maliyeti yüzde 10’dan yüzde 2’ye indi. Haiti’deki denemede ise mobil şebeke kesintisi sırasında ödemelerin işlenmeye devam ettiği aktarıldı.

Ülke Uygulama Sonuç Suriye Cash for Work ödemeleri Dağıtım maliyeti yüzde 10’dan yüzde 2’ye düştü Haiti Ödeme işleme pilotu Mobil şebeke kesintisinde işlemler sürdü

Bu sonuçlar, özellikle geleneksel bankacılık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde blockchain tabanlı ödeme ağlarına yönelik ilgiyi güçlendirdi. Stabilcoin destekli ağlar son dönemde sınır ötesi ödemeler ve havale işlemlerinde maliyeti düşürme ve erişimi artırma potansiyeli nedeniyle daha sık gündeme geliyor.

UNDP danışma grubunu da devreye aldı

UNDP, geçen ay Paris’te düzenlenen Proof of Talk konferansında bir Blockchain Danışma Grubu kurdu. Bu yapının, kurumun kalkınma programlarında blockchain kullanımına yön vermesi hedefleniyor. Çalışmalar yalnızca dijital ödemelerle sınırlı kalmayacak; blockchain teknolojisinin dijital kamu altyapısını ve kamusal sistemleri nasıl destekleyebileceği de incelenecek.

Gelişmekte olan pazarlarda kullanım alanı genişliyor

UNDP’nin bu adımı, gelişmekte olan pazarlarda sınır ötesi ödemeleri modernleştirmeye yönelik daha geniş eğilimle örtüşüyor. Bankacılık erişiminin zayıf kalması ve havale maliyetlerinin yüksek seyretmesi, stabilcoinleri bazı bölgelerde daha cazip hale getirdi. Latin Amerika’da Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Venezuela gibi ödeme koridorları bu alanda öne çıkıyor.

Afrika’da da benzer bir yönelim dikkat çekiyor. Ripple kısa süre önce, kıtada RLUSD stabilcoini ve XRP Ledger kullanımını genişletme stratejisinin parçası olarak Afrika merkezli fintech şirketi Flutterwave’de hisse aldı. Bölgede havaleler, hane gelirleri açısından önemli kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor.

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Vera Songwe, Afrika’da 650 milyon kişinin banka hesabına erişimi olmadığını, akıllı telefon kullananların ise stabilcoinler aracılığıyla dijital finansal hizmetlere ulaşabildiğini söyledi.

Songwe, ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında yaptığı değerlendirmede, bazı gelişmekte olan ekonomilerde dijital ödemelerin etkisinin havalelerin ötesine geçtiğini vurguladı. Songwe’ye göre stabilcoinler, geleneksel bankacılığın ulaşamadığı kesimler için dijital finansal hizmetlere erişim sunduğu için bazı ülkelerde yardımdan daha önemli hale geliyor.