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Stellar (XLM)

Stellar, yeni analiz paneli sonrası 0,681 dolar hedefiyle izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar, gerçek zamanlı analiz panelini devreye aldı ve $XLM için 0,681 dolar hedefi izleniyor.
  • 📊 XLM 0,1785 dolarda işlem görürken analistler mevcut yapıda toparlanma olasılığına dikkat çekiyor.
  • 🧭 Yeni panel, aktif hesaplar, işlem sayısı, akıllı sözleşmeler ve ağ ücretlerini anlık gösteriyor.
  • 🔎 Piyasada şimdi desteklerin korunması ve direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağı takip ediliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Stellar ağının yerel varlığı XLM, teknik görünümdeki toparlanma sinyalleri ve ağ tarafında duyurulan yeni analiz paneliyle yeniden dikkat çekti. Alıcıların kritik seviyeleri korumayı sürdürmesi, piyasada yukarı yönlü beklentilerin canlı kalmasına yol açtı.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde toparlanma beklentisi
2 Ağ verileri artık gerçek zamanlı izlenebilecek
3 Takip edilen seviyeler destek ve dirençte yoğunlaştı

Fiyat görünümünde toparlanma beklentisi

XLM, haberin yazıldığı sırada 0,1785 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 75,21 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 2,4 geri çekilme görülse de teknik yapıdaki görünüm ve ağdaki büyüme işaretleri, bazı analistlere göre olası bir yön değişimine zemin hazırlıyor.

Kripto analisti Javon Marks, XLM için yükseliş görünümünün korunduğunu ve 0,681 dolar hedefinin izlenmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yüzde 278’in üzerinde potansiyel artışa işaret ediyor.

Javon Marks, XLM’de yükseliş görünümünün sürdüğünü ve 0,681 dolar hedefinin masada kalmayı sürdürdüğünü aktarıyor.

Teknik analistler, önceki direnç bölgesinin aşılmasının ardından XLM’nin yüzde 120’nin üzerinde değer kazandığını, buna rağmen fiyatın son aşamada sıkışık bir bantta hareket ettiğini kaydediyor. Bu görünüm, bazı piyasa yorumcuları tarafından yeni bir yükselişten önce güç toplama evresi olarak değerlendiriliyor.

GöstergeDeğer
XLM fiyatı0,1785 dolar
24 saatlik değişimYüzde 2,4 düşüş
24 saatlik hacim75,21 milyon dolar
Piyasa değeri6,1 milyar dolar
Analist hedefi0,681 dolar

Ağ verileri artık gerçek zamanlı izlenebilecek

Stellar, ağ faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izlemeye imkan veren herkese açık bir analiz panelini devreye aldı. Allium Labs ile geliştirilen bu panel, aktif hesaplar, işlem sayısı, akıllı sözleşme çalıştırmaları ve ağ ücretleri gibi temel göstergeleri anlık olarak sunuyor. Stellar, sınır ötesi ödeme ve varlık tokenizasyonuna odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil ya da fon gibi varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsillere dönüştürülmesi anlamına gelir. Gerçek varlık tokenizasyonu ise bu dijital temsillerin fiziksel veya geleneksel finansal varlıklara dayandırılmasını ifade eder.

Panelde yer alan ayrı bir bölüm, tokenlaştırılmış gerçek varlıklara ilişkin işlemleri de gösteriyor. Bu alanda her ihraççı için piyasa değeri ve işlem hacmi gibi veriler görüntülenebiliyor. Böylece ağ üzerindeki tokenizasyon eğiliminin daha şeffaf biçimde takip edilmesi amaçlanıyor.

Stellar’ın Allium Labs ile hazırladığı açık analiz paneli, aktif adreslerden işlem hacmine ve ağ ücretlerine kadar birçok veriyi anlık olarak görünür hale getiriyor.

Takip edilen seviyeler destek ve dirençte yoğunlaştı

Allium’un finans kuruluşlarına yönelik geliştirilen analiz altyapısı üzerinde kurulan bu sistem, Stellar’ın şeffaflık vurgusunu güçlendirirken blokzincir kullanımındaki genişlemeyi de daha görünür kılıyor. Ağdaki büyüme ile fiyat beklentileri aynı yönde olsa da XLM kısa vadede hala nötr bölgede hareket ediyor.

Piyasada izlenen ana unsur, XLM’nin destek seviyelerini koruyup koruyamayacağı ve ardından direnç alanlarını aşıp aşamayacağı olacak. Bu şartların sağlanması halinde 0,681 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. İşlem hacmi ile piyasa duyarlılığı da bir sonraki yön açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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