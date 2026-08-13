Marketnode, Stellar ağında Mellon fonlarını tokenleştirecek

Marketnode, Mellon Investments bünyesindeki seçili fonları Stellar blokzincirine taşımak için yeni bir adım attı. Girişim, Asya Pasifik bölgesindeki akredite ve kurumsal yatırımcılara mevcut yatırım araçlarına dijital kanallardan erişim sağlamayı amaçlıyor. Böylece geleneksel finans ürünleri ile blokzincir tabanlı altyapı arasında yeni bir bağlantı kuruluyor.

Seçili fonlar zincir üstüne taşınıyor

Bu entegrasyonla birlikte bazı Mellon Investments fonları Stellar ağı üzerinde dijital olarak temsil edilebilecek. Uygun yatırımcılar, yalnızca geleneksel dağıtım kanallarına bağlı kalmadan belirli fonlara dijital erişim imkanı elde edecek. Süreç, düzenlemelere tabi finansal varlıkların tokenleştirilmesi yönündeki daha geniş eğilimin son halkalarından biri olarak öne çıkıyor.

Marketnode, sermaye piyasaları için dijital piyasa altyapıları geliştiren bir platform olarak biliniyor. Stellar ise özellikle sınır ötesi ödemeler ve varlık ihracı alanında kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı konumunda bulunuyor. Bu iş birliği, Stellar’ın kullanım alanının kripto para transferlerinin ötesine geçtiğini de gösteriyor.

Marketnode, Mellon Investments’a ait seçili fonları Stellar ağı üzerinden zincir üstüne taşıyarak Asya Pasifik’teki akredite ve kurumsal yatırımcılara yerleşik yatırım ürünlerine tokenleştirilmiş erişim sunuyor.

Kurumsal finans için yeni kullanım alanı

Gelişme, finans kuruluşlarının varlık yönetimi süreçlerinde tokenleştirme çözümlerine artan ilgisini de yansıtıyor. Kurumlar, blokzincir altyapısını kullanarak bazı operasyonları sadeleştirmeyi ve yatırım ürünlerine erişimi daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Tokenleştirilmiş fonlar, bu arayışın öne çıkan örneklerinden biri haline gelmiş durumda.

Asya Pasifik bölgesi, blokzincir destekli finansal ürünler açısından önemli bir pazar olarak izleniyor. Bölgedeki finans kuruluşları, geleneksel finans ile dijital altyapıyı bir araya getirecek modeller üzerinde çalışıyor. Marketnode’un Stellar tercihi de kurumsal finans tarafında blokzincir tabanlı altyapılara yönelik ilginin güçlendiğine işaret ediyor.

Ağın etkisi ve piyasa tepkisi

Bu adım, Stellar ekosisteminde düzenlemeye tabi ürünlerin kullanımını genişletebilir. Ağ, son dönemde tokenleştirilmiş varlıklar ve finansal ürünler için daha fazla değerlendiriliyor. Buna karşın gelişmenin ardından Stellar fiyatında belirgin bir hareket görülmedi. Piyasa katılımcıları, bu tür entegrasyonların ağ etkinliğine etkisini daha uzun vadede izleyecek.

Daha fazla banka ve varlık yöneticisinin benzer ürünleri aynı altyapı üzerinde sunması halinde ağ üzerindeki faaliyet artabilir. Bu nedenle girişimin etkisi, yalnızca mevcut fonların dijital erişime açılmasıyla sınırlı kalmayabilir. Kurumsal talep, düzenleyici çerçeve ve varlık yöneticilerinin zincir üstü ürün geliştirme kapasitesi, sürecin yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Tokenleştirilmiş fonların daha geniş ölçekte benimsenmesi halinde, kurumsal yatırımcıların geleneksel ürünlere erişim biçiminde kademeli bir dönüşüm yaşanabilir.

Son proje, blokzincirin geleneksel finansla entegrasyonunda yeni bir örnek oluşturdu. Asya Pasifik’teki başka şirketlerin de benzer adımlar atması halinde, tokenleştirilmiş fonların kurumsal yatırım dünyasında daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

Marketnode, Stellar ağına Mellon Investments’ın seçili fonlarını taşıyacak.

Akredite ve kurumsal yatırımcılar Asya Pasifik’te dijital erişim kazanacak.

$XLM tarafında fiyat tepkisi sınırlı kalırken kurumsal kullanım alanı genişledi.

Yeni adım, geleneksel fonların blokzincir altyapısına taşınma sürecini hızlandırdı.