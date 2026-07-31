Stellar yönetimi, 2025’in ikinci yarı yol haritasını açıkladı

Stellar Development Foundation, bugün TSİ ile akşam saatlerine denk gelen bir çevrim içi oturumda ağ performansı ile 2025’in ikinci yarısına ilişkin beklentilerini paylaştı. Vakıf, etkinlikte üst düzey yöneticilerin yer aldığını ve odağın hem teknik gelişmeler hem de ürün tarafındaki öncelikler olduğunu duyurdu.

İkinci çeyrek gündemi

Canlı oturumda Üst Yöneticı Denelle Dixon, Ürün Direktörü Tomer Weller, Teknoloji Direktörü Raja Chakraborty ve Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jose Da Ponte söz aldı. Stellar Development Foundation, Stellar ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor.

Yönetim ekibi, ikinci çeyrekte özellikle ödemeler, tokenizasyon ve geliştirici araçları tarafında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Hızlı ve düşük maliyetli transferler için kullanılan halka açık bir blokzincir olan Stellar, gerçek dünya varlıkları ile stabilcoin ihracı için öne çıkan platformlardan biri olarak konumlanıyor.

Yönetim ekibi, protokoldeki geliştirmelerin işletmelerin kullanabileceği somut ürünlere dönüştürülmesine odaklandı ve bu yaklaşımı 2025’in ikinci yarısındaki planların merkezine yerleştirdi.

Vakıf, ikinci çeyreğe ilişkin belirli sayısal verileri açıklamadı. Buna karşın aktif hesap sayısındaki artış ile ağ üzerinde çıkarılan varlıklardaki yükselişin, kurumsal kullanıcılar ve finans teknolojisi şirketleri açısından benimsenmenin temel göstergeleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Strateji ve ürün öncelikleri

Panelde yöneticiler, Stellar stratejisinin protokol iyileştirmelerini doğrudan iş dünyasının ihtiyaçlarına bağlamayı hedeflediğini anlattı. Bu çerçevede Soroban akıllı sözleşmeleri, düzenlemelere uyumlu varlık araçları ve entegre ödeme geçidi ortaklıkları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Mini sözlük: Soroban, Stellar ağı üzerinde çalışan akıllı sözleşme platformudur. Geliştiricilerin merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmasına imkan verirken, Stellar’ın ödeme odaklı yapısıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ürün ve teknoloji tarafındaki isimlerin birlikte sahne alması, altyapı tarafında yapılan iyileştirmelerin borsalar, saklama kuruluşları ve geleneksel finans kurumları için kullanılabilir araçlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini gösterdi. Bu yaklaşımın, değişen düzenlemelere uyum arayan kurumlar açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

İkinci yarı beklentileri

Stellar yönetimi, yeni ürün duyurularında gerçek dünya varlıkları, sınır ötesi ödemeler ve ekosistem teşviklerine daha fazla yer vereceklerini işaret etti. Yol haritasının, tokenleştirilmiş varlıklara ve blokzincir tabanlı mutabakat çözümlerine artan kurumsal ilgiyle uyumlu ilerlediği görüldü.

Bu yönelim, Ethereum ve Polygon gibi diğer ağlarda da izlenen daha geniş bir eğilimin parçası olarak öne çıkıyor. Stellar tarafında verilen mesaj, teknik kapasitenin tek başına yeterli olmadığı, bunun düzenlemelere uygun ve kurumların kullanabileceği ürünlerle desteklenmesi gerektiği yönünde şekillendi.

Yönetim paneli, ağdaki teknik gelişmelerin yalnızca altyapı iyileştirmesi olarak kalmayacağını, kurumsal kullanım senaryolarına uygun ürünlerle destekleneceğini vurguladı.