Tradable, Stellar ağında 1 milyar dolarlık özel kredi varlığı sunacak

Tokenizasyon platformu Tradable, özel kredi varlıklarını Stellar blokzincirine taşıyarak kurumsal yatırımcıların tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına erişimini genişletmeyi planlıyor. Şirket, zaman içinde toplam 1 milyar dolara kadar özel kredi varlığını ağ üzerinde kullanıma açmayı hedefliyor.

İlk aşamada 500 milyon dolar hedefleniyor

Tradable, girişimin ilk aşamasında 500 milyon dolar nominal değerde varlığın erişime açılmasının beklendiğini duyurdu. Şirket, ilerleyen dönemde bu tutarı 1 milyar dolara çıkaracak. Başlangıç tarihi ise henüz paylaşılmadı.

Stellar ağı, bu yapı kapsamında uyumluluk süreçleri, yatırımcı kabulü ve varlık yaşam döngüsü yönetimi gibi kurumsal işlevleri desteklemek için kullanılacak. Bu alanlar, özellikle düzenlemeye tabi büyük yatırımcılar açısından tokenize ürünlerin kullanımında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Stellar Development Foundation Üst Yöneticisi Denelle Dixon, anlaşmanın, kurumların tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları için ağa yönelik artan ilgisini yansıttığını kaydetti.

Tradable mevcut portföyünü genişletiyor

Tradable, bugüne kadar kurumsal standartlara uygun yaklaşık 30 özel kredi pozisyonunda toplam 1,7 milyar dolarlık varlığı tokenize ettiğini belirtti. Stellar entegrasyonu ile bu varlıkların erişim alanının daha da genişlemesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: Özel kredi, bankacılık sistemi dışındaki kurumlar tarafından şirketlere veya projelere sağlanan borç finansmanını ifade eder. Tokenizasyon ise bu tür finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

Tradable, gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesine odaklanan bir platform olarak öne çıkıyor. Şirketin bu adımı, zincir üstü özel piyasalara yönelik kurumsal talebin büyüdüğü bir döneme denk geldi.

Kalem Tutar İlk aşamada erişime açılması beklenen varlık 500 milyon dolar Uzun vadeli hedef 1 milyar dolar Tradable’ın daha önce tokenize ettiği toplam özel kredi varlığı 1,7 milyar dolar

Stellar kurumsal ortaklıklara ağırlık veriyor

Kamuya açık en eski blokzincir ağlarından biri olan Stellar, son dönemde tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları alanına daha güçlü biçimde odaklanıyor. Bu strateji, kurumsal tarafta yeni ortaklıkların önünü açtı.

Bu kapsamda Depository Trust and Clearing Corporation da tokenizasyon hizmetini Stellar ağına bağlamayı planlıyor. ABD finans piyasalarında kritik altyapı sağlayıcılarından biri olan kurum, menkul kıymet işlemlerinin takas ve saklama süreçlerinde önemli bir rol üstleniyor.

Özel kredi, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları pazarının en büyük bölümü haline gelirken, bu alan sektör değerinin yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturuyor.

Tokenize varlık pazarında büyüme sürüyor

RWA.xyz verilerine göre tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları pazarının toplam değeri 34 milyar doların üzerine çıktı. 2025’in başından bu yana hızlanan büyümede, kurumsal benimsenmenin belirleyici olduğu görülüyor.

Bernstein analistleri, özel kredinin bu pazarın en büyük segmenti olduğunu hesaplıyor. Finans kuruluşları, özel kredilerin oluşturulması, yönetilmesi ve mutabakat süreçlerinde blokzincir teknolojisini daha verimli bir altyapı olarak kullanmaya yöneliyor.

Mayıs ayında yayımlanan bir araştırma notunda Bernstein, Figure Technology Solutions’ı bu genişlemenin öne çıkan aktörlerinden biri olarak gösterdi. Kurum, şirketin blokzincir tabanlı kredi platformu ile kredi mutabakat altyapısına dikkat çekti. Token Terminal da geleneksel finans varlıklarının blokzincir altyapısına taşınmasının tokenizasyon ivmesini güçlendirdiğini vurguladı.