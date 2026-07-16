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RIPPLE (XRP)

Ripple, CLARITY Act için ABD Senatosu’na çağrı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, CLARITY Act'ın 7 Ağustos'taki Kongre arasından önce kabulünü istiyor.
  • 🏛️ Trump, tasarının etik hükümleri için bugün senatörlerle görüşecek.
  • 📜 Düzenleme SEC ile CFTC arasındaki görev sınırlarını belirlemeyi hedefliyor.
  • 🏆 Fortune ise $XRP'yi protokoller kategorisinde altıncı sıraya yerleştirdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple, ABD’deki dijital varlık piyasasına kapsamlı kurallar getirmeyi amaçlayan CLARITY Act’ın 7 Ağustos’ta başlayacak Kongre arasından önce kabul edilmesi çağrısında bulundu. Tasarının Senato süreci kritik aşamaya gelirken ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Temmuz’da (bugün) Cumhuriyetçi senatörlerle kalan anlaşmazlıkları görüşmesi planlandı. Aynı dönemde XRP, Fortune Crypto 100 sıralamasının blokzincirler ve protokoller kategorisinde altıncı oldu.

İçindekiler
1 CLARITY Act düzenleyici sınırları belirleyecek
2 XRP Fortune Crypto 100 listesinde altıncı oldu

CLARITY Act düzenleyici sınırları belirleyecek

Tasarı, dijital varlıkların hangi koşullarda menkul kıymet veya emtia sayılacağını açıklığa kavuşturmayı, SEC ile CFTC arasındaki görev paylaşımını belirlemeyi ve yatırımcılar için ortak uyum standartları oluşturmayı hedefliyor. Ripple, kuralların Kongre tarafından açık biçimde yazılmasının uzun süredir devam eden hukuki belirsizliği azaltacağını savunuyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlık piyasasının denetim çerçevesini oluşturmayı ve SEC ile CFTC’nin yetki alanlarını ayırmayı amaçlayan yasa tasarısıdır.

Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, tasarının reddedilmesinin mevcut boşlukları koruyacağını ve kötü niyetli aktörlerin belirsizlikten yararlanmayı sürdürebileceğini belirtti. Ripple, XRP konusunda SEC ile yıllarca devam eden hukuki mücadelesini gerekçe göstererek yaptırım yoluyla düzenleme yerine açık yasaların kabul edilmesini istiyor.

CLARITY Act lehine oy vermek, kötü niyetli kişilerin yararlanabildiği düzenleme boşluklarının korunmasına karşı çıkmak anlamına geliyor. Bu filmi daha önce gördük, devamını izlemek zorunda değiliz.

Demokrat senatörlerin bir bölümü, kamu görevlilerinin kripto sektöründeki ticari faaliyetlerine yönelik daha sıkı etik hükümler talep ediyor. Senatör Thom Tillis tarafların anlaşmaya yaklaştığını, Senatör Cynthia Lummis ise yeni taslak metnin kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi. Trump ile senatörler arasındaki görüşmenin özellikle etik hükümler üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

XRP Fortune Crypto 100 listesinde altıncı oldu

Öte yandan Fortune, Inca Digital ile hazırladığı ilk Crypto 100 sıralamasını yayımladı. Piyasa değeri ve fiyat performansının yanı sıra sektör uzmanlarının değerlendirmelerinden yararlanan çalışma, on ayrı kategoride toplam 100 şirket ve protokolü sıraladı.

SıraProtokol
1Bitcoin
2Ethereum
3Solana
4Chainlink
5Polygon
6XRP

XRP, sınır ötesi ödemeler ve mutabakat işlemleri için geliştirilen XRP Ledger ile ilişkilendiriliyor. Ripple, XRP’yi uluslararası para transferlerini hızlandırmaya yönelik çözümlerinde kullanıyor. Listeye altıncı sıradan giren protokol, Arbitrum, Avalanche, Sui ve Zcash’in önünde yer aldı.

XRP topluluğunda Ripple Mother adıyla paylaşım yapan hesap, sıralamanın varlığın gerçek kullanım alanlarına yönelik ilginin arttığını gösterdiğini savundu. Fortune’un değerlendirmesi, XRP’yi dünyanın önde gelen blokzincir protokolleri arasında konumlandırdı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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