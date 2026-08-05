XRP’de üç ayın en düşük oynaklığı, güçlü hareket beklentisini artırıyor

XRP’de oynaklık son üç ayın en düşük seviyesine inerken, fiyat 5 Ağustos itibarıyla 1,05 dolar civarında seyretti. Son 24 saatte yaklaşık %1,51 gerileyen varlıkta, hazirandaki sert dalgalanmalara kıyasla günlük hareketlerin belirgin biçimde daraldığı görüldü.

On chain veriler sakin döneme işaret etti

Binance verilerine dayanan son on chain göstergeler, XRP’nin 30 günlük gerçekleşen oynaklığının 0,34 seviyesine düştüğünü ortaya koydu. Bu gösterge, belirli bir dönemde fiyat hareketlerine bakarak varlığın fiili dalgalanmasını ölçüyor. Mevcut tablo, XRP’de son günlerde daha sakin bir işlem düzenine işaret ediyor.

Mini sözlük: Gerçekleşen oynaklık, bir varlığın belirli bir geçmiş dönemde fiyatının ne kadar dalgalandığını ölçen göstergedir. İmplied oynaklıktan farklı olarak beklentiyi değil, gerçekleşmiş fiyat hareketlerini temel alır.

XRP’de oynaklığın düşmesi, fiyatın mutlaka yukarı ya da aşağı sert kırılacağı anlamına gelmiyor. Bu tablo, şimdilik fiyat hareket hızının belirgin şekilde yavaşladığına işaret ediyor.

Piyasada bu tür dönemler genellikle yatay seyir ve birikim evresiyle ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların yeni yönü belirleyecek bir tetikleyici aradığı bu süreçte, alım ya da satım baskısı güçlenene kadar fiyatın dar bantta kalması olası görülüyor.

Geçmiş örnekler sert kırılmalara işaret ediyor

Önceki dönemlerde benzer şekilde düşen oynaklığın ardından daha agresif fiyat hareketleri yaşandığı biliniyor. Bu nedenle bazı yatırımcılar, XRP’deki mevcut sakinliğin önümüzdeki haftalarda daha belirgin bir yön hareketine zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte düşük oynaklık tek başına yön göstermiyor. Bir sonraki eğilimin oluşmasında genel kripto para piyasasının durumu ve yatırımcı talebinin seviyesi belirleyici olabilir.

Ağustos ayı performansı zayıf bir geçmiş sunuyor

Mevsimsel performans açısından bakıldığında ağustos, XRP için son yıllarda zayıf geçen aylardan biri olarak öne çıktı. Geçmişte görülen negatif aylık kapanışların bu yıl da tekrarlanması halinde fiyatın ivme kazanması zorlaşabilir.

Yine de geçmiş veriler gelecekte aynı sonucun ortaya çıkacağını garanti etmiyor. XRP’de üç ayın en düşük oynaklığı görülürken, piyasanın odağında bu sakin dönemin güçlü bir kırılmaya mı yoksa daha uzun bir yatay seyre mi dönüşeceği sorusu yer alıyor.

Binance üzerindeki 30 günlük gerçekleşen oynaklığın 0,34’e gerilemesi, XRP işlemlerinde son dönemin en durgun evrelerinden birine girildiğini gösteriyor.