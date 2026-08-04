Ripple, XRPL’de kurumsal varlık altyapısını genişletti

Ripple Başkanı Monica Long, şirketin ZILO ve Licuido platformlarına yaptığı yeni yatırımların bankacılık sektöründe blokzincire yönelen temel dönüşüme yanıt niteliği taşıdığını söyledi. Long, geleneksel finans kuruluşlarının sınırlı denemelerden çıkarak tokenleştirilmiş fon ihracına geçtiğini ve bu değişimin artık belirgin hale geldiğini dile getirdi.

Kurumsal talep XRPL tarafında büyüyor

Long’a göre Ripple’ın son hamlesi, düzenlemeye tabi transfer aracılığı ve teminat yönetimi alanındaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor. Bu talebin XRPL üzerinde şimdiden 3,97 milyar dolarlık zincir üstü bir taban oluşturduğu görülüyor. XRPL, Ripple’ın geliştirdiği blokzincir ağı olarak özellikle ödeme ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanında öne çıkıyor.

Monica Long, bankaların artık tekil denemeler yerine tokenleştirilmiş fonları fiilen ihraç etmeye yöneldiğini ve Ripple’ın bu değişime altyapı yatırımlarıyla karşılık verdiğini vurguluyor.

Ripple Başkanı, şirketin hedefinin ağ üzerinde dijital varlıkların tüm yaşam döngüsünü kapsayan eksiksiz bir yapı kurmak olduğunu belirtti. Bu çerçevede 759,67 milyon dolar büyüklüğündeki Ripple USD‘nin, ağdaki temel likidite zemini olarak konumlandığına işaret etti. RLUSD, Ripple’ın dolar destekli stabilcoini olarak kullanılıyor.

Aviva Investors hamlesi süreci hızlandırdı

Altyapı yatırımlarının, Aviva Investors’ın XRPL üzerinde dolar likidite fonu başlatmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. İrlanda Merkez Bankası’nın projeye verdiği onay, ekosistemin genişlemesi açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu adım, geleneksel sermayenin halka açık bir deftere taşınmasına yönelik meşruiyeti de güçlendirdi.

Long, sermayenin günün her saati açık zincir üstü ortama kaymaya başladığını söylerken bu düzenleyici zemine işaret etti. XRPL’nin gerçek dünya varlıkları segmentinde yeni katılımcıların artması da bu tabloyu destekliyor. Token sahiplerinin sayısı yaklaşık yüzde 24 yükseldi.

Varlık veya metrik Tutar veya değişim XRPL zincir üstü RWA tabanı 3,97 milyar dolar RLUSD büyüklüğü 759,67 milyon dolar JMWH token değeri 2,22 milyar doların üzerinde Ondo OUSG fonu 212,51 milyon dolar Token sahibi artışı Yaklaşık yüzde 24

XRPL üzerinde çok katmanlı yapı oluşuyor

Ripple’ın açıkladığı altyapı stratejisi, emtia destekli ve devlet bağlantılı fonların hazırladığı bir zemin üzerinde ilerliyor. Ağda halihazırda 2,22 milyar doların üzerinde değere sahip İngiliz JMWH tokeni ile Ondo’nun 212,51 milyon dolarlık ABD Hazine fonu OUSG bulunuyor.

XRPL üzerinde stabilcoinler, emtia bağlantılı ürünler ve İspanya’dan Brezilya’ya uzanan 650 milyon doların üzerindeki kredi varlıkları tek bir kesintisiz sistem içinde birleşiyor.

ZILO ve Licuido anlaşmaları, XRPL içinde çok katmanlı bir piyasa yapısının şekillendiğini ortaya koyuyor. Ağ, stabilcoinler, emtia ürünleri ve 650 milyon doları aşan kredi araçlarını aynı sistemde bir araya getirirken, Ripple da kurumsal kullanım alanlarını derinleştirmeyi hedefliyor.