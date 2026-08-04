Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple, XRPL’de kurumsal varlık altyapısını genişletti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, ZILO ve Licuido yatırımlarıyla XRPL'deki kurumsal altyapıyı genişletti.
  • 📌 Monica Long, bankaların test aşamasını geride bırakıp tokenleştirilmiş fon ihracına geçtiğini söyledi.
  • 💧 XRPL'de 3,97 milyar dolarlık RWA tabanı oluşurken $XRP ekosisteminde RLUSD 759,67 milyon dolarlık likidite sundu.
  • 🏦 İrlanda Merkez Bankası onayının ardından Aviva Investors hamlesi ekosistemdeki büyümeyi hızlandırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple Başkanı Monica Long, şirketin ZILO ve Licuido platformlarına yaptığı yeni yatırımların bankacılık sektöründe blokzincire yönelen temel dönüşüme yanıt niteliği taşıdığını söyledi. Long, geleneksel finans kuruluşlarının sınırlı denemelerden çıkarak tokenleştirilmiş fon ihracına geçtiğini ve bu değişimin artık belirgin hale geldiğini dile getirdi.

İçindekiler
1 Kurumsal talep XRPL tarafında büyüyor
2 Aviva Investors hamlesi süreci hızlandırdı
3 XRPL üzerinde çok katmanlı yapı oluşuyor

Kurumsal talep XRPL tarafında büyüyor

Long’a göre Ripple’ın son hamlesi, düzenlemeye tabi transfer aracılığı ve teminat yönetimi alanındaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor. Bu talebin XRPL üzerinde şimdiden 3,97 milyar dolarlık zincir üstü bir taban oluşturduğu görülüyor. XRPL, Ripple’ın geliştirdiği blokzincir ağı olarak özellikle ödeme ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanında öne çıkıyor.

Monica Long, bankaların artık tekil denemeler yerine tokenleştirilmiş fonları fiilen ihraç etmeye yöneldiğini ve Ripple’ın bu değişime altyapı yatırımlarıyla karşılık verdiğini vurguluyor.

Ripple Başkanı, şirketin hedefinin ağ üzerinde dijital varlıkların tüm yaşam döngüsünü kapsayan eksiksiz bir yapı kurmak olduğunu belirtti. Bu çerçevede 759,67 milyon dolar büyüklüğündeki Ripple USD‘nin, ağdaki temel likidite zemini olarak konumlandığına işaret etti. RLUSD, Ripple’ın dolar destekli stabilcoini olarak kullanılıyor.

Aviva Investors hamlesi süreci hızlandırdı

Altyapı yatırımlarının, Aviva Investors’ın XRPL üzerinde dolar likidite fonu başlatmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. İrlanda Merkez Bankası’nın projeye verdiği onay, ekosistemin genişlemesi açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu adım, geleneksel sermayenin halka açık bir deftere taşınmasına yönelik meşruiyeti de güçlendirdi.

Long, sermayenin günün her saati açık zincir üstü ortama kaymaya başladığını söylerken bu düzenleyici zemine işaret etti. XRPL’nin gerçek dünya varlıkları segmentinde yeni katılımcıların artması da bu tabloyu destekliyor. Token sahiplerinin sayısı yaklaşık yüzde 24 yükseldi.

Varlık veya metrikTutar veya değişim
XRPL zincir üstü RWA tabanı3,97 milyar dolar
RLUSD büyüklüğü759,67 milyon dolar
JMWH token değeri2,22 milyar doların üzerinde
Ondo OUSG fonu212,51 milyon dolar
Token sahibi artışıYaklaşık yüzde 24

XRPL üzerinde çok katmanlı yapı oluşuyor

Ripple’ın açıkladığı altyapı stratejisi, emtia destekli ve devlet bağlantılı fonların hazırladığı bir zemin üzerinde ilerliyor. Ağda halihazırda 2,22 milyar doların üzerinde değere sahip İngiliz JMWH tokeni ile Ondo’nun 212,51 milyon dolarlık ABD Hazine fonu OUSG bulunuyor.

XRPL üzerinde stabilcoinler, emtia bağlantılı ürünler ve İspanya’dan Brezilya’ya uzanan 650 milyon doların üzerindeki kredi varlıkları tek bir kesintisiz sistem içinde birleşiyor.

ZILO ve Licuido anlaşmaları, XRPL içinde çok katmanlı bir piyasa yapısının şekillendiğini ortaya koyuyor. Ağ, stabilcoinler, emtia ürünleri ve 650 milyon doları aşan kredi araçlarını aynı sistemde bir araya getirirken, Ripple da kurumsal kullanım alanlarını derinleştirmeyi hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP kritik 1 dolar desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor

XRP sahipleri bu alanı henüz keşfetmedi: $90 milyon kasalarda

Mastercard, stabilcoin büyümesi için BVNK satın alımını tamamladı

Ripple’dan XRP Ledger için dev hamle: İki şirkete stratejik yatırım

XRP ETF’leri haftalık 15 milyon dolar girişle öne çıktı

Ripple, XRPL doğrulayıcılarını 3.2.1 sürümüne geçmeye çağırdı

XRPL’de günlük ödeme hacmi 1 milyar XRP’yi aşarken fiyat baskısı sürdü

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı XRP kritik 1 dolar desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP kritik 1 dolar desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor
RIPPLE (XRP)
XRP sahipleri bu alanı henüz keşfetmedi: $90 milyon kasalarda
RIPPLE (XRP)
Ethereum’da 11,9 milyon dolarlık çıkışa rağmen alımlar hız kesmiyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin ETF’lerine 170 milyon dolar girerken spot hacim yılın dibine indi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin balinaları güvenlik endişeleriyle gelen satışları topladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?