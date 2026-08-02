Ripple, XRPL doğrulayıcılarını 3.2.1 sürümüne geçmeye çağırdı

Ripple’da mühendislik direktörü olarak görev yapan Vijay Khanna, XRP Ledger ağındaki düğüm operatörleri ve doğrulayıcılar için acil bir uyarı yayımladı. Uyarı, ağ için kritik bir düzeltme içeren xrpld 3.2.1 sürümüne ilişkin oldu. Khanna, özellikle doğrulayıcıların bu sürüme mümkün olan en kısa sürede geçmesini istedi.

Güncellemenin nedeni

Khanna, 3.2.1 sürümünün manifest flood saldırısını engelleyen bir hotfix içerdiğini açıkladı. XRP Ledger üzerinde 31 Temmuz Cuma günü bu tür bir trafik artışı tespit edildi. Sorunun, xrpld 3.2.1 ile giderildiği belirtildi.

Vijay Khanna, doğrulayıcıların 3.2.1 sürümüne mümkün olan en kısa sürede yükseltme yapmasını istedi; yeni sürümün manifest flood saldırısını önleyen kritik bir düzeltme içerdiğini vurguladı.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor ve XRP Ledger ekosisteminin geliştirilmesinde aktif rol oynuyor. Bu son güncelleme de doğrudan ağın dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Manifest, XRPL doğrulayıcısının kimliğini doğrulayan ve anahtar eşleşmesini gösteren imzalı kayıttır. Hotfix ise tam sürüm güncellemesini beklemeden yayımlanan, belirli bir sorunu hızla gidermeyi amaçlayan acil yazılım düzeltmesidir.

Sürüm 3.2.1 neleri değiştiriyor

Önceki yapıda düğümler, bilinmeyen doğrulayıcı anahtarlarından gelen sınırsız sayıdaki manifesti kabul edebiliyor, saklayabiliyor ve yeniden yayınlayabiliyordu. Yeni sürüm bu akışı dört temel sınırla kısıtlıyor. Beklenenden büyük tekil manifestler artık reddediliyor. Limitin üzerindeki gelen toplu iletiler, eş bağlantısını bozmak yerine doğrudan göz ardı ediliyor. Yeni eşlere gönderilen toplu manifest karşılama mesajları sınırlandırılıyor. Ayrıca önbellekte tutulan bilinmeyen anahtar sayısı 100 ile sınırlandı; bu seviyeden sonra yeni anahtarlar kabul edilmiyor.

Bunun yanında bilinmeyen anahtarlardan gelen manifestler artık diske kalıcı olarak yazılmıyor. Böylece yoğun bir istenmeyen veri akışının, düğüm yeniden başlatıldıktan sonra da etkisini sürdürmesinin önüne geçiliyor. Xora Finance, ayrıntılı teknik değerlendirmesinde 3.2.1 sürümünün doğrulayıcı manifestlerinin yayılımını daha sıkı kurallarla koruduğunu, güvenilmeyen nesneleri daha erken elediğini ve kalıcı depolamayı daha kontrollü hale getirdiğini aktardı.

XRPL 3.2.1, aşırı büyük nesneleri daha erken reddediyor, güvenilmeyen işleme yükünü sınırlandırıyor ve kalıcı depolamayı istenmeyen veri akışına kapatıyor.

Operatörlerden istenen adımlar

Düğüm operatörlerinden standart yöntemle XRPL 3.2.1 sürümüne güncelleme yapmaları istendi. Ardından bir ila iki dakika beklenmesi ve xrpld sürecinin çalıştığının doğrulanması gerekiyor. Son adımda ise xrpld’nin yeniden başlatılması özellikle kritik görülüyor.

Teknik arka planda, bir XRPL doğrulayıcısının iki ayrı kimliği bulunuyor. Sabit ana anahtar doğrulayıcının kimliğini belirlerken, değiştirilebilir geçici anahtar günlük doğrulama mesajlarını imzalıyor. Doğrulayıcı manifesti ise bu iki kimliği birbirine bağlayan, ana anahtarla imzalanmış bir beyan niteliği taşıyor. 3.2.1 öncesinde bir eş, ana anahtarı listede yer almasa bile yapısal olarak doğru ve kriptografik olarak geçerli birden fazla manifest gönderebiliyordu.