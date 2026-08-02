WLD, düşen kanal direncini aşarsa 0,50 dolar seviyesi hedefleniyor

Worldcoin’in yerel varlığı WLD, uzun süredir izlenen düşen kanal içinde kritik bir destek bölgesinde tutunarak kısa vadeli toparlanma sinyalleri verdi. Alım iştahındaki sınırlı canlanma ve teknik göstergelerdeki iyileşme, fiyatın yakın dirençlerin üzerine çıkması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Destek bölgesi ve kısa vadeli görünüm

WLD, haberin hazırlandığı sırada 0,3147 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 132,28 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,12 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen %2,17’lik yükseliş, teknik görünümde temkinli bir toparlanma beklentisini gündeme taşıdı.

Kripto analisti Botcin Meraklisi, WLD’nin Eylülden bu yana fiyat hareketini sınırlayan düşen kanalın orta bölümüne yakın seyrettiğini ve bunun teknik açıdan önemli bir destek alanına denk geldiğini belirtiyor.

Botcin Meraklisi, WLD’nin düşen kanal içinde kritik bir bölgede bulunduğunu, bu alanda kalıcılık sağlanması halinde kısa vadeli alımların hız kazanabileceğini değerlendiriyor.

Bu bölgenin korunması, piyasa algısının iyileşmesiyle birlikte yeni alımları destekleyebilir. Analistlere göre WLD mevcut seviyelerden yukarı yönlü çıkış üretirse, düşen kanalın üst bandı bir sonraki hedef alan olarak izlenecek. Bu çerçevede 0,50 dolar civarı öne çıkan direnç bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Direnç seviyeleri ve teknik göstergeler

TradingView verilerine göre WLD, geçici yükselişe rağmen baskı altında kalmayı sürdürüyor. Fiyat 0,295 dolar çevresindeki yatay seyrin ardından 0,320 doların üzerine çıktı, ardından 0,314 dolar bölgesine geri çekildi. Bu yapı, toparlanma denemesinin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

Yukarı yönlü görünümün güçlenmesi için 0,320 ile 0,325 dolar aralığındaki direncin aşılması gerekiyor. Bu bant geçilmeden kalıcı trend değişiminden söz etmek zor görünüyor. Öte yandan 0,310 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 0,340 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

Teknik göstergeler alıcıların kademeli biçimde geri döndüğünü gösterirken, 0,320 ile 0,325 dolar aralığının aşılması daha belirgin bir yön değişimi için kritik önem taşıyor.

Momentum tarafında ise daha yapıcı bir tablo ortaya çıktı. Göreceli güç endeksi 51,67 seviyesine yükselirken, MACD göstergesinde pozitif kesişim ve histogramda artan olumlu barlar dikkat çekti. Bu veriler, kısa vadede alıcıların güç toplamaya başladığını düşündürüyor.

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WLD’nin kısa vadeli yönü açısından ana eşik 0,310 dolar desteği ile 0,320 ve 0,325 dolar direnç bandı arasında şekilleniyor. Direncin aşılması halinde 0,50 dolara doğru alan açılabilir. Ters durumda, fiyatın düşen kanal içinde kalması ve aşağı yönlü baskının sürmesi olasılığı masada bulunuyor.