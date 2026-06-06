WLD’de dikkat çeken satış kararı geldi! Arthur Hayes neden tamamen çıktı?

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, 6 Haziran’da elindeki tüm WLD varlıklarını sattığını açıkladı. Hayes’in paylaşımı, son haftalarda yükseliş eğilimi gösteren Worldcoin’de piyasa algısının çok kısa sürede tersine döndüğüne işaret etti. Daha geniş altcoin piyasası zayıflarken WLD’nin önce ayrıştığı, ardından haziran başında daha dalgalı bir seyre girdiği görüldü.

Yükseliş beklentisinden hızlı çıkışa

Hayes, 3 Haziran’da WLD için yukarı yönlü bir senaryo ortaya koymuştu. 4 Haziran’da ise bu görüşünü yineleyerek büyük teknoloji halka arzlarını makro bir tetikleyici olarak göstermiş, Worldcoin’i yapay zeka halka arz döngüsüne yüksek oynaklıklı bir temsilci olarak değerlendirmişti. Ancak 6 Haziran’a gelindiğinde pozisyonun tamamını kapattığını duyurdu.

Grafiğin yanlış yöne gittiğini belirten Arthur Hayes, WLD pozisyonunun tamamını kapattığını ve piyasadan çıktığını paylaştı.

Bu yön değişikliği kademeli bir portföy güncellemesinden çok, birkaç gün içinde alınmış keskin bir karar olarak öne çıktı. Aynı dönemde altcoin piyasasında da genel bir duraksama görüldü. Likidite akışıyla öne çıkan anlatı odaklı tokenlerin, daha savunmacı kabul edilen büyük kripto varlıkların gerisinde kalmaya başladığı aktarıldı.

Kripto analisti Stacy Muur, 5 Haziran tarihli değerlendirmesinde WLD’nin piyasa yaklaşık %10 gerilerken yaklaşık %68 yükseldiğini belirtti. Muur, bu ayrışmada Hayes ve fonu Maelstrom’un etkisinin bulunabileceğini ifade etti. Buna göre süreç, güçlü anlatı desteğiyle hızlanan fiyat hareketinin ivme kaybetmesinin ardından yeniden değerlendirilmesi şeklinde gelişti.

İki günde dördüncü büyük pozisyon kapatıldı

WLD satışı, Hayes’in iki gün içinde kapattığı dördüncü önemli pozisyon oldu. 4 Haziran’da HYPE ve NEAR varlıklarının tamamını elden çıkaran Hayes, gerekçelerini gelecek salı yayımlanması beklenen “Reality Test” başlıklı yazısında ayrıntılandıracağını söyledi.

Hayes, kararlarında İran kaynaklı çatışmanın enerji fiyatları üzerindeki etkisini, üçüncü çeyrek başından önce beklenen üç büyük yapay zeka halka arzını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimler öncesinde yapay zeka karşıtı bir çizgiye yönelebileceği öngörüsünü etkili unsurlar arasında gösterdi.

Bir gün sonra ise Zcash pozisyonunu da kapattı. Bu adım, Orchard havuzundaki güvenlik açığına ilişkin tartışmaların ardından geldi. Hayes, yetkisiz coin üretimine yol açmayacağının resmi olarak kanıtlanamaması nedeniyle bu pozisyonun sürdürülemez hale geldiğini savundu.

Mini sözlük: Orchard havuzu, Zcash ağında işlem gizliliği ve korumalı transferler için kullanılan yapı olarak bilinir. Bu alandaki bir güvenlik zafiyeti, ağın arz bütünlüğü ve doğrulama mekanizması konusunda ciddi soru işaretleri doğurabilir.

Altcoin piyasası için neye işaret ediyor

Hayes’in işlemleri fiyatı tek başına belirlemese de piyasa duyarlılığı üzerinde etkili olabiliyor. Birkaç gün içinde altcoin biriktirme yaklaşımından tam tasfiyeye geçmesi, Bitcoin ve Ether dışındaki varlıklar için daha zorlu bir dönem beklediğine işaret ediyor olabilir.

Özellikle yükselen enerji maliyetleri, sermayenin yapay zeka halka arzlarına kayması ve yapay zeka tarafında oluşabilecek siyasi ya da düzenleyici baskı ihtimali, riskli varlıklar açısından daha sert bir zemine işaret eden başlıklar arasında yer aldı. WLD’nin benzer varlıklardan daha güçlü bir ralli göstermesi de, bu primin güçlü destekçilerden biri çekildiğinde ne kadar korunabileceği sorusunu gündeme taşıdı.