Bitcoin gece saatlerinde $60.000’ın altını gördükten sonra $61.000 seviyesini yeniden aştı

Bitcoin, Asya işlemlerinin cumartesi sabahındaki bölümünde 61.000 dolar seviyesini yeniden aldı. Fiyat, gece saatlerinde kısa süreliğine 60.000 doların altına indikten sonra toparlandı. Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verisinin ardından hisse senetleri, tahviller ve kripto varlıklarda sert satışlar görülmüştü.

Gece düşüşü sonrası hızlı toparlanma

Bitcoin gün içinde en düşük 59.227 doları gördü. Bu seviyenin ardından alımların yeniden güç kazandığı görüldü ve varlık 61.000 dolar civarında işlem gördü. Buna rağmen günlük kayıp yaklaşık %1,3 düzeyinde kaldı.

Toparlanma, piyasada yakından izlenen bir destek bölgesinden geldi. Bitcoin, hafta boyunca 60.000 dolar eşiğine doğru geriliyordu. Bu süreçte spot Bitcoin ETF’lerinden rekor düzeyde çıkış yaşanması ve Strategy’nin 2022’den bu yana ilk kez Bitcoin satışı yapması, fiyatı destekleyen alıcı tarafını zayıflattı. Gece yaşanan 60.000 dolar altı sarkma ise daha derin bir düşüşe dönüşmedi; fiyat dip seviyeden 1.500 doların üzerinde toparlandı.

Bitcoin’in gece saatlerinde 60.000 doların altına inmesine karşın bu seviyenin kısa sürede geri alınması, piyasanın şimdilik daha sert bir çözülmeye girmediğine işaret etti.

Satış baskısı kripto dışında başladı

Satış dalgasının başlangıcı doğrudan kripto piyasası kaynaklı olmadı. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi sonrası piyasa, ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentilerini hızlı biçimde yeniden fiyatladı. Swap piyasası, 2026 sonuna kadar bir faiz artışını tamamen fiyatlamaya başladı. Bu görünüm, yeni görevi kesinleşen Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde daha önce öngörülen faiz indirimleri beklentisinin tersine döndüğünü gösterdi.

İki yıllık ABD tahvil faizi 12 baz puan artarak %4,16’ya yükseldi. Dolar güç kazanırken riskli varlıklarda geniş çaplı geri çekilme yaşandı. Kripto varlıklardaki düşüş de bu tabloya paralel seyretti.

Mini sözlük: Swap piyasası, yatırımcıların gelecekteki faiz beklentilerini fiyatladığı türev işlem alanıdır. Baz puan ise faiz değişimlerini ölçmekte kullanılır; 100 baz puan, 1 puana eşittir.

Haftalık kayıplar altcoinlerde daha derin kaldı

Satışların en sert hissedildiği alanlardan biri yapay zeka bağlantılı hisseler oldu. Nasdaq 100 yaklaşık %5 gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Yonga üreticilerini izleyen bir endeks %10 düştü. S&P 500 ise %2,6 geriledi ve üst üste onuncu haftalık yükseliş serisini tamamlayamadı.

Kripto para piyasasında da haftalık tablo kırmızı kaldı. Ether son yedi günde %21,6 düşerek yaklaşık 1.575 dolara indi. Solana %23,7 kayıpla 63 dolara geriledi. XRP, Dogecoin ve BNB’de ise haftalık düşüş %13 ile %20 aralığında gerçekleşti. Son satış dalgası boyunca görece daha dirençli kalan Hyperliquid’in HYPE tokeni de aynı dönemde %9,9 değer kaybetti. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir platform olarak biliniyor.

Varlık 7 günlük değişim Yaklaşık fiyat Ether %21,6 düşüş 1.575 dolar Solana %23,7 düşüş 63 dolar HYPE %9,9 düşüş Belirtilmedi

Bitcoin için kısa vadede asıl izlenecek başlık, geri alınan 60.000 dolar seviyesinin yeni bir testte korunup korunamayacağı olacak.

Piyasanın önündeki temel soru, Bitcoin’in bu tepki alımını kalıcı hale getirip getiremeyeceği. 60.000 dolar seviyesinin yeniden kaybedilmesi halinde fiyat, en son şubat ayındaki geri çekilme döneminde görülen bölgeye dönmüş olacak.