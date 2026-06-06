Amazon uygulamasındaki aksaklıklar dikkat çekti! XRP iddialarında perde arkasında ne var?

Kripto para piyasasında Amazon ile XRP arasında olası bir bağlantıya dair iddialar yeniden gündeme geldi. Tartışmaların odağında, The Real Remi Relief takma adını kullanan bir yorumcunun Amazon uygulamasında birkaç gün boyunca görüldüğünü öne sürdüğü olağan dışı aksaklıklar yer aldı. Söz konusu yorumcu, bu durumun perde arkasında XRP ile ilgili bir hazırlığa işaret edebileceğini savundu, ancak bu iddiayı destekleyen somut bir kanıt paylaşılmadı.

İddiaların çıkış noktası

Geniş şekilde paylaşılan değerlendirmelerde, platformdaki son kararsızlığın gelecekte olası bir XRP entegrasyonu için erken aşama çalışmalarla bağlantılı olup olmadığı sorgulandı. Aynı paylaşımlarda, ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleme başlıkları arasında gösterilen CLARITY Act’e de atıf yapıldı. Buna göre bazı büyük kurumların, daha net kurallar oluşmadan önce pozisyon almaya başlamış olabileceği ileri sürüldü.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini ve piyasa yapısının nasıl şekilleneceğini netleştirmeyi hedefleyen yasa tasarılarından biri olarak anılıyor. Tasarı etrafındaki tartışmalar, özellikle token sınıflandırması ve düzenleyici yetki paylaşımı üzerinde yoğunlaşıyor.

Buna karşın haber konusu iddialar doğrulanmış değil. Amazon ya da Ripple cephesinden resmi bir ortaklık, ödeme entegrasyonu veya teknik geçişe dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle uygulamadaki sorunların doğrudan XRP ile ilişkilendirilmesi şu aşamada yalnızca piyasa içi yorumlar düzeyinde kalıyor.

Şimdilik ortaya atılan tezler spekülatif niteliğini koruyor. Amazon uygulamasındaki kesintiler, rutin güncellemeler, arka uç bakım çalışmaları, güvenlik yamaları ya da yazılım hatalarından kaynaklanabilir; bunların hiçbiri tek başına kripto para entegrasyonuna işaret etmiyor.

Eski tartışmalar yeniden öne çıktı

XRP destekçileri, tokenın hızlı işlem kesinleşmesi, görece düşük maliyetli transfer yapısı ve sınır ötesi ödemelerde kullanılabilirliği nedeniyle büyük ölçekli perakende şirketlerinin ilgisini çekebileceğini uzun süredir dile getiriyor. Son gündem de bu anlatıyı yeniden canlandırdı. Özellikle piyasa algısının güçlendiği dönemlerde, büyük teknoloji şirketlerinin blokzincir tabanlı ödeme çözümlerine yönelebileceği beklentisi daha sık öne çıkıyor.

Amazon ekosistemi ile Ripple’ın daha geniş ağı arasında geçmişte kurulan dolaylı bağlantılar da yeniden hatırlandı. Ancak iki şirket arasında resmi bir iş birliği açıklandığına dair bir kayıt bulunmuyor. Bu nedenle önceki sektör tartışmaları ve fintech alanındaki genel gelişmeler, yalnızca dönemsel spekülasyon dalgalarını besleyen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Garlinghouse açıklaması ve AWS iddiası

İlgi, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un geçen yıl eylül ayında yaptığı değerlendirmeler sonrasında da artmıştı. Garlinghouse, aralarında Amazon’un da bulunduğu büyük platformlarda blokzincir tabanlı ödeme çözümlerinin benimsenmesinin yavaş ilerlediğini, buna rağmen daha hızlı ve verimli dijital altyapıya olan talebin yükseldiğini söylemişti. Aynı dönemde XRP, bir haftada yaklaşık 32,5 milyon dolarlık kurumsal girişle de gündeme gelmişti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, büyük platformlarda blokzincir tabanlı ödeme çözümlerinin beklenenden yavaş benimsendiğini, buna karşın daha hızlı ve verimli dijital altyapıya yönelik talebin arttığını belirtmişti.

Bu yılın başlarında ise blokzincir yorumcusu ProfessoRipplEffect, Ripple’ın Amazon Web Services ile olası teknik uyum alanlarını araştırıyor olabileceğini öne sürdü. İddia, özellikle Amazon Bedrock ile XRP Ledger’ın birlikte kullanılması halinde ölçeklenebilir finansal uygulamaların geliştirilebileceği fikrine dayanıyordu. Ancak bu konuda da iki taraftan resmi doğrulama gelmedi.

Mini sözlük: Amazon Bedrock, Amazon Web Services’in üretken yapay zeka uygulamaları geliştirmek için sunduğu bir hizmet olarak biliniyor. XRP Ledger ise özellikle hızlı değer transferi ve düşük işlem maliyetine odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir altyapısı olarak öne çıkıyor.

Şu an için eldeki bilgiler, Amazon uygulamasındaki aksaklıkların XRP ile bağlantılı bir hazırlığın parçası olduğunu doğrulamıyor. Yine de bu tür tekrar eden iddialar, kripto para piyasasında büyük teknoloji şirketlerinin blokzincir tabanlı ödeme sistemlerinde ileride daha görünür bir rol üstlenebileceğine yönelik beklentinin sürdüğünü gösteriyor.