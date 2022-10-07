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Yıllardır en büyük kripto paralar arasında kendine yer buldu. Ancak ATH seviyesini uzun süredir göremedi. Artık SEC davada pes etmeye yakından XRP yatırımcılarının motivasyonu da artıyor. Nitekim Bitcoin fiyatındaki düşüşe rağmen XRP fiyatı 0,5 dolara yakın seyrediyor. Peki XRP yatırımcılarını neler bekliyor? Kısa vadede yükseliş umudu var mı?

Ripple (XRP) Ne Olur?

Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyatı 0,498 dolardan alıcı buluyordu. İşlem hacmi ise 2 milyar doların üzerinde bulunuyor. XRP, uzun süren düşük volatilite evresinin zincirlerini nihayet kırdıktan sonra 0,38 çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. SEC davasındaki son hamle XRP’nin boğa koşusu için iyi bir katalizör oldu.

XRP fiyatı 0,51 dolar seviyesinden geri döndükten sonra günlük grafikte bir yükseliş formasyonu çiziyor. 200 EMA (yeşil) önümüzdeki seanslarda toparlanma eğilimlerini yeniden canlandırabilir. Ve 21:01 itibariyle fiyat bu yöne gidiyor olabilir. Çünkü 0,5 eşiği yazı hazırlandığı sırada aşıldı. Ralliye zemin hazırlayan “bullish engulfing candlestick” ile XRP’nin fiyatı artık günlükte 20/50/200 EMA’sının üzerine çıktı. Bu arada, altcoin yükseliş flaması benzeri bir yapıya tanık olurken, alıcılar son iki gün içinde beklenen bir kırılmayı gerçekleştirdi. Genel olarak, yükseliş flamaları artan hacimli bir trendde daha etkilidir. Ancak XRP, flama oluşumu sırasında azalan bir eğilim kaydetti.

EMA 200’ün altındaki bir düşüş, kısa vadeli bir geri çekilme için kapıları açabilir. Bu senaryoda 0,44 dolar desteği test edilecektir. Ancak şimdilik Bitcoin çok büyük bir sürpriz yapmazsa ilerleyen saatlerde fiyatın daha da yükseldiğini görebiliriz. Yükseliş devam ederse ilk test edilecek bölge 0,56 dolar olabilir.

XRP Haberleri

Teknik tarafta XRP iyi bir konumda, dava içinse belirsizlik azalıyor. Sonuç olarak, XRP’nin 20/50/200 EMA’nın üzerine çıkması alım baskısının arttığını gösterir ve bu fiyat hareketinin temelinde de iyileşen dava koşulları yatıyor. Ripple tarafından yapılan son açıklama davanın 2023 ilk çeyrek sonuna kadar tamamlanacağı yönünde. Ancak unutulmamalıdır ki, haberler fiyatı hareket ettirir ve olaylar satışları tetikler. Muhtemelen dava kesin olarak bitene kadar XRP fiyatında büyük veya küçük devam eden yükselişler göreceğiz. Ancak dava tamamlandığında tıpkı Merge, Vasil ve benzeri olaylarda karşılaştığımız gibi kar satışlarıyla yüzleşilecek.

Yatırımcıların özellikle davayla ilgili yaptığımız duyuruları yakından izlemesi yararlı olabilir. Bunun dışında hafta sonları düşük hacmiyle meşhurdur. Bitcoin ayıları bu süreçte fiyatı daha aşağıya çekmek için çabalayacaktır.