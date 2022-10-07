Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


XRP Haberleri! Ripple (XRP) Ne Olur?

XRP, yatırımcılarının yüzünü güldürecek mi? Son veriler olumlu ve ilerleyen saatlerde hareket başlayabilir.
21:10
7 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır en büyük kripto paralar arasında kendine yer buldu. Ancak ATH seviyesini uzun süredir göremedi. Artık SEC davada pes etmeye yakından XRP yatırımcılarının motivasyonu da artıyor. Nitekim Bitcoin fiyatındaki düşüşe rağmen XRP fiyatı 0,5 dolara yakın seyrediyor. Peki XRP yatırımcılarını neler bekliyor? Kısa vadede yükseliş umudu var mı?

Ripple (XRP) Ne Olur?

Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyatı 0,498 dolardan alıcı buluyordu. İşlem hacmi ise 2 milyar doların üzerinde bulunuyor. XRP, uzun süren düşük volatilite evresinin zincirlerini nihayet kırdıktan sonra 0,38 çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. SEC davasındaki son hamle XRP’nin boğa koşusu için iyi bir katalizör oldu.

XRP fiyatı 0,51 dolar seviyesinden geri döndükten sonra günlük grafikte bir yükseliş formasyonu çiziyor. 200 EMA (yeşil) önümüzdeki seanslarda toparlanma eğilimlerini yeniden canlandırabilir. Ve 21:01 itibariyle fiyat bu yöne gidiyor olabilir. Çünkü 0,5 eşiği yazı hazırlandığı sırada aşıldı. Ralliye zemin hazırlayan “bullish engulfing candlestick” ile XRP’nin fiyatı artık günlükte 20/50/200 EMA’sının üzerine çıktı. Bu arada, altcoin yükseliş flaması benzeri bir yapıya tanık olurken, alıcılar son iki gün içinde beklenen bir kırılmayı gerçekleştirdi. Genel olarak, yükseliş flamaları artan hacimli bir trendde daha etkilidir. Ancak XRP, flama oluşumu sırasında azalan bir eğilim kaydetti.

EMA 200’ün altındaki bir düşüş, kısa vadeli bir geri çekilme için kapıları açabilir. Bu senaryoda 0,44 dolar desteği test edilecektir. Ancak şimdilik Bitcoin çok büyük bir sürpriz yapmazsa ilerleyen saatlerde fiyatın daha da yükseldiğini görebiliriz. Yükseliş devam ederse ilk test edilecek bölge 0,56 dolar olabilir.

XRP Haberleri

Teknik tarafta XRP iyi bir konumda, dava içinse belirsizlik azalıyor. Sonuç olarak, XRP’nin 20/50/200 EMA’nın üzerine çıkması alım baskısının arttığını gösterir ve bu fiyat hareketinin temelinde de iyileşen dava koşulları yatıyor. Ripple tarafından yapılan son açıklama davanın 2023 ilk çeyrek sonuna kadar tamamlanacağı yönünde. Ancak unutulmamalıdır ki, haberler fiyatı hareket ettirir ve olaylar satışları tetikler. Muhtemelen dava kesin olarak bitene kadar XRP fiyatında büyük veya küçük devam eden yükselişler göreceğiz. Ancak dava tamamlandığında tıpkı Merge, Vasil ve benzeri olaylarda karşılaştığımız gibi kar satışlarıyla yüzleşilecek.

Yatırımcıların özellikle davayla ilgili yaptığımız duyuruları yakından izlemesi yararlı olabilir. Bunun dışında hafta sonları düşük hacmiyle meşhurdur. Bitcoin ayıları bu süreçte fiyatı daha aşağıya çekmek için çabalayacaktır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
XRP Analist Yorumları: XRP Alınır Mı?
XRP Analist Yorumları: XRP Alınır Mı?
Ripple’da Bu Metrik 2021 Yılı Zirvesine Ulaştı! Fiyata Etki Edecek Mi?
Ripple’da Bu Metrik 2021 Yılı Zirvesine Ulaştı! Fiyata Etki Edecek Mi?
Ripple Ve Dogecoin’de Son Durum: Beklenen Yükseliş Ufukta Olabilir!
Ripple Ve Dogecoin’de Son Durum: Beklenen Yükseliş Ufukta Olabilir!
Bu Kripto Parada Boğa Formasyonu Sürüyor? Buradan Alınır Mı?
Bu Kripto Parada Boğa Formasyonu Sürüyor? Buradan Alınır Mı?
XRP Grafiklerine Göre Fiyat Yükselişi İçin Umut Var Mı?
XRP Grafiklerine Göre Fiyat Yükselişi İçin Umut Var Mı?
Ripple (XRP) Neden Düşüyor? Alım Fırsatı Olabilir Mi?
Ripple (XRP) Neden Düşüyor? Alım Fırsatı Olabilir Mi?
SEC Neden XRP’nin Bir Menkul Kıymet Olduğunu İddia Ediyor? Avukat Konuştu!
SEC Neden XRP’nin Bir Menkul Kıymet Olduğunu İddia Ediyor? Avukat Konuştu!
Ripple Davası Bu Tarihte Bitecek! XRP Yatırımcılarının Bilmesi Gerekenler!
Ripple Davası Bu Tarihte Bitecek! XRP Yatırımcılarının Bilmesi Gerekenler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022