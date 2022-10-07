Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Terra Classic (LUNC) En Büyükler Arasında! 2022 Sonunda LUNC Şaşırtabilir!

Terra Classic (LUNC) En Büyükler Arasında! 2022 Sonunda LUNC Şaşırtabilir!

Son 24 saatte LUNC işlem hacmi yüzde 44 oranında arttı ve 400 milyon dolara yaklaştı. Piyasa değeri ise 1,7 milyar dolardır.
20:50
7 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yılın mayıs ayına kadar Terra ekosistemine güç veren LUNA artık LUNC ismiyle hayatına devam ediyor. İflas eden ağ hatalı kod tasarımı nedeniyle bir hayalet kasabaya döndü. Artık popüler akıllı sözleşmeler, gelecek vadeden akıllı sözleşmelere ev sahipliği yapmıyor. Ve artık ona Terra Classic ismi verildi.

Terra Classic (LUNC)

Bir akıllı sözleşme platformunun tokeni nasıl meme coine dönüşür? Evet bunu LUNC ile canlı olarak izleme imkanı da bulduk. Sadece birkaç ayda LUNC bir meme coine dönüştü. Artık onun LUNC ordusu var ve sosyal medya aktivitesi ciddi anlamda arttı. Dün de belirttiğimiz gibi sosyal medya aktivitesiyle böylesine spekülatif büyüyen fiyat onun meme tokene dönüştüğünü doğruluyor. LUNC’nin fiyatı geçen hafta %70’in üzerinde arttı ve Eylül’ü yüksek bir seviyede bitirdi. Kripto paraların en iyi günlerinde yatay seyrettiği bir zamanda LUNC etkileyici yükselişler yaşadı.

Terra Classic (LUNC) artık meme token karakterine sahip bir kripto para olduğu için volatilite kalıcı olabilir. Özellikle sosyal medyadaki etkili kripto gruplarının onu kanatları altına almasıyla token dediğini yaptırır hale geldi. Örneğin Binance CEO’su CZ son derece mantıksız olan bir fikri onayladı ve LUNC işlem çiftlerinden gelen kazançları yakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 5 milyardan fazla token yakıldı.

LUNC Yakım ve 2022 Hedefi

Son token yakımı toplam arz içinde 0,09 gibi bir yüzdeye sahip olsa da her hafta bunun düzenli yapılacak olması önemlidir. Yani sık aralıklarla LUNC arzında 0,09 dolaylarında erişeme göreceğiz. Elbette bunun için LUNC işlem hacminin yüksek kalması gerek. Peki hacim ne durumda? Yazı hazırlandığı sırada LUNC işlem hacmine göre en büyük 10 kripto para arasında girdi.

Hiçbir işe yaramasa da, Binance yakımları dışında arz düşüşünün yolu olmasa da, Do Kwon tutuklansa da LUNC yatırımcıları fiyatın yükseleceğine inanıyor. En azından sosyal medyadaki aktivite büyüklüğü bu seviyelerde kalırsa LUNC fiyatının bir süre daha 0,00030 civarında seyretmesi beklenebilir. Kısa vadede 0,00035 ve 0,00046 dolar hedeflerinin aşılması gerekiyor.

Hard fork ile tokenin ismi güncellendiği tarihten bu yana LUNC’nin spekülatif hareketler yapabileceği uyarılarında bulunuyor. Eğer LUNC alırken bir meme token motivasyonuyla yatırım yapıyorsanız problem yok. Çünkü meme tokenler ya kazandırır ya da tüm paranızı kaybettirir. Ancak bir akıllı sözleşme platformu olarak LUNC’nin yeniden küllerinden dirileceğini düşünüyorsanız bu oldukça zayıf bir ihtimaldir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Terra Classic’te (LUNC) Kırmızı Alarm: Uyarılar Peş Peşe Geldi!
Terra Classic’te (LUNC) Kırmızı Alarm: Uyarılar Peş Peşe Geldi!
SHIB Ve MANA’da Hareketli Günler! Yükseliş Hareketi Gelecek Mi?
SHIB Ve MANA’da Hareketli Günler! Yükseliş Hareketi Gelecek Mi?
Santiment Raporladı: Bu Üç Altcoin Düşerken Diğer Üçü Yükselebilir!
Santiment Raporladı: Bu Üç Altcoin Düşerken Diğer Üçü Yükselebilir!
Sıcak Gelişme: Terra (LUNA) Yatırımcılarını Kızdıracak Açıklama! Durduruldu!
Sıcak Gelişme: Terra (LUNA) Yatırımcılarını Kızdıracak Açıklama! Durduruldu!
Axie Infinity (AXS) Geleceği Var Mı? Yeni Axie Origins Nedir?
Axie Infinity (AXS) Geleceği Var Mı? Yeni Axie Origins Nedir?
Injective (INJ) Duyurdu! Altcoin Fiyatını Yükselten Project X Nedir?
Injective (INJ) Duyurdu! Altcoin Fiyatını Yükselten Project X Nedir?
Terra Classic’te Hala Umut Var Mı: LUNC Topluluğu İddialı!
Terra Classic’te Hala Umut Var Mı: LUNC Topluluğu İddialı!
Piyasa Koşullarına Aldırış Etmedi! Balina Bu Altcoin’e 19.5 Milyon Dolar Yatırdı
Piyasa Koşullarına Aldırış Etmedi! Balina Bu Altcoin’e 19.5 Milyon Dolar Yatırdı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022