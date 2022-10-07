Son 24 saatte LUNC işlem hacmi yüzde 44 oranında arttı ve 400 milyon dolara yaklaştı. Piyasa değeri ise 1,7 milyar dolardır.

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Bu yılın mayıs ayına kadar Terra ekosistemine güç veren LUNA artık LUNC ismiyle hayatına devam ediyor. İflas eden ağ hatalı kod tasarımı nedeniyle bir hayalet kasabaya döndü. Artık popüler akıllı sözleşmeler, gelecek vadeden akıllı sözleşmelere ev sahipliği yapmıyor. Ve artık ona Terra Classic ismi verildi.

Terra Classic (LUNC)

Bir akıllı sözleşme platformunun tokeni nasıl meme coine dönüşür? Evet bunu LUNC ile canlı olarak izleme imkanı da bulduk. Sadece birkaç ayda LUNC bir meme coine dönüştü. Artık onun LUNC ordusu var ve sosyal medya aktivitesi ciddi anlamda arttı. Dün de belirttiğimiz gibi sosyal medya aktivitesiyle böylesine spekülatif büyüyen fiyat onun meme tokene dönüştüğünü doğruluyor. LUNC’nin fiyatı geçen hafta %70’in üzerinde arttı ve Eylül’ü yüksek bir seviyede bitirdi. Kripto paraların en iyi günlerinde yatay seyrettiği bir zamanda LUNC etkileyici yükselişler yaşadı.

Terra Classic (LUNC) artık meme token karakterine sahip bir kripto para olduğu için volatilite kalıcı olabilir. Özellikle sosyal medyadaki etkili kripto gruplarının onu kanatları altına almasıyla token dediğini yaptırır hale geldi. Örneğin Binance CEO’su CZ son derece mantıksız olan bir fikri onayladı ve LUNC işlem çiftlerinden gelen kazançları yakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 5 milyardan fazla token yakıldı.

LUNC Yakım ve 2022 Hedefi

Son token yakımı toplam arz içinde 0,09 gibi bir yüzdeye sahip olsa da her hafta bunun düzenli yapılacak olması önemlidir. Yani sık aralıklarla LUNC arzında 0,09 dolaylarında erişeme göreceğiz. Elbette bunun için LUNC işlem hacminin yüksek kalması gerek. Peki hacim ne durumda? Yazı hazırlandığı sırada LUNC işlem hacmine göre en büyük 10 kripto para arasında girdi.

Hiçbir işe yaramasa da, Binance yakımları dışında arz düşüşünün yolu olmasa da, Do Kwon tutuklansa da LUNC yatırımcıları fiyatın yükseleceğine inanıyor. En azından sosyal medyadaki aktivite büyüklüğü bu seviyelerde kalırsa LUNC fiyatının bir süre daha 0,00030 civarında seyretmesi beklenebilir. Kısa vadede 0,00035 ve 0,00046 dolar hedeflerinin aşılması gerekiyor.

Hard fork ile tokenin ismi güncellendiği tarihten bu yana LUNC’nin spekülatif hareketler yapabileceği uyarılarında bulunuyor. Eğer LUNC alırken bir meme token motivasyonuyla yatırım yapıyorsanız problem yok. Çünkü meme tokenler ya kazandırır ya da tüm paranızı kaybettirir. Ancak bir akıllı sözleşme platformu olarak LUNC’nin yeniden küllerinden dirileceğini düşünüyorsanız bu oldukça zayıf bir ihtimaldir.