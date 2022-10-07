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Analist Açıkladı: Bitcoin’de Ayı Sezonu Finali İçi Bu Tarihe Dikkat!

Kıdemli kripto para analisti Bitcoin (BTC) ve Ethereum'u (ETH) ele alarak ayı sezonu sonu için tarih verdi! Bu tarihe dikkat!
19:50
7 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarının tanınan kripto para analisti yaşanan ayı sezonunun dibini belirlemek adına geçtiğimiz yılların Bitcoin (BTC)  ve Ethereum (ETH) grafiklerini ele alarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin’de Dip Seviyesi

Kıdemli analist Rekt Capital Twitter üzerinden 329.000 takipçisine lider kripto para birimi olan Bitcoin’in Kasım 2021 zirvesinden bu yana 300 günden fazla bir zaman geçtiğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin 2013 yılı boğa piyasasında zirveye ulaştığında, kripto para biriminin dibe ulaşması 413 gün sürmüştü. 2017 yılı içerisinde zirveye ulaştığında ise Bitcoin’in dibe ulaşması 364 gün sürdü. Mevcut konumda ise Kasım 2021 zirvesinin üzerinden 333 gün geçmiş durumda. Bu sayılar, önümüzdeki 1-3 ay içinde bir Bitcoin dibinin gerçekleşmesi gerektiğini gösteriyor.

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin’in grafiklerini ele alan Rekt Capital, BTC’nin mevcut durumda bir direnç seviyesinde olduğunu iddia etti. Uzman analist açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin’in mevcut seviyesi çok aylı direniş haline geldi.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 20.000 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Kasım 2021 tarihindeki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan yaklaşık %71 oranında düştü.

Ethereum’da Direnç Bölgesi

Ayrıca lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum ( ETH ) da kıdemli analistin radarında. Rekt Capital piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin Ethereum’unda, Bitcoin’e benzer şekilde bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Uzman isim Ethereum hakkında şunları söyledi:

Ethereum’da, Bitcoin’e benzer şekilde bir direnç bölgesi ile karşılaşmış durumda. ETH grafiklerde turuncu renk ile belirttiğim seviyeden destek alabilirse kutunun üstünü destek olarak geri alabilirse, bir yükseliş hareketi görülebilir.

Yazı kaleme alındığında lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum, Kasım 2021 tarihindeki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.878 dolar seviyesinden yaklaşık %72 oranında bir düşüşle 1.360 dolardan işlem görüyor.

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