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Axie Infinity (AXS) Geleceği Var Mı? Yeni Axie Origins Nedir?

Ekip hatasının farkında fakat ikinci şans onları kurtaramayabilir. AXS geleceğine dair önemli detaylar.
19:20
7 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin düşüş yaşadığı için güne yüzde 4 zararla devam eden AXS cephesinde yeni gelişmeler var. Axie Infinity kripto para topluluğu arasındaki en popüler oyunlardan biridir. Geçtiğimiz yılki kripto para boğasında günlük 2,7 milyon kullanıcıya kadar ulaşmıştı. Ancak SLP token ekonomisindeki bozukluk nedeniyle hızla kullanıcı kaybetti. O tarihlerde kullanıcı aktivitesindeki erimeye dikkat çekmiştik. Beklenen oldu.

Axie Infinity (AXS) Geleceği

En güzel günlerinde 3 milyar dolar değerlemeyle büyük bir yatırım turunu kapatan Axie Infinity (AXS) Filipinler gibi ülkelerdeki işgücü piyasasını altüst etti. Binlerce genç oyunun zirve yaptığı günlerde işlerini bırakarak vaktini burada geçirip daha fazla para kazanmaya başladı. Bugün ise oyunun kaderi pamuk ipliğine bağlı. Ronin hack vakasının ardından oyundaki erime hızla devam etti. Ayrıca yeni kullanıcılar için Axie Infinity pek eğlenceli görünmüyor.

AXS için aktif adresler, ilgideki erimeyi gözler önüne seriyor.

Şimdi asıl soru, 10 yıllık bir toparlanma süreci için yeterli sermayeye sahip olduğunu iddia eden Axie’nin ikinci bir şansı hak edip etmediği. Ana şirket Sky Mavis, son verdiği röportajda bunu hak ettiklerini söyledi. Kurucu ortak Aleksander Leonard Larsen’e göre, Sky Mavis enerjisini Axie Origins adlı oyunun daha yeni bir versiyonunu inşa etmeye harcarken meydana gelen Axie Infinity‘nin patlayıcı büyümesi karşısında firma hazırlıksız yakalandı. Larsen, bu çılgın temponun aynı zamanda hacklenmeye yol açan özensiz güvenlik uygulamalarına da neden olduğunu, ancak Sky Mavis’in bu deneyimden ders çıkardığını söylüyor.

Axie Origins

Leonard Larsen, yeni çıkacak Axie Origins’in oyuncuların Axie yaratıklarını (orijinal oyunun odak noktası) yetiştirmek yerine token kazanmak için tılsım ve muska toplamalarına ve kullanmalarına izin vereceğini söylüyor. Sky Mavis ayrıca satılık sanal araziler içeren bir metaverse açmayı ve mobil oyun yapımcılarıyla birlikte çalışarak tokenlerini oyunlarına eklemeyi planlıyor.

Ancak oyun endüstrisi söz konusu olduğunda, Axie’nin işi zor ve Leonard Larsen’in dikkat çektiği token katalizörü riskli bir teklif. Orijinal Axie‘nin oynanışı çok kötüydü çünkü oyun yapımcıları tüm enerjilerini oyunu eğlenceli hale getirmek yerine tokenlerini zorla beslemeye odaklamıştı. Bu strateji, NFT tabanlı oyunların yeni olduğu 2021 yılında işe yaramış olabilir, ancak Ubisoft ve Güney Koreli oyun devlerinin tokenomics yerine eğlenceye prim veren kendi blockchain tabanlı ürünlerini geliştirdiği bugünlerde pek işe yaramayabilir.

Uzun lafın kısası, Sky Mavis bir sonraki lansmanını doğru yapsa iyi olur, yoksa oyun onlar için sona erecek.

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