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En hızlı, en ucuz, en yoğun işleme ev sahipliği yapan ağ Solana fakat onun bir unvanı daha var. En sık kesinti yaşayan blockchain. Evet, Solana ağı bugüne değin tam 8 kez büyük kesinti yaşadı peki bu sayı Ethereum için kaç? Sıfır, Ethereum bugüne kadar hiç kapalı kalmadı. Hatta Merge gibi büyük bir yükseltme bile ağ canlıyken gerçekleştirildi. Ethereum Vakfı yetkilileri bunu “bir uçağın motorunu havadayken değiştirmeye” benzetiyordu.

Solana (SOL) Neden Duruyor?

Solana ise bırakın havadaki uçağın motorunu değiştirmeyi henüz çekici üzerinde inebilmiş bile değil. Saatler süren kesintiler yatırımcıların geleceğe dönük beklentilerini de olumsuz etkiliyor. Solana ağının 30 Eylül’deki kesintisi, blockchain’in kodundaki bir hatadan kaynaklandı ve yinelenen bloklarla sonuçlanan arızalı bir hot-spare düğümü tarafından tetiklendi.

Hot-spare bir doğrulayıcının çevrimiçi olan ve ana düğümün arızalanması durumunda yedek olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ikinci bir düğümü çalıştırmasıdır. Ancak Solana Vakfı’ndan yapılan güncellemeye göre yedek düğüm aktif hale geldi ve ana düğüm kadar iyi çalışıyordu. Bu durum iki düğümün ağa farklı bloklar göndermesine ve paralel blokların oluşmasına yol açtı.

Solana Uzun Vadeli Beklentiler

Solana halen Beta sürümde olduğunu ve bu tarz problemlerin yaşanabileceğini söylüyor. Ancak bu kadar sık yaşanan kesintiler onun iddia ettiği kadar mükemmel olmadığını da gösteriyor. Nitekim ilk ön satış sürecindeki arz verilerinden bu yana Solana’nın sayısız yanlış iddiayla gündeme geldiğini gördük. Ağda küçük bir çatallanmaya neden olan son hata ilerleyen süreçte daha ciddi sorunların doğabileceğine işaret ediyor.

Solana Vakfı‘nın iletişim müdürü Austin Federa şunları söyledi;

“221 numaralı bloğun doğru versiyonu onaylanmış olsa da çatal seçim mantığındaki bir hata blok üreticilerinin 221’in üzerine inşa etmesini ve kümenin fikir birliğine varmasını engelledi”.

Sonuç olarak, doğrulayıcılar anlaşana ve kodda bir düzeltme uygulayana kadar blockchain 7,5 saat kapalı kaldı. Bu 7,5 saat boyunca NFT ve DeFi işlemleri, token transferleri yani ağdaki her şey durdu. Peki önümüzdeki aylarda daha uzun süren kesintiler yaşanırsa? Artık yatırımcılar bu ihtimali düşünüyor ve uzun vadede Solana’ya daha farklı bakıyor. Solana’nın sekizinci büyük kesintiyle birlikte imajını nasıl düzelteceği ise merak konusu.