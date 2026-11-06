Çin, Solana’nın Şanghay tanıtım turuna müdahale etti

Çin Merkez Bankası ile Şanghay polisinin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında Solana Accelerate China 2026 adlı dört günlük turun etkinlikleri durduruldu. Yetkililer, Şanghay’daki programları engellerken organizasyona lojistik ve halkla ilişkiler desteği verdiği belirtilen yerel kişi ve şirketler hakkında da inceleme başlattı.

Şanghay’daki tanıtım hamlesi soruşturmayı tetikledi

Soruşturmanın merkezinde, organizasyonun çevrim dışı tanıtım faaliyetleri yer aldı. 14 Ekim akşamı Solana ile bağlantılı ekiplerin ve Şanghay’daki yüklenicilerin, kentin finans merkezi Lujiazui’de bulunan Citigroup Tower’ın cephesine SOL token logosunu yansıttığı aktarıldı. Bu adımın ardından Solana Foundation Başkanı Lily Lu dahil bazı yöneticilerin, Şanghay’da yeni bir ofis açıldığına dair kamuya açık paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Çin Merkez Bankası, gökdelen cephesindeki reklamı ve bağlantılı etkinlikleri sanal varlıkların yasa dışı tanıtımı olarak nitelendirdi.

Söz konusu kampanya, kripto para çevrelerinde kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Binance kurucusu CZ de gelişmeye değinerek, Solana’nın Çin’de hem tanıtım yapabilmesini hem de ofis açabilmesini şaşırtıcı bulduğunu paylaştı.

Bu tür gelişmelerin ardından yatırımcılar genellikle resmi açıklamaları ve piyasa tepkisini daha yakından izliyor. Bu noktada CryptoAppsy, coin bazlı haber akışı ile fiyat alarmı araçlarını aynı ekranda sunarak özellikle $SOL etrafındaki ani gündem değişimlerini takip etmeyi kolaylaştırabilir.

Kripto yerine teknoloji vurgusu öne çıkarıldı

Organizatörlerin, düzenleyici engelleri aşmak için etkinliği doğrudan kripto para başlığıyla değil; yapay zeka ajanları, robotik ve bilişim geliştirme gibi alanlar üzerinden konumlandırdığı görüldü. Şanghay, Hangzhou, Shenzhen ve Pekin’i kapsayan turun tanıtımında blokzincir yerine teknoloji odaklı bir çerçeve kurulması, dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Buna rağmen Çinli makamların bu yaklaşımı kabul etmediği anlaşılıyor. 16 Ekim sabahı Şangri La Oteli’nde yapılması planlanan oturum polis müdahalesiyle sona erdi. Katılımcılar, görevlilerin gelişi sonrası bir saatten uzun süre dışarıda bekletildi.

Lily Lu, iptalin başvuru sayısının dört kat artması nedeniyle mekanın tüm katılımcıları ağırlamaya hazır olmamasından kaynaklandığını savundu.

Merkez Bankası çizgisini netleştirdi

Çin Merkez Bankası temsilcileri, 6 Kasım’da devlet ajansı Financial Haberleri’e verdikleri röportajda olayın gerekçesini açık biçimde ortaya koydu. Yetkililer, SOL’un bir kripto para olduğunu ve Solana altyapısının yalnızca token ihracını değil, özellikle USDT gibi stabilcoin dolaşımını da kolaylaştırdığını belirtti. Çin tarafı, bu faaliyetlerin yasak kapsamına girdiğini vurguladı.

Ayrıca Solana Foundation’ın, Şubat 2026’da sekiz Çinli kurumun ortak yayımladığı kripto riskleri anlaşmasını ihlal ettiği öne sürüldü. Söz konusu düzenleme, yurt dışı kaynaklı kripto projelerinin tanıtımını yasaklıyor ve bu faaliyetlere destek veren Çin vatandaşları ile şirketler için bireysel sorumluluk öngörüyor.

Solana Foundation konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Çinli yetkililerin son mesajı ise yabancı blokzincir ağları ve bunlarla bağlantılı faaliyetlere karşı ana karada daha sert bir temizlik sürecinin izlenebileceğine işaret etti.