Ethereum (ETH)

Ethereum geliştiricileri Glamsterdam testini güvenlik incelemesi için erteledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, güvenlik endişeleri nedeniyle Hoodi üzerinde Glamsterdam testini erteledi.
  • 🧩 EIP 8037 ve EIP 8038, bazı akıllı sözleşmelerde gas varsayımlarını değiştirdiği için $ETH ekosisteminde ek inceleme başladı.
  • 📅 Glamsterdam 6 Ekim’de Sepolia’da devreye alınmış, Hoodi ise ana ağ öncesi kritik adım olarak planlanmıştı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Ethereum çekirdek geliştiricileri, Glamsterdam güncellemesinin Hoodi test ağındaki uygulamasını erteledi. Karar, sekiz akıllı sözleşme değişmezine bağlı güvenlik endişeleri giderilene kadar test sürecinin ilerletilmemesi yönünde alındı.

İçindekiler
1 Gecikmenin nedeni gas ücret hesaplamaları oldu
2 Hoodi testi ana ağ öncesi kritik aşama sayılıyor
3 Güncellemenin kapsamı geniş tutuldu

Gecikmenin nedeni gas ücret hesaplamaları oldu

Ethereum Foundation, bazı mevcut projelerin belirli işlemlerin sabit bir gas maliyetiyle çalışacağı varsayımına dayandığını açıkladı. Glamsterdam kapsamındaki EIP 8037 ve EIP 8038 ise bazı işlemlerde gas ücretinin nasıl hesaplandığını değiştiriyor. Bu nedenle eski varsayımlarla yazılmış akıllı sözleşmelerin beklenmedik şekilde etkilenebileceği değerlendiriliyor.

13 Ekim tarihli ChainSecurity raporu, özellikle harici çağrıların başarısız olduğu senaryolarda sabit gas varsayımına dayanan sözleşmelerin bozulabileceğini ortaya koydu. ChainSecurity, blokzincir projeleri için güvenlik denetimi yapan bir şirket olarak akıllı sözleşme risk analizleriyle biliniyor.

Mini sözlük: Değişmez, bir akıllı sözleşmenin her koşulda koruması gereken temel kuralı ifade eder. EIP ise Ethereum Improvement Proposal kısaltmasıdır ve ağda yapılması önerilen teknik değişiklikleri tanımlar.

Ethereum Foundation, Hoodi test ağındaki çatallanmanın sorunlar çözülmeden gerçekleşmeyeceğini ve gecikmenin geliştiricilere olası sözleşme risklerini saptamak için ek süre sağlayacağını bildirdi.

Hoodi testi ana ağ öncesi kritik aşama sayılıyor

Hoodi testinin ertelenmesi, geliştiricilere olası uyumsuzlukları daha ayrıntılı inceleme fırsatı verecek. Böylece Glamsterdam ana ağa yaklaşmadan önce gerekli değişikliklerin gerekip gerekmediği netleştirilecek. Ethereum Foundation, sorunlar çözülene kadar Hoodi çatallanmasının ilerlemeyeceğini belirtti.

Glamsterdam güncellemesi 6 Ekim’de Sepolia test ağında devreye alındı. Bu adım, ana ağ öncesindeki son büyük prova aşamalarından biri olarak görülüyor. Güncelleme, Ethereum’un birinci katman ölçeklenme yol haritasını ilerletmeyi hedefliyor.

Güncellemenin kapsamı geniş tutuldu

Paket içinde yer alan değişiklikler arasında yerleşik proposer builder separation yapısı, blok seviyesinde erişim listeleri ve yürütme maliyetini daha doğru yansıtmayı amaçlayan yeni gas fiyatlama düzeni bulunuyor. Bu başlıklar, ağ verimliliğini artırmayı hedeflese de mevcut sözleşmelerle uyum konusu nedeniyle uygulama takvimi temkinli ilerliyor.

ChainSecurity raporu, EIP 8037 ve EIP 8038’in özellikle başarısız harici çağrılarda sabit gas varsayımlarına bağlı sözleşmeleri bozabileceği uyarısında bulunuyor.

Son karar, Ethereum ekosisteminde test süreçlerinin yalnızca yeni özellikleri devreye almak için değil, geçmişte yazılmış uygulamaların güvenliğini korumak için de kritik rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Şimdilik Sepolia üzerindeki testler sürerken, Hoodi aşamasının ne zaman yeniden başlatılacağına ilişkin tarih paylaşılmadı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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