Ethereum geliştiricileri Glamsterdam testini güvenlik incelemesi için erteledi

Ethereum çekirdek geliştiricileri, Glamsterdam güncellemesinin Hoodi test ağındaki uygulamasını erteledi. Karar, sekiz akıllı sözleşme değişmezine bağlı güvenlik endişeleri giderilene kadar test sürecinin ilerletilmemesi yönünde alındı.

Gecikmenin nedeni gas ücret hesaplamaları oldu

Ethereum Foundation, bazı mevcut projelerin belirli işlemlerin sabit bir gas maliyetiyle çalışacağı varsayımına dayandığını açıkladı. Glamsterdam kapsamındaki EIP 8037 ve EIP 8038 ise bazı işlemlerde gas ücretinin nasıl hesaplandığını değiştiriyor. Bu nedenle eski varsayımlarla yazılmış akıllı sözleşmelerin beklenmedik şekilde etkilenebileceği değerlendiriliyor.

13 Ekim tarihli ChainSecurity raporu, özellikle harici çağrıların başarısız olduğu senaryolarda sabit gas varsayımına dayanan sözleşmelerin bozulabileceğini ortaya koydu. ChainSecurity, blokzincir projeleri için güvenlik denetimi yapan bir şirket olarak akıllı sözleşme risk analizleriyle biliniyor.

Mini sözlük: Değişmez, bir akıllı sözleşmenin her koşulda koruması gereken temel kuralı ifade eder. EIP ise Ethereum Improvement Proposal kısaltmasıdır ve ağda yapılması önerilen teknik değişiklikleri tanımlar.

Ethereum Foundation, Hoodi test ağındaki çatallanmanın sorunlar çözülmeden gerçekleşmeyeceğini ve gecikmenin geliştiricilere olası sözleşme risklerini saptamak için ek süre sağlayacağını bildirdi.

Hoodi testi ana ağ öncesi kritik aşama sayılıyor

Hoodi testinin ertelenmesi, geliştiricilere olası uyumsuzlukları daha ayrıntılı inceleme fırsatı verecek. Böylece Glamsterdam ana ağa yaklaşmadan önce gerekli değişikliklerin gerekip gerekmediği netleştirilecek. Ethereum Foundation, sorunlar çözülene kadar Hoodi çatallanmasının ilerlemeyeceğini belirtti.

Glamsterdam güncellemesi 6 Ekim’de Sepolia test ağında devreye alındı. Bu adım, ana ağ öncesindeki son büyük prova aşamalarından biri olarak görülüyor. Güncelleme, Ethereum’un birinci katman ölçeklenme yol haritasını ilerletmeyi hedefliyor.

Güncellemenin kapsamı geniş tutuldu

Paket içinde yer alan değişiklikler arasında yerleşik proposer builder separation yapısı, blok seviyesinde erişim listeleri ve yürütme maliyetini daha doğru yansıtmayı amaçlayan yeni gas fiyatlama düzeni bulunuyor. Bu başlıklar, ağ verimliliğini artırmayı hedeflese de mevcut sözleşmelerle uyum konusu nedeniyle uygulama takvimi temkinli ilerliyor.

ChainSecurity raporu, EIP 8037 ve EIP 8038’in özellikle başarısız harici çağrılarda sabit gas varsayımlarına bağlı sözleşmeleri bozabileceği uyarısında bulunuyor.

Son karar, Ethereum ekosisteminde test süreçlerinin yalnızca yeni özellikleri devreye almak için değil, geçmişte yazılmış uygulamaların güvenliğini korumak için de kritik rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Şimdilik Sepolia üzerindeki testler sürerken, Hoodi aşamasının ne zaman yeniden başlatılacağına ilişkin tarih paylaşılmadı.