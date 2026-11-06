Kripto Para

Bitcoin 76 bin dolarda yatay seyrederken gözler ABD istihdam verisine çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 76 bin dolar civarında yatay kalırken piyasalar ABD istihdam verisini bekliyor.
  • 📊 Nasdaq 100 vadeli işlemleri yükselirken Nikkei ve Kospi gece boyunca yüzde 6 düştü.
  • 🧭 Yatırımcılar, aralık faiz kararını etkileyebilecek veri öncesi $BTC’de temkinli kaldı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Bitcoin, gece saatlerinde büyük ölçüde yatay seyretti ve ABD piyasalarının perşembe günü sert kayıplarla kapanmasının ardından 76.000 dolar civarında kaldı. Kripto para piyasasında fiyat hareketi sınırlı kalırken, küresel risk iştahı hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki dalgalanmaya odaklandı.

İçindekiler
1 Hisse senetlerinde ayrışma öne çıktı
2 Gözler tarım dışı istihdam raporunda
3 Faiz beklentilerinde veri akışı belirleyici olabilir

Hisse senetlerinde ayrışma öne çıktı

ABD vadeli endekslerinde teknoloji hisseleri toparlanma işareti verdi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,5 yükselirken, daha savunmacı görülen hisselerde satış baskısı arttı. Tüketim ve sağlık şirketlerinin ağırlığının daha yüksek olduğu Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri ise yüzde 1 geriledi.

Asya tarafında da satış dalgası sürdü. Japonya’da Nikkei endeksi gece boyunca yüzde 6 düşerken, Güney Kore’de Kospi endeksi de benzer ölçüde değer kaybetti. Bu görünüm, küresel piyasalarda riskten kaçınma eğiliminin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Küresel piyasalarda sert satışların ardından yatırımcıların odağı, ABD Merkez Bankası’nın aralık ayındaki faiz adımını etkileyebilecek istihdam verisine yöneldi.

Gözler tarım dışı istihdam raporunda

Piyasaların kısa vadeli yönü açısından ABD hükümetinin ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporu öne çıktı. Verinin açıklanmasına kısa süre kala, son günlerde hisse senetlerinde yaşanan sert düşüşün etkisiyle sabit getirili varlıklara para girişi hızlandı. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında daha önce işaret ettiği faiz artışını uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ABD Merkez Bankası, ülkenin para politikasını belirleyen kurum olarak istihdam ve enflasyon verilerini yakından izliyor. Bu nedenle açıklanacak veriler yalnızca hisse senetleri için değil, Bitcoin dahil riskli varlıkların kısa vadeli fiyatlaması açısından da önem taşıyor.

Faiz beklentilerinde veri akışı belirleyici olabilir

Ekim ayı istihdam verisinin, Fed’in bir sonraki toplantısına dönük beklentilerde önemli bir eşik olması bekleniyor. Bununla birlikte gelecek hafta açıklanacak tüketici enflasyonu ve üretici enflasyonu verileri de para politikası görünümünde daha ağır basabilir. Piyasalarda satış baskısı derinleşirse, geçmiş örnekler hisse senedi piyasasındaki sert düşüşlerin ekonomik verilerden daha etkili olabildiğini gösteriyor.

Ekonomistlerin tahminine göre ABD ekonomisi ekim ayında 65.000 kişilik istihdam artışı kaydetti. Eylül ayında bu rakam 29.000 olmuştu. İşsizlik oranının ise yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.

Ekonomistler, ABD’de ekim ayında 65.000 yeni istihdam yaratılmasını ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde kalmasını bekliyor.

Bitcoin’in 76.000 dolar çevresindeki sakin görünümü, yatırımcıların yeni pozisyon almak yerine makroekonomik verileri beklemeyi tercih ettiğini gösterdi. Kısa vadede istihdam, enflasyon ve Fed’e ilişkin beklentiler hem kripto para piyasasında hem de küresel varlık fiyatlarında oynaklığı yeniden artırabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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