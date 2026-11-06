Şanghay yönetimi Solana etkinliğini izinsiz tanıtım gerekçesiyle durdurdu

Çin’de yetkililer, Şanghay’da düzenlenmesi planlanan Solana Accelerate etkinliğini izinsiz tanıtım faaliyetleri yapıldığı gerekçesiyle durdurdu. Devlet destekli Financial Haberleri’un cuma günü yayımladığı haberde, kararın yerel kurumlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen tanıtım çalışmalarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Yetkililerin gerekçesi

Financial Haberleri’un ismi açıklanmayan bir Çin Merkez Bankası birimi yetkilisine dayandırdığı bilgilere göre Solana, Şanghay’ın Lujiazui finans bölgesindeki bir binaya reklam vererek ve yerel yapılarla iş birliği kurarak markasını tanıttı. Aynı yetkili, Solana’nın kripto para ihracı ve alım satımını destekleyen teknik hizmetler sunduğunu, bunun da Çin düzenlemeleri kapsamında yasa dışı finansal faaliyet sayıldığını savundu.

Solana Foundation Başkanı Lily Liu, organizatörlerin yerel gerekliliklere uymak için Şanghay etkinliğini ertelediğini, başvuru sayısının beklenmedik biçimde dört katına çıkarak yetkililere önceden bildirilen katılım sınırını aştığını açıkladı.

Bu gelişme, son iki yılda Çin ana karasında Solana bağlantılı bir etkinliğin kesintiye uğradığı ikinci olay oldu. Böylece ülkenin kripto para alanındaki kısıtlamalarının yalnızca dijital varlık işlemleriyle sınırlı kalmadığı bir kez daha görüldü.

Önceki kesinti ve düzenleyici zemin

Ekim 2025’te Shenzhen’de düzenlenen başka bir Solana etkinliği de planlandığı gibi tamamlanamamıştı. Solana’nın Çince konuşan topluluğu, X üzerinden yaptığı açıklamada kesintinin mekan kapasitesi ve kamu güvenliği gerekçeleriyle yaşandığını duyurmuştu.

Çin Merkez Bankası ile bazı kamu kurumları şubatta yayımladıkları bildirimde kripto para bağlantılı kısıtlamaları yeniden sertleştirdi. Bu çerçevede yuan sabitli stabilcoinlerin izinsiz biçimde ihraç edilmesine yönelik yeni bir yasak da yürürlüğe kondu.

İsmi paylaşılmayan yetkili, Solana’nın yurt içindeki yapılar üzerinden tanıtım yaptığını ve kripto para işlemlerini destekleyen teknik hizmetler sunduğunu ileri sürdü.

Şanghay’daki karar, etkinlik organizasyonları ile blokzincir ekosisteminin kamusal görünürlüğü arasındaki gerilimi de öne çıkardı. Özellikle Çin pazarını izleyen katılımcılar için yerel düzenleyici adımların ve etkinlik takvimindeki değişikliklerin yakından takip edilmesi önem taşıyor.

Bu tür gelişmeleri anlık izlemek isteyenler için CryptoAppsy, coin’e özel haber akışı ile fiyat alarmlarını tek ekranda bir araya getiriyor. Solana çevresindeki düzenleyici kararlar ve etkinlik değişiklikleri hızla gündeme geldiğinde, ilgili haber akışı ve alarm araçları sürecin daha yakından takip edilmesine yardımcı olabiliyor.

Solana cephesinden gelen son açıklamada ertelemenin yerel kurallara uyum amacı taşıdığı vurgulandı. Çinli yetkililerin değerlendirmesi ise tanıtım faaliyetleri ile teknik hizmetlerin mevcut finansal düzenlemelerle çeliştiği yönünde şekillendi.