Solana (SOL)

Şanghay yönetimi Solana etkinliğini izinsiz tanıtım gerekçesiyle durdurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Şanghay yönetimi, $SOL ile bağlantılı Solana etkinliğini izinsiz tanıtım gerekçesiyle durdurdu.
  • 📌 Yetkililer, Lujiazui bölgesindeki reklamlar ve yerel yapılarla yürütülen tanıtımı incelemeye aldı.
  • 🧭 Çin, şubat ayında kripto kısıtlamalarını sıkılaştırmış ve yuan sabitli stabilcoin ihracına yeni yasak getirmişti.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Çin’de yetkililer, Şanghay’da düzenlenmesi planlanan Solana Accelerate etkinliğini izinsiz tanıtım faaliyetleri yapıldığı gerekçesiyle durdurdu. Devlet destekli Financial Haberleri’un cuma günü yayımladığı haberde, kararın yerel kurumlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen tanıtım çalışmalarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

İçindekiler
1 Yetkililerin gerekçesi
2 Önceki kesinti ve düzenleyici zemin

Yetkililerin gerekçesi

Financial Haberleri’un ismi açıklanmayan bir Çin Merkez Bankası birimi yetkilisine dayandırdığı bilgilere göre Solana, Şanghay’ın Lujiazui finans bölgesindeki bir binaya reklam vererek ve yerel yapılarla iş birliği kurarak markasını tanıttı. Aynı yetkili, Solana’nın kripto para ihracı ve alım satımını destekleyen teknik hizmetler sunduğunu, bunun da Çin düzenlemeleri kapsamında yasa dışı finansal faaliyet sayıldığını savundu.

Solana Foundation Başkanı Lily Liu, organizatörlerin yerel gerekliliklere uymak için Şanghay etkinliğini ertelediğini, başvuru sayısının beklenmedik biçimde dört katına çıkarak yetkililere önceden bildirilen katılım sınırını aştığını açıkladı.

Bu gelişme, son iki yılda Çin ana karasında Solana bağlantılı bir etkinliğin kesintiye uğradığı ikinci olay oldu. Böylece ülkenin kripto para alanındaki kısıtlamalarının yalnızca dijital varlık işlemleriyle sınırlı kalmadığı bir kez daha görüldü.

Önceki kesinti ve düzenleyici zemin

Ekim 2025’te Shenzhen’de düzenlenen başka bir Solana etkinliği de planlandığı gibi tamamlanamamıştı. Solana’nın Çince konuşan topluluğu, X üzerinden yaptığı açıklamada kesintinin mekan kapasitesi ve kamu güvenliği gerekçeleriyle yaşandığını duyurmuştu.

Çin Merkez Bankası ile bazı kamu kurumları şubatta yayımladıkları bildirimde kripto para bağlantılı kısıtlamaları yeniden sertleştirdi. Bu çerçevede yuan sabitli stabilcoinlerin izinsiz biçimde ihraç edilmesine yönelik yeni bir yasak da yürürlüğe kondu.

İsmi paylaşılmayan yetkili, Solana’nın yurt içindeki yapılar üzerinden tanıtım yaptığını ve kripto para işlemlerini destekleyen teknik hizmetler sunduğunu ileri sürdü.

Şanghay’daki karar, etkinlik organizasyonları ile blokzincir ekosisteminin kamusal görünürlüğü arasındaki gerilimi de öne çıkardı. Özellikle Çin pazarını izleyen katılımcılar için yerel düzenleyici adımların ve etkinlik takvimindeki değişikliklerin yakından takip edilmesi önem taşıyor.

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Solana cephesinden gelen son açıklamada ertelemenin yerel kurallara uyum amacı taşıdığı vurgulandı. Çinli yetkililerin değerlendirmesi ise tanıtım faaliyetleri ile teknik hizmetlerin mevcut finansal düzenlemelerle çeliştiği yönünde şekillendi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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