Yunanistan, kripto kazançlarına 2027’den itibaren vergi getirdi

Yunanistan Parlamentosu, kripto varlıklardan elde edilen kazançlara vergi uygulanmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Yeni kurallar, daha geniş kapsamlı bir yasa paketinin parçası olarak onaylandı ve 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Yeni vergi oranları netleşti

Düzenlemeye göre kripto varlık satışlarından doğan karlar için %10 vergi alınacak. Yıllık kazancı 500 avroyu aşmayan yatırımcılar ise bu vergiden muaf tutulacak. Böylece küçük ölçekli işlemler için sınırlı bir istisna getirilmiş oldu.

Yasa, yalnızca alım satım kazançlarını kapsamıyor. Staking gelirleri, kripto borç verme faaliyetleri ve merkeziyetsiz protokollere likidite sağlanmasından elde edilen gelirler için de %15 vergi uygulanacak.

Kripto varlık satışlarından elde edilen karlar %10 oranında vergilendirilecek, yıllık kazancı 500 avroyu aşmayan yatırımcılar ise kapsam dışında kalacak.

Beyan süreci ve kapsam

Kripto varlıklarla mal veya hizmet satın alınması da bazı durumlarda sermaye kazancı vergisini tetikleyebilecek. Buna karşılık, bir kripto varlığın başka bir kripto varlıkla takas edilmesi vergilendirilebilir kazanç doğurmayacak.

Yasa ayrıca daha önce bildirilmemiş kripto kazançları için 12 aylık gönüllü beyan imkanı tanıyor. Beyanda bulunan yatırımcıların, hesaplanan vergiyi başvurudan sonraki 60 gün içinde ödemesi gerekecek. Bu süreye uyulması halinde ceza ve faiz uygulanmayacak.

Bu değişikliklerin yürürlüğe girecek olması, yatırımcılar açısından işlem türlerine göre vergi yükünü daha yakından izleme ihtiyacını artırabilir. CryptoAppsy bu noktada anlık coin verileri ile coin’e özel haber akışını aynı ekranda sunarak, özellikle staking, likidite sağlama ya da satış işlemleriyle ilgili gelişmeleri daha düzenli takip etmeye yardımcı olabilir.

Daha geniş yasa paketinin parçası

Söz konusu vergi maddeleri, kredi denetimi, borç korumaları ve finansal piyasa düzenlemelerini içeren daha geniş bir yasa içinde kabul edildi. Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı bu vergiyi ilk kez ekim ayında gündeme getirmişti.

Staking, kripto borç verme ve merkeziyetsiz protokollere likidite sağlama gelirleri için %15 vergi uygulanacak.

Atina yönetimi, bu adımla kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin daha açık bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Yeni sistem, hem yatırım kazançlarının sınıflandırılmasını hem de geçmiş dönem bildirimlerinin kayıt altına alınmasını amaçlıyor.