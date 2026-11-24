Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, 2017’den beri yürürlükte olan ilk coin arzı yasağını kaldırabilecek bir düzenleme önerisini duyurdu. Dijital Varlık Yasası kapsamındaki teklif, şirketlerin yeni kripto varlık satarak fon toplamasına yeniden izin verilmesini öngörüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis onayı gerekiyor.

İhraççılara sıkı açıklama yükümlülüğü geliyor

Teklife göre token ihraççıları, projelerinin ayrıntılarını, toplam token arzını, toplanacak kaynağın nasıl kullanılacağını ve yatırım risklerini beyaz kitapta açıklamak zorunda kalacak. Bireysel yatırımcılar için daha kısa izahname benzeri belgeler de hazırlanacak. Yanıltıcı beyanlar ya da eksik bilgi verilmesi halinde ihraççılar ve yöneticiler hakkında tazminat, idari para cezası ve ceza soruşturması dahil yaptırımlar uygulanabilecek.

Finansal Hizmetler Komisyonu, Güney Kore’nin finans piyasalarını denetleyen başlıca düzenleyici kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun teklifi, kripto varlıklarla fon toplama sürecini doğrudan gözetim altına almayı amaçlıyor.

Token ihraççıları, proje yapısı, token arzı, fon kullanım planı ve yatırım riskleri konusunda ayrıntılı açıklama yapmak zorunda kalacak; yanlış ya da eksik beyanlar ise hukuki ve cezai sonuç doğurabilecek.

2017 yasağı fiilen aşıldı

Güney Kore, Eylül 2017’de dolandırıcılık riski, spekülatif işlemler ve yatırımcı zararlarını gerekçe göstererek ICO’ları yasaklamıştı. Ancak bu yasağın uygulanması zamanla zorlaştı. Çok sayıda Koreli geliştirici, Singapur başta olmak üzere yurt dışında şirket ve vakıf kurdu; ardından çıkardıkları tokenları yeniden yerel yatırımcılara ve borsalara taşıdı.

Düzenleyiciler 2019’da, bazı projelerin ICO süreçlerini yurt dışında yürütmesine rağmen Koreli yatırımcılardan fon topladığını tespit etti. Kore Merkez Bankası da 2022’de yasağın geri çekilmesi çağrısında bulunmuş, yurt dışı kayıtlarının yerel kısıtlamaları aşma aracı haline geldiğini savunmuştu.

Borsalara da yeni bildirim zorunluluğu getirilecek

Teklif yalnızca ihraççıları değil, kripto varlık borsalarını da kapsıyor. Borsaların listelenen tokenları etkileyen önemli gelişmeleri açıklaması gerekecek. Bu kapsamda saldırılar, arz değişiklikleri ve yatırımcı kararını etkileyebilecek diğer maddi gelişmelerin kamuya duyurulması istenecek.

Aynı yasa paketi içinde won destekli stabilcoin ihracının banka denetimindeki konsorsiyumlarla sınırlandırılması da yer alıyor. Böylece Güney Koreli düzenleyiciler, hem token ihracını hem de yerel para birimine dayalı dijital varlıkları daha sıkı bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor.

Sektör kontrollü açılıma temkinli yaklaşıyor

Kaia DLT Foundation’da stabilcoin sorumlusu olarak görev yapan ve Ratio’nun kurucu ortağı olan John Cho, düzenlenmiş ICO modelinin Güney Koreli girişimlerin sermaye bulmasını kolaylaştırabileceğini söyledi. Cho buna karşın bu modelin yatırımları tamamen güvenli hale getirmeyeceğini, ancak bireysel yatırımcılara hangi projelerin güvene daha fazla layık olduğunu değerlendirmek için daha sağlam bir zemin sunabileceğini ifade etti.

John Cho, düzenlenmiş ICO’ların girişimlerin kaynak bulmasına yardımcı olabileceğini, ancak bunun tek başına güvenliği garanti etmeyeceğini; bireysel yatırımcıların proje seçimini daha bilinçli yapmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Önerilen kuralların yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı bekleniyor. Kabul edilmesi halinde Güney Kore, yıllardır fiilen yurt dışına kayan kripto fonlama faaliyetlerini yeniden ülke içinde ve resmi denetim altında toplamaya çalışacak.