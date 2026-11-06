Solana Company, Hong Kong’da tokenizasyon talebine odaklanıyor

Solana Company, Hong Kong’daki varlığını genişletmek için hazırlık yapıyor. Nasdaq’ta işlem gören şirket, Asya’nın finans merkezlerinden biri olan Hong Kong’da tokenleştirilmiş varlıklara yönelik kurumsal ilginin artmasını büyüme fırsatı olarak görüyor.

Asya Pasifik büyüme alanı olarak öne çıkıyor

Şirket, Asya Pasifik bölgesini iş geliştirme açısından en önemli alanlardan biri olarak konumlandırıyor. Solana Company Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Joseph Chee, bölgenin Solana ekosistemi için en heyecan verici pazarlardan biri olabileceğini söyledi. Şirketin Asya Pasifik merkezi zaten Hong Kong’da bulunuyor ve grup, dijital varlık altyapısı ile bağlantılı hizmetler sunan bir oyuncu olarak konum alıyor.

Joseph Chee, Asya Pasifik bölgesinin Solana ekosistemi açısından en güçlü büyüme alanlarından biri haline gelebileceğini ve Hong Kong’un bu genişlemede önemli bir rol oynayabileceğini aktarıyor.

Geçen ay Solana Company, Hong Kong’un Stratejik İşletmeleri Çekme Ofisi tarafından stratejik işletmeler arasında gösterildi. Bu sınıflandırma, şirketin kentin büyüyen dijital varlık sektöründe üstlenebileceği role işaret ediyor.

Hedefte geleneksel finans kurumları var

Şirketin önceliği, özellikle gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu üzerinde çalışan geleneksel finans kurumlarına blokzincir altyapısı sunabileceği alanları belirlemek. Hong Kong yönetimi de kenti küresel bir dijital varlık merkezi haline getirme hedefi kapsamında tokenizasyonu destekleyen adımlar atıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil, fon payı veya gayrimenkul gibi gerçek ya da finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Gerçek dünya varlıkları ise fiziki ya da geleneksel finans ürünlerinin zincir üstüne taşınan bu tür dijital versiyonlarını ifade eder.

Hong Kong FinTech Week sırasında Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Üst Yöneticisi Julia Leung, düzenleyicilerin bireysel yatırımcılara sunulan 17 tokenize yatırım ürününe onay verdiğini açıkladı. Bu ürünlerin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, geçen yıla göre %34 artışa işaret ediyor.

Gösterge Veri Açıklama Onaylanan ürün sayısı 17 Bireysel yatırımcılara açık tokenize yatırım ürünü Toplam varlık büyüklüğü 1,3 milyar dolar Bu ürünlerin yönettiği toplam tutar Yıllık artış %34 Geçen yıla göre büyüme oranı

Yerel ekip büyüyebilir

Joseph Chee, Hong Kong’un tokenizasyon alanında ABD kadar ileri bir noktada olmadığını kabul etti. Buna karşın sektörün henüz gelişimin erken aşamasında bulunması, gerekli altyapıyı sağlayabilen şirketler için yeni fırsatlar yaratabilir.

Julia Leung, Hong Kong’da bireysel yatırımcılara sunulan 17 tokenize yatırım ürününün onay aldığını ve bu ürünlerin toplam 1,3 milyar dolarlık varlığı yönettiğini açıkladı.

Solana Company bu talebi değerlendirmek için Hong Kong’daki yerel yapılanmasını güçlendirmeyi inceliyor. Chee, şirketin yerel çalışan sayısını 10’un altından 30’a kadar çıkarabilecek kapasiteyi değerlendirdiğini söyledi.

Önümüzdeki altı ayın, Hong Kong pazarındaki büyümenin yönünü görmek açısından belirleyici olması bekleniyor. Şirket, bu dönemde kurumsal talebin hızını ve tokenizasyon projelerinin ne ölçüde genişleyeceğini izleyecek.