Nijerya Merkez Bankası kripto şirketleri için yeni lisans şartları getirdi

Nijerya Merkez Bankası, ülkenin geniş kripto varlık pazarında denetimi sıkılaştıran yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı. Yeni çerçeve, stabilcoin ihraççıları, kripto ödeme hizmeti sunan şirketler, borsalar, saklama kuruluşları ve benzer hizmet sağlayıcıları kapsıyor.

Yeni kurallar hemen yürürlüğe girdi

Perşembe günü yayımlanan Menkul Kıymet Niteliği Taşımayan Sanal Varlıkların Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemeler, mevcut oyunculara lisans veya yetki başvurusu için 180 gün süre tanıyor. Nijerya Merkez Bankası, bu adımın hem sorumlu yeniliği desteklemek hem de tüketicileri ve finansal istikrarı korumak amacı taşıdığını açıkladı.

Düzenleme, Temmuz ayında Devlet Başkanı Bola Tinubu tarafından yayımlanan kararın ardından geldi. Söz konusu adım, Nijerya’daki kamu kurumları arasında kripto denetimini eşgüdüm içinde yürütmeyi hedefliyor, ancak mevcut kurumların yetkilerini değiştirmiyordu.

Nijerya Merkez Bankası, yeni çerçevenin sorumlu yeniliği desteklerken tüketicilerin korunmasına ve finansal istikrarın güçlendirilmesine hizmet edeceğini bildirdi.

Stabilcoin ihraççılarına sermaye ve rezerv zorunluluğu

Yeni kurallara göre stabilcoin ihraççıları, çıkardıkları tokenleri uygun rezerv varlıklarla tam olarak desteklemek zorunda olacak. Buna ek olarak, token değerinin en az %2’sine denk gelen ek bir tampon da tutulacak. Rezervlerin en az %40’ının nakit veya uygun nitelikte yüksek likiditeli varlıklardan oluşması gerekecek.

Naira destekli stabilcoin ihraççıları için asgari ödenmiş sermaye 10 milyar naira, yabancı para destekli stabilcoin ihraççıları için ise 15 milyar naira olarak belirlendi. Ödeme odaklı kripto hizmetleri sunan, borsa veya saklama faaliyeti yürüten şirketlerin de en az 1 milyar naira ödenmiş sermaye bulundurması isteniyor.

Kurallar, değerini ağırlıklı olarak algoritmalarla korumaya çalışan stabilcoinleri yasaklıyor. Ayrıca, açık ve uygulanabilir geri ödeme hakkı sunmayan tokenler de yeni çerçeve kapsamında kabul edilmeyecek.

Yeni düzenleme, rezervle tam desteklenmeyen veya geri ödeme hakkı açık biçimde güvence altına alınmayan stabilcoin modellerine kapıyı kapatıyor.

Nijerya son yıllarda daha sıkı bir çizgi izliyor

Afrika’nın en büyük kripto pazarlarından biri olan Nijerya, son dönemde dijital varlık işlemlerine karşı daha kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsedi. Yetkililer daha önce borsaların bankacılık erişimini sınırlamış, yerel para birimiyle eşler arası işlemleri de baskı altına almaya yönelmişti.

Ülke, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ile yaşadığı gerilim nedeniyle uluslararası ölçekte gündeme gelmişti. Binance, Mart 2024’te Nijerya nairası hizmetlerini durdurdu. Bu kararın arka planında, hükümetin kripto işlemlerine yönelik incelemesi ve kur manipülasyonu iddiaları yer aldı.

Nijeryalı yetkililer, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ı yaklaşık sekiz ay boyunca gözaltında tutmuş, Ekim 2024’te ise kara para aklama suçlamalarını düşürmüştü. Daha yakın dönemde ülkenin vergi idaresi, Ağustos 2026’da dijital varlık platformları ve eşler arası pazar yerleri için kripto vergi tahsilat kurallarını devreye aldı.