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Binance, HYPE çekimlerini gelecek haftanın sonuna kadar açacağını duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, $HYPE dahil altı varlıkta çekimleri gelecek haftanın sonuna kadar açmayı planlıyor.
  • 📌 Hyperliquid topluluğu, saldırıdan etkilenmediğini savunduğu HYPE için gecikmeye tepki gösteriyor.
  • 🧭 Binance, 6 milyar dolarlık saldırı sonrası çekimleri kademeli açarken HYPE ayrı bir tartışma yarattı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Binance, son dönemde yaşanan 6 milyar dolarlık saldırının ardından durdurduğu çekim işlemlerini kademeli olarak yeniden devreye alırken, Hyperliquid için yeni bir takvim açıkladı. Borsa, HYPE, Litecoin, Injective, Aptos, Plasma ve NEAR Protocol için çekimlerin gelecek haftanın sonuna kadar yeniden açılmasının planlandığını bildirdi.

İçindekiler
1 HYPE için gecikme tepkileri büyüdü
2 Topluluk, gerekçe konusunda açıklık istiyor
3 Diğer varlıklar için de aynı takvim verildi

HYPE için gecikme tepkileri büyüdü

Açıklama, özellikle Hyperliquid topluluğunda süren eleştirilerin ortasında geldi. Kullanıcılar, Binance’in son bir haftada çok sayıda kripto varlıkta çekimleri yeniden başlatmasına karşın HYPE işlemlerini halen açmamasını sorguluyor. HYPE, piyasa değeri bakımından üst sıralarda yer alan varlıklar arasında bu süreçte çekimleri yeniden etkinleştirilmeyen az sayıdaki token’dan biri olarak öne çıktı.

Binance, HYPE ve diğer beş varlık için çekimlerin gelecek haftanın sonuna kadar yeniden açılması üzerinde çalıştığını açıkladı.

Topluluktan gelen tepkiler, yalnızca gecikmenin kendisine değil, gerekçesinin açık biçimde paylaşılmamasına da odaklandı. Hyperliquid yatırımcıları, saldırının Hyperliquid’i etkilemediğini savunarak HYPE’ın neden daha önceki aşamalarda yeniden işleme alınmadığına dair net bir açıklama talep ediyor.

Topluluk, gerekçe konusunda açıklık istiyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında büyüyen bir platform olarak biliniyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar, çekimlerin gecikmesini yalnızca teknik bir süreç olarak görmüyor. Sosyal medya paylaşımlarında Binance’in kurucu ortağı Changpeng Zhao da etiketlenirken, kararın adil olmadığı yönündeki eleştiriler öne çıktı.

Hyperliquid destekçileri, HYPE’ın saldırıdan etkilenmediğini savunarak token’ın kilitli tutulması için geçerli bir neden bulunmadığını öne sürüyor.

Tepkilerin artmasıyla birlikte, saldırının niteliğine ve çekimlerin yeniden açılma sırasına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, HYPE’ın dışarıda bırakılmasının bilinçli bir tercih olup olmadığını sorguladı. Buna karşılık Binance, kamuoyuna yansıyan açıklamasında çekim hizmetlerini belirlenen takvim içinde yeniden devreye almak için çalıştığını duyurdu.

Diğer varlıklar için de aynı takvim verildi

Binance’in son güncellemesi yalnızca HYPE’ı değil, Litecoin, Injective, Aptos, Plasma ve NEAR Protocol’ü de kapsıyor. Ancak tartışmaların merkezinde HYPE yer alıyor; çünkü eleştiriler, token’ın artan benimsenmesi ile çekimlerin gecikmesi arasında bağ kuruyor. Topluluğun bir bölümü, bu gecikmenin Hyperliquid’in büyüme ivmesini yavaşlatabileceğini ileri sürüyor.

VarlıkDurumPlanlanan zaman
HYPEÇekimler kapalıGelecek haftanın sonuna kadar
LTC, INJ, APT, PLASMA, NEARÇekimler kapalıGelecek haftanın sonuna kadar

Binance’in açıklaması eleştirileri yatıştırmak yerine yeni soruları da beraberinde getirdi. Özellikle Hyperliquid topluluğu, diğer onlarca varlıkta çekimler yeniden açılmışken HYPE için neden daha uzun beklendiğinin ayrıntılı şekilde izah edilmesini istiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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