Aptos (APT)

Aptos 50 milyon dolarlık fonla kurumsal ticaret ve yapay zeka odaklı blockchain geliştirmelerine hız verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Aptos 50 milyon dolar yatırım ile ticaret sistemleri ve yapay zeka geliştirmelerine odaklandı.
  • 🛠️ Yatırım, dahili ürünler, yeni protokol fonksiyonları, gizlilik araştırmaları ve dış ortaklara yönlendirildi.
  • ⚡ Ağda 28 ms’lik rekor blok süresi elde edildi; sistem hızında önemli ilerleme yaşandı.
  • 🔍 Ama asıl ekosistemde kurumsal katılım artıyor ve şifreli mempool oylaması devam ediyor.
Aptos Foundation ve Aptos Labs, yeni duyurdukları 50 milyon dolarlık yatırımla kendi blockchain ekosistemlerine yönelik teknolojik gelişmelere hız kazandırdı. Bu bütçe doğrudan protokol altyapısı, yeni ürünler, ileri araştırmalar ve ekosistemdeki iş ortakları için ayrılmış bir fona dağılmış durumda.

İçindekiler
1 Ticaret sistemleri ve yapay zeka ön planda
2 Dört ana gelişim alanı
3 Ekosistemde hareketlilik ve yeni iş birlikleri

Ticaret sistemleri ve yapay zeka ön planda

Aptos’un bu yatırım planı, özellikle kurumsal düzeyde ticaret altyapıları ve zincir üstünde çalışan otonom yapay zeka uygulamalarını önceliklendiriyor. Bu yaklaşım, önceki dönemlerde verildiği gibi sadece ekosisteme genel hibeler sağlamak yerine, protokol seviyesinde belirli teknolojik kazanımları hedefliyor.

“Aptos Foundation ve Aptos Labs 50 milyon dolarlık bir kaynağı, ticaret sistemleri ile yapay zeka altyapılarını blockchain üzerinde güçlendirmek amacıyla ayırdı. Protokol geliştirme, dahili ürünler, sıfır bilgi kanıtlarıyla ilgili araştırmalar ve harici fon dahil olmak üzere dört ana alana dağıtıldı.”

Aptos ayrıca 12 Mayıs 2026 tarihinde blok zincir tarihinde şimdiye kadarki en düşük 28 milisaniyelik ortalama blok süresine ulaştı. Projede, hız ve işlem kapasitesi açısından iddialı ilerlemeler kaydediliyor.

Dört ana gelişim alanı

Aptos’un 50 milyon dolarlık teşviği dört ana başlık altında toplandı. İlk olarak, Decibel isimli sürekli vadeli işlemler ve spot piyasa özellikli merkeziyetsiz borsa gibi mevcut ürünlere yatırım yapılacak. Ayrıca, yoğun veri okuma ihtiyacı duyan yapay zeka ajanları için tasarlanmış Shelby adlı protokol de bu grup içinde bulunuyor.

İkinci olarak, protokol düzeyindeki geliştirmeler destekleniyor. Yatırım yapılacak başlıklara, şifreli mempool, borsalar arası iletişimi sağlayan Financial Information eXchange (FIX) ve birden çok platformda işlem yapmayı kolaylaştıran CryptoCurrency eXchange Trading (CCXT) sistemi dahil edildi. Bu teknolojiler, geliştiricilere piyasadan veri çekme ve farklı borsalarda işlem yapma imkanı sunacak.

Üçüncü odak noktası ise sıfır bilgi kanıtı (zero-knowledge) devre derleyicileri üzerine yapılan araştırma oldu. Bu derleyiciler, ağda gizlilik odaklı yeni işlevlerin geliştirilmesinin önünü açıyor ve uzun vadeli güvenliği artırıyor.

Son olarak, harici yatırım fonu aracılığıyla Aptos ekosisteminde yer almak isteyen ticaret şirketleri ile yapay zeka ekipleri de desteklenecek. Kurumsal katılımcılar derinlikli emir defterleri, MEV koruması ve mevcut sistemlerle entegrasyon gibi gereksinimlere sahip. Yapay zeka ajanları ise düşük işlem süresi ve maliyeti ile uygun veri yapıları arıyor.

Ekosistemde hareketlilik ve yeni iş birlikleri

Fon duyurusu sonrası Aptos ekosisteminde de gelişmeler hız kazandı. Ekiden isimli merkeziyetsiz borsa 2 milyon dolarlık yeni yatırım turu tamamladı. Yatırımcılar arasında sektörden önemli isimler ile Aptos Foundation ve LayerZero da yer aldı.

Bir kurumsal saklama hizmeti olan Cactus Custody, Decibel’i desteklemeye başladı; böylece varlıkların platformdan çıkmasına gerek kalmadan kurumsal yatırımlar emir defteri üzerinden gerçekleşebilecek. Thala’nın token değişim platformu ise toplamda 2,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Ayrıca, tZERO Group kendi tokenizasyon platformunu Aptos ile entegre edeceğini açıkladı. Bu sayede, özel şirket hisselerine bağlı tokenlar kolayca piyasaya sürülebilecek. Bir diğer gelişmede ise BDACS, Kore wonuna endeksli KRW1 isimli stabilcoin çıkarmaya yönelik çalışmalarını duyurdu.

Bu süreçte, zincir işlemlerini gizli tutacak şifreli mempool’un faaliyete alınmasına ilişkin topluluk oylaması da devam ediyor. Bu yenilik, işlemler onaylanana kadar içeriklerini gizleyerek güvenliği artırmayı amaçlıyor. Son olarak Move Prover sistemi de güncellendi ve yapay zeka tabanlı kodlama ajanlarını destekleyecek şekilde geliştirildi. Geliştiricilerin her fonksiyon çağrısını açıkça tanımlamadan daha esnek şekilde işlem yapabilmesi hedefleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
