Aptos (APT) ve Arbitrium’da (ARB) 24 Saatte Dikkat Çeken Fiyat Hareketleri

Kripto para piyasalarında volatilitenin yeniden arttığı bir dönemde, yatırımcıların odağında yer alan altcoinlerden Aptos (APT) ve Arbitrum (ARB) son 24 saatlik performanslarıyla dikkat çekiyor. Her iki proje de kısa vadede yatay ve kararsız fiyat hareketleri sergilerken, ekosistem tarafındaki gelişmeler ve genel piyasa duyarlılığı fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu analizde, APT ve ARB’nin son 24 saatlik fiyat hareketlerini, piyasa beklentilerini ve son bir hafta içinde öne çıkan gelişmeleri detaylı şekilde ele alıyoruz.

Aptos (APT)’ta Son 24 Saatte Neler Oldu?

Aptos (APT) son 24 saatte hafif negatif bölgede seyretti. Yazının yayına hazırlandığı sıradaki verilere göre APT’nin fiyatı yaklaşık 1,66 dolar civarında işlem görüyor ve altcoin son kapanışa göre hafif bir düşüş yaşadı, günlük en yüksek yaklaşık olarak 1,73 dolar seviyesi görülmüşken, en düşük yaklaşık olarak 1,61 dolar aralığını gördü.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde olan Aptos, kripto para sıralamasında 55. sırada yer alıyor. Öte yandan 24 saatlik hacim göstergeleri, orta seviyede aktiviteye işaret ediyor ki bu da yatırımcı ilgisinin sabit kalmış olduğunu söylüyor.

Bunların yanında analistlerin kısa vadeli beklentisi, APT’nin mevcut yatay trendini kırarak üst direnç seviyelerini test etmesi ya da mevcut aralıkta dalgalanması yönünde. Teknik göstergeler, yüksek volatilite nedeniyle APT’de ani fiyat dalgalanmalarının olabileceğini gösteriyor.

Uzun vadede ise bazı yatırımcılar, Aptos ekosistemindeki gelişmeler, özellikle DeFi uygulamalarının büyümesi ve ağ üzerinde artan DEX hacimleri sayesinde potansiyel toparlanma bekliyor. Ancak risk iştahı düşük yatırımcılar için sıkı stop-loss seviyeleri tavsiye ediliyor.

Bunlara ek olarak geçtiğimiz hafta içinde APT ile ilgili ekosistemde belirgin bir haber akışı olmasa da, genel kripto piyasasındaki volatilite ve Bitcoin $90,306.27 ile Ethereum $3,125.43’un hareketleri APT üzerinde baskı oluşturdu. Bu da APT’nin fiyatının sınırlı bir bantta kalmasına sebep oldu.

Arbitrum (ARB): Piyasa Dinamikleri ve Son Gelişmeler

Arbitrum (ARB)’a bakıldığında ise son 24 saatte kararsız bir grafik çizdiği görülüyor. Yazının yayına hazırlandığı sıradaki verilere göre ARB’nin fiyatı yaklaşık 0,208 dolar civarında işlem görüyor ve gün içi en yüksek yaklaşık olarak 0,216 dolar ve en düşük yaklaşık olarak 0,198 dolar seviyelerini gördü.

Popüler altcoin’in mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar civarında ve CoinMarketCap’e göre kripto para sıralamasında üst 56. sırada yer alıyor. Öte yandan 24 saatlik işlem hacmi, sağlam likidite olduğunu gösteriyor; bu da ARB’nin traderlar arasında halen aktif olarak alınıp satıldığını işaret ediyor.

Ek olarak Arbitrum topluluğu uzun süredir tokenin Ethereum Layer-2 kullanım artışı ve DeFi aktivitesinin ARB fiyatına pozitif yansımasını bekliyor. Bazı piyasa katılımcıları, ARB’nin 0,20 dolar seviyesinin altına gerilemesi durumunda güçlü bir destek bölgesi oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak kısa vadede volatilite nedeniyle fiyat eğilimi net değil; boğalar ve ayılar arasında sıkı bir mücadele olduğu ifade edilebilir.

Bunların yanında Arbitrum ekosisteminde katman-2 projelerinin kullanımında artış eğilimi, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanıyor. Piyasa duyarlılığı da genel olarak belirsizlikten yana, özellikle Bitcoin ve Ethereum fiyat hareketleri ARB üzerinde belirleyici rol oynuyor.