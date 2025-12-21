Arbitrum (ARB) Analist Değerlendirmesi ve Coinbase Borsasındaki Hareketlilik

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Coinbase’deki hareketlilik hali hazırda ülkedeki hacim bakımından en büyük borsa olduğundan ABD yatırımcılarının durumunu gösterir. Özellikle bireysel ABD yatırımcılarının kripto paralara ilgisini anlamak için Coinbase Premium sürekli izlenir ve bugünler iyi bir tablo yok. Poppe Arbitrum’a odaklanıyor ve Fidelity umutsuz.

Coinbase Premium ve Fidelity

Fidelity’nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer artık ayı piyasalarının geldiğini ve 65 bin dolar yolculuğunun başladığını savunuyor. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi olan Fidelity yıllardır kripto paralarla la yakından ilgili. Jurrien, uzun vadede BTC’ye iyimser baksa da şaşırtıcı biçimde “inatla” dört yıllık döngü hikayesinin devam ettiğini savunuyor.

6 Ekim’de BTC’nin 126.000 dolarlık rekoru hem fiyat hem de zamanlama anlamında önceki döngülerle uyumlu bir zirveydi. 2023 ve 2024 yılındaki döngü zirve tahminlerinde yıldan yıla azalan kazanç oranına bakıp bu döngüde BTC’nin 120 bin dolar civarında zirve yapabileceğini yazmıştık. Ancak o günlerde Trump Başkan değildi ve kripto paralar için destekleyici çok sayıda olumlu gelişmeyi yaşamamıştık.

Coinbase Premium bu ay tekrar pozitife geçtiğinde sevindik ancak bu beklediğimiz kadar uzun sürmedi. Tekrar negatife döndü ve 7 gündür kırmızı bölgede. Bu durum ABD yatırımcılarının piyasa geneline göre daha iştahsız olduğunu kripto paralara temkinli yaklaştıklarını gösteriyor. Yani oldukça kötü.

Bu metrik kırmızı olduğunda ABD piyasa açılışıyla düşüşler daha hızlı yaşanıyor ve ABD uyandığında satış baskısının güçlendiğini görüyoruz. Tatil haftasına girerken görünüm olumsuz.

Arbitrum (ARB)

En büyük layer2 çözümlerinden ancak hem enflasyonu hem de token faydası noktasındaki başarısızlığı ARB fiyatının berbat şekilde düşmesine neden oldu. Herkes güçlü TVL ve ağ faaliyeti nedeniyle ARB Coin’in büyük kazançlar elde etmesini beklerken o tam tersini yaptı.

Michael Poppe buna rağmen umutlu ve yükseliş bekliyor.

“ARB konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser olmaya devam ediyorum. Temel açıdan bakıldığında, büyük bir ivme ve sürekli bir büyüme var. Nasıl? TVL her yıl sürekli büyüyor, DEX hacmi de hızlanmaya başlıyor ve aktif hesap ile işlem sayısı artmaya devam ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, güçlü bir yükseliş sapması oluşmuş durumda, bu da yukarı yönlü bir ivme olabileceğini gösteriyor. Bu yükseliş eğilimi, 25 Ocak’tan beri oluşmaya başlamıştı.”