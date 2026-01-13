Kripto Dolandırıcılık Pazarı Patladı: Yapay Zeka Destekli Tuzaklar Milyarlarca Dolar Yutuyor

Kripto para dünyasında dolandırıcılık, artık münferit vakaların çok ötesine geçmiş durumda. Blokzincir analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı son rapora göre, küresel kripto dolandırıcılık pazarı yıllık en az 14 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda. Bu rakamın, 2025’te izine yeni rastlanan yasa dışı fonların tespitiyle birlikte 17 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu dramatik artışın arkasındaki en önemli faktörlerden biri yapay zekâ. Chainalysis’in analizleri, dolandırıcıların sahte kimlikler, deepfake videolar ve otomatik sosyal mühendislik senaryoları üretmek için AI araçlarını aktif biçimde kullandığını ortaya koyuyor. Yapay zekâ kullanan dolandırıcı gruplar, tek bir dolandırıcılık operasyonundan ortalama 3,2 milyon dolar gelir elde ederken, AI kullanmayan gruplarda bu rakam 719 bin dolar seviyesinde kalıyor. Bu da yapay zekânın dolandırıcılık gelirlerini 4,5 kat artırdığını gösteriyor.

“Domuz Kasaplığı” (Pig Butchering) En Yaygın Tuzak

Yetkililer için bu rakamlar sürpriz değil. Son yıllarda özellikle “pig butchering” (domuz kasaplığı) olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemi, kripto suçlarının merkezine yerleşti. Bu yöntemde mağdurlar, sosyal platformlar üzerinden sahte bir kripto yatırım platformuna yönlendiriliyor ve tüm birikimlerini yatırdıktan sonra sistemden tamamen koparılıyor.

ABD’li federal kurumlar, yalnızca geçtiğimiz yıl bu yöntemle çalınan milyarlarca dolarlık kripto varlığa el koymak için mahkemelere başvurdu. Bu dolandırıcılık ağlarının LinkedIn’den Instagram’a, flört uygulamalarından mesajlaşma servislerine kadar hemen her sosyal platformda aktif olduğu görülüyor.

Flört Uygulamaları ve Sosyal Medya Merkez Üssü Haline Geldi

2025 boyunca Forbes, Tinder, Hinge ve eHarmony gibi flört uygulamalarının yanı sıra TikTok, WhatsApp, Facebook ve X üzerinde yürütülen çok sayıda “pig butchering” vakasını belgeledi. Bu dolandırıcılıkların toplamda yüz milyonlarca dolarlık kayba yol açtığı raporlandı.

San Diego’da kamuoyuna yeni açılan bir FBI soruşturmasında, bir kadının eHarmony üzerinden tanıştığı ve kendisini “Jack Zhang” olarak tanıtan bir kişi tarafından 730 bin dolar yatırmaya ikna edildiği ortaya çıktı. Sahte platformda bakiyesi 1 milyon doların üzerine çıkmış gibi gösterilen mağdur, para çekmek istediğinde 128 bin dolarlık ek ücret talep edilmesiyle dolandırıldığını fark etti.

Aynı soruşturma dosyasına göre, aynı dolandırıcılık ağı LinkedIn üzerinden başka bir kadını hedef aldı ve mağdurun 1,3 milyon dolarlık emeklilik birikimini boşaltmasına neden oldu. Kadının daha sonra kanser nedeniyle hayatını kaybettiği, eşinin ise erken çekim cezalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Geçmişten Bugüne: Kripto Suçları ve Büyük Operasyonlar

Kripto dolandırıcılıkları son yıllarda küresel ölçekte güvenlik kurumlarının da öncelikli gündemi haline geldi. 2023 ve 2024 yıllarında İngiltere polisi, tarihin en büyük operasyonlarından birinde 61 bin Bitcoin’e el koydu; bu varlıkların değeri o dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD Adalet Bakanlığı (Department of Justice), aynı dönemde büyük ölçekli pig butchering ağlarıyla bağlantılı 15 milyar dolarlık kripto varlığı geri kazandığını açıkladı. Bu operasyonlar, blokzincir analiz araçlarının gelişmesi sayesinde suçluların “iz bırakmadan kaybolma” avantajının giderek zayıfladığını gösteriyor.

Takip ve Geri Kazanım Umut Veriyor

Tüm karamsar tabloya rağmen, uzmanlar için olumlu bir gelişme de var: Kripto dolandırıcılıklarının boyutu artık daha net ölçülebiliyor. Chainalysis ve kolluk kuvvetleri, gelişmiş izleme teknolojileri sayesinde çalınan fonların izini sürebiliyor ve önemli bir kısmını geri kazanabiliyor.

Ancak uzmanlara göre asıl soru şu: Yapay zekâ araçları dolandırıcıların elinde bu kadar etkiliyken, bireysel kullanıcılar ve platformlar bu yarışta ne kadar hızlı önlem alabilecek? Kripto dünyasında güvenlik, artık sadece teknoloji değil, farkındalık ve regülasyon meselesi olarak da yeniden tanımlanıyor.