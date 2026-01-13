Teknik Analiz

Bitcoin (BTC) 94.000 Doları Aştı: ADA, SHIB ve AVAX Hareketlendi

Özet

  • Trump'ın bugünkü açıklamalarını akşam tekrar etmesiyle BTC yükseldi. Yüksek Mahkemenin aleyhte karar vermesi halinde Trump alternatif planları olduğunu söyledi.
  • AVAX yeniden 14,5 doları geri aldı ve 18,6 doları hedefliyor. Ancak BTC 3 aydır bu yükseliş denemelerinin peşinden büyük düşüşler yaşadığından temkinli olmak gerekebilir.
  • ADA Coin için 0.41 ve 0.438 dolar hedefleniyor. SHIB 0.0000090 dolar desteğini kazanabilirse 0.0000111 ve 0.0000141 doları hedefleyecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Trump’ın son 24 saatteki açıklamalarını tekrar etmesiyle yeniden yükselişe geçti. Ancak yatırımcılar temkinli çünkü her yukarı yönlü denemenin hayal kırıklığıyla neticelenmesi aylardır yatırımcıları yordu. ADA, SHIB ve AVAX bugünkü yükseliş diğerlerine göre daha istekli görünüyor. Peki kaç doları hedefliyorlar?

İçindekiler
1 Bitcoin Neden Yükseldi?
2 ADA, SHIB ve AVAX

Bitcoin Neden Yükseldi?

Trump bugün Yüksek Mahkeme ve İran hakkında açıklamalar yaptı. Aynı zamanda beklenti dahilinde gelen enflasyon verisinden de övgüyle bahsetti. İran’a saldırı ihtimalinin arttığını ima eden “yardım yolda” açıklamasını bugünkü konuşmasında da tekrarladı. Tüm bunlar Bitcoin’in yarınki gümrük vergisi kararından evvel epeydir görmediği seviyelere yükselmesine neden oldu.

Yatırımcıları yükselişin devamına inanmıyor olsa da fiyat yükseliyor ve bu durum inançsızlık tarafından beslenen daha büyük bir ralliye yol açabilir. Fakat acı tecrübeler bize böylesi kısa süreli yükselişlere kolay kanmamız gerektiğini öğrettiğinden ani düşüşlere hazırlıklı olmak gerekiyor.

Trump bugünkü açıklamalarının özeti olarak şunları söyledi;

“Borsa rekorlar kırıyor. Petrol fiyatlarını daha da düşüreceğiz. Enflasyon düşüyor. Eskiden, iyi rakamlar geldiğinde faiz oranları düşerdi. Piyasa yükseldiğinde, Fed faiz oranlarını düşürmelidir. Fed başkanının iyi haberler geldiğinde faiz oranlarını düşürmesini istiyorum.

Gümrük vergilerine karşı olmak, Çin yanlısı olmak demektir. Yüksek Mahkeme’de gümrük vergilerine karşı çıkanlar Çin merkezli. Gümrük vergisi davasını kazanamazsak bir çözüm buluruz.

İranlı vatanseverler protestolara devam etmeli ve mümkünse kurumları ele geçirmeli. İranlı protestoculara yardım yolda.

Fed’in başındaki aptal yakında gidecek. Kredi kartı faiz oranları çok yüksek.

Uyuşturucu kaçakçılarına karadan saldırmaya başlayacağız.”

ADA, SHIB ve AVAX

Trump aslında yeni bir şey söylenmedi ancak piyasa için bir çıkış likiditesi mi yoksa başka bir şey için mi bilinmez yükseliş görüyoruz. 6 Ocak tarihinden bugüne ilk defa AVAX 14,5 dolar üzerinde kapanışlar yapmaya başladı. Altcoinlerin neredeyse tümünde gördüğümüz şey aşağı yukarı 86 gündür daha düşük diplerdi. Şimdi bu seviyelerden toparlanmayla en azından zararlarının yarısını telafi etmeleri şaşırtıcı olmayacaktır.

AVAX için beklenen senaryo yarın bu yükselişin yıkıma dönüştüğünü görmezsek 18,6 dolarlık kilit yükseliş tabanının geri alınması olmalı.

0.410 dolar ADA Coin için önemli ve 0.438 dolarda gelen retten sonra şimdi yeniden dirence dönen eski destek seviyesi hedefleniyor. Bu yükseliş tabanının geri alındığı senaryoda ADA Coin’in geçen yıl Temmuz ayının savaş bölgesi olan 0.544 doları kazanması beklenir ardından 0.765 dolarlık destek gündeme gelecek.

SHIB uzun süredir hikaye eksikliği yaşıyor ancak 1 yılı aşkın süredir de sürekli düşüyor. Bir noktada aşırı satışların tersine dönmesi için bugünler fırsata çevrilebilir. SHIB için Ocak yükselişi yarım kalmış bir süreç ve 0.0000090 dolar destek olarak kazanılırsa 0.00000990 ve 0.0000111 dolar aralığına geri dönülebilir. Ardından genel piyasa hissiyatına bağlı 0.0000141 dolar gündeme gelecek.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Fatih Uçar
