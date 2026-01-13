Londra’da Yepyeni Kripto Para Dönemi: Bitcoin ve Altın Aynı Üründe Buluştu

Kripto paralar ile geleneksel güvenli limanların aynı çatı altında buluştuğu yeni bir yatırım ürünü 13 Ocak itibarıyla Londra piyasalarında işlem görmeye başladı. 21Shares tarafından ihraç edilen Bitcoin ve Altın ETF’i yatırımcılara Bitcoin’e benzer getiri potansiyelini daha dengeli bir oynaklık profiliyle sunmayı hedefliyor. Londra Borsası’nda listelenen ürün Birleşik Krallık’ta tek bir borsa yatırım aracı içinde hem Bitcoin hem de altın içeren ilk yapı olma özelliğini taşıyor. Lansman, İngiltere’de kripto para bağlantılı borsa ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hızla artan kurumsal talebin somut bir yansıması olarak görülüyor.

Londra Borsası’nda İlk: Bitcoin ve Altın Tek Portföyde

BOLD koduyla işlem görmeye başlayan ETF, London Stock Exchange çatısı altında yatırımcılara gün içi alım satım imkanı sağlıyor. ETF’in yapısı küresel piyasalarda en yüksek likiditeye sahip iki alternatif varlığı tek bir risk ağırlıklı portföyde birleştirerek klasik hisse senedi ve tahvil yatırımlarının ötesine geçmek isteyen yatırımcıları hedefliyor. Bitcoin’in büyüme potansiyeli ile altının uzun vadeli değer saklama rolü ETF’in temel yatırım tezini oluşturuyor.

Birleşik Krallık’ta Ekim ayında kripto para bağlantılı borsa yatırım ürünlerine yönelik yasağın kaldırılmasının ardından Londra Borsası’nda işlem gören benzer araçlara yönelik ilgi dikkat çekici biçimde arttı. Borsanın verilerine göre yasak sonrası ilk ayda 280 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldı. Bu rakam Avrupa’da yalnızca Xetra ve SIX Swiss Exchange’in gerisinde kaldı ve Londra’nın düzenlenmiş kripto para tabanlı ürünler açısından hızla güçlenen bir merkez haline geldiğini ortaya koydu.

Yeni ürünün Londra’da listelenmesi İngiliz yatırımcıların düzenleme güvencesi altında kripto paralara erişimini artırırken, piyasanın derinleşmesine de katkı sağladı. Kurumsal yatırımcılar için şeffaflık, saklama güvenliği ve düzenleyici netlik bu tür ürünlerin tercih edilmesinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Risk Ağırlıklı Strateji

BOLD’un dikkat çeken yönlerinden biri portföy dağılımında sermaye eşitliği yerine risk eşitliğini esas alması. Bitcoin ve altın kurumsal düzeyde saklama hizmeti sunan kuruluşlarda tutulurken, portföy aylık olarak yeniden dengeleniyor. Amaç daha güçlü performans gösteren varlıktan kar alıp görece zayıf kalan varlığa ekleme yaparak dalgalanmaları yumuşatmak ve uzun vadeli getiriyi artırmak.

Ürün ilk olarak Nisan 2022’de İsviçre’de yatırımcılara sunuldu ve kısa sürede Avrupa’nın önde gelen borsalarında işlem görmeye başladı. Sterlin bazında 2025 sonu itibarıyla yüzde 122,5 getiri sağlayan yapı aynı dönemde hem Bitcoin’in hem de altının bireysel performansını geride bıraktı. Bu tablo risk dengeli yaklaşımın volatil piyasa koşullarında nasıl fark yaratabildiğini gösteriyor.

Toplam gider oranı yüzde 0,65 olarak belirlenen ürün gün içi işlem imkanı sayesinde hem kısa vadeli pozisyon almak isteyenlere hem de uzun vadeli çeşitlendirme arayanlara hitap ediyor. Bitcoin’e doğrudan maruz kalmadan, daha istikrarlı bir getiri profili arayan yatırımcılar için alternatif bir araç olarak öne çıkıyor.