Tam 220.000 Adet BTC: Bitcoin’de Kritik Dönemeç

Bitcoin piyasasında son bir yılda dikkat çekici bir çözülme yaşandı. Blockchain içi veriler 1.000–10.000 adet arasında BTC tutan büyük adreslerin toplamda 220.000 adet coin sattığını gösteriyor. 2023 başından bu yana görülen en hızlı düşüşe işaret eden hareket fiyat eğilimleri açısından kritik bir döneme girildiğini düşündürüyor. Geçmiş döngülerle karşılaştırıldığında benzer satışların zirve öncesinde gerçekleştiği biliniyor.

Balina Cüzdanlarında Sert Gerileme Ne Anlama Geliyor?

Blockchain içi analiz şirketi CryptoQuant verilerine göre, 1.000–10.000 adet arasında BTC tutan cüzdanların bakiyeleri son 12 ayda belirgin biçimde azaldı. Bu büyüklükteki adresler genellikle kurumsal yatırımcılar ve piyasa yönünü etkileyebilen aktörlerle ilişkilendiriliyor. Kripto para analiz platformu CryptoBusy paylaştığı değerlendirmede söz konusu azalmanın 2021–2022 dönemindeki sert çözülmeye benzer bir hızda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Geçmiş döngülerde balina bakiyelerinde görülen bu tür düşüşlerin fiyat tepe noktalarından hemen önce yaşandığı gözlemlendi. 2020–2021 ve 2023–2024 gibi büyüme evrelerinde aynı cüzdanların 400.000 adet BTC’den fazla birikim yaptığı biliniyor. Mevcut tablo büyük yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerinde uzun vadeli pozisyon taşımaya daha temkinli yaklaştığını düşündürüyor.

Diğer yandan piyasanın aşırı ısınmadığına işaret eden göstergeler de var. Bitcoin’in piyasa değeri ile ortalama alım fiyatını karşılaştıran MVRV oranı 1,6 seviyelerinde seyrediyor. Tarihsel olarak 2013, 2017 ve 2021’de döngü zirveleri öncesinde bu oranın 4,5 üzerine çıktığı biliniyor. Blockchain içi analist CW8900, asıl yükselişin MVRV’nin kırmızı bölgeye girmesiyle başlayacağını savunuyor.

Fiyat Beklentileri ve Kısa Vadeli Riskler

Teknik analiz cephesinde olası bir geri çekilme senaryosu giderek daha fazla konuşuluyor. Grafik analisti Ali Martinez mevcut döngüde tabanın yaklaşık 267 gün içinde oluşabileceğini ve fiyatın 38.000–50.000 dolar bandına sarkabileceğini öngörüyor. 2018 ve 2022’de yaşanan sert düzeltmelerin bir yıla yakın sürdüğü ve zirveden yüzde 75’i aşan kayıplar getirdiği hatırlatılıyor.

Aynı döngü projeksiyonlarına göre Bitcoin için teorik zirve 126.000 dolar civarında konumlanıyor. Böyle bir seviyeden yüzde 70’lik bir geri çekilme fiyatı 37.500 dolar bölgesine taşıyabilir. Kısa vadede ise satış baskısının artması halinde 70.000 dolar çevresinin ilk durak olabileceği değerlendiriliyor.

Borsalardaki balina hareketleri ise daha karmaşık bir tablo sunuyor. Binance, Coinbase ve Kraken üzerindeki büyük cüzdanların son günlerde net alım yaptığı, ardından sınırlı satışlarla fiyatın aşağı çekildiği gözlemlendi. CW8900’a göre bu davranış mevcut seviyelerden kademeli birikim stratejisine işaret ediyor. Bitcoin, hafta içinde 92.400 doları test ettikten sonra 92.000 dolar civarında dengelenmiş durumda.