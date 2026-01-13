Kripto Para

İran Krizi Bitcoin ve Kripto Para Tartışmasını Alevlendirdi: Neler Oluyor?

Özet

  • İran’da riyalin değer kaybı, paraya duyulan güvenin nasıl çözüldüğünü gösteriyor.
  • Güven kırıldığında insanlar bankacılık sistemi dışındaki seçenekleri tartışmaya açıyor.
  • Küresel piyasalar itibari para stresi temasını Bitcoin'deki fiyatlamadan yakından takip ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

İran’ın ulusal para birimi riyalin fiilen “sıfıra” yaklaştığı algısı, küresel piyasalarda paraya duyulan güven tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yıllara yayılan yüksek enflasyon, zayıf büyüme ve yaptırımların birikimli etkisi, riyalin satın alma gücünü aşındırırken, hanehalkı ve işletmelerin davranışlarını da kökten değiştirdi. Yaşananlar, tek bir ülkenin ötesinde, itibari paraya güvenin kırıldığı anlarda alternatif arayışların neden hızlandığını gösteren çarpıcı bir örnek sunuyor.

İçindekiler
1 İran’da Güven Erozyonu Derinleşti
2 Kriz Anlarında Bitcoin Neden Gündeme Geliyor?

İran’da Güven Erozyonu Derinleşti

İran ekonomisinde ücretler uzun süredir enflasyon karşısında erirken, yaptırımlar petrol gelirlerini sınırladı ve ülkeyi küresel bankacılık sisteminden büyük ölçüde kopardı. Resmi döviz kurları piyasa gerçekliğini yansıtamaz hale gelirken, ticaret giderek gayriresmî dolar fiyatlamasına kaydı. Bu ortamda riyal, değer ölçüsü olma işlevini kaybetmeye başladı.

Hanehalkları savunmacı reflekslerle hareket ediyor. Maaşların alındığı gün dolar, altın ya da dayanıklı tüketim mallarına yönelme eğilimi güçleniyor. Bu davranış, riyalin dolaşımda tutulma süresini kısaltarak değer kaybını hızlandırıyor ve kısır bir döngü yaratıyor. Güven azaldıkça terk ediliş hızlanıyor.

Ekonomistler, yaşananların para krizlerinde sık görülen bir model olduğunu vurguluyor. Paraya olan inanç zedelendiğinde, rasyonel tercihler kısa vadeli korumaya odaklanıyor. İran’da gelinen nokta, güvenin yalnızca fiyat istikrarıyla değil, erişilebilirlik ve öngörülebilirlikle de bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Kriz Anlarında Bitcoin Neden Gündeme Geliyor?

Ulusal para birimlerine güvenin sarsıldığı dönemlerde, kamuoyu tartışmaları doğal olarak alternatifleri kapsayacak şekilde genişliyor. İran’da Bitcoin ve stablecoin’lerin konuşulması bir onaydan ziyade davranışsal bir tepki olarak okunuyor. Bankacılık sistemi dışında çalışabilmeleri, kriz anlarında dikkat çekmelerine yol açıyor.

Bu ilginin risksiz olduğu söylenemez. Sert fiyat dalgalanmaları, düzenleyici belirsizlik, teknolojik erişim eşitsizlikleri ve hukuki riskler önemli engeller oluşturuyor. Buna rağmen ağır parasal baskı dönemlerinde, insanlar kusurlu seçenekleri dahi masaya koyma eğilimi gösteriyor.

Geçmiş örnekler bu deseni doğruluyor. 2013’te Kıbrıs’ta mevduatlara el konulması korkusu alternatif arayışları tetiklemiş, Bitcoin aynı yıl tarihi zirvelerini görmüştü. Arjantin, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde tekrarlayan devalüasyonlar sırasında da benzer tartışmalar gündeme geldi. Sonuçlar farklı olsa da ortak payda, korkunun ilgiyi artırması oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Washington’dan Kripto Para İçin Tarihi Hamle: Gözler 15 Ocak’ta

Solana (SOL) ve SEI Coin Analist Değerlendirmeleri

ABD Piyasa Açılışı ve 12 Ocak Kripto Paralar

Son Dakika: Strategy 13.627 BTC Aldı, FUD Bitti Mi?

Dolar Düştü, Güvenli Limanlar Parladı: Bitcoin Neden Yarı Yolda Kaldı?

12-18 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Kripto Para Kanallarında Derin Sessizlik: İzlenmeler Son 5 Yılın Dibinde

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Solana (SOL) ve SEI Coin Analist Değerlendirmeleri
Bir Sonraki Yazı Washington’dan Kripto Para İçin Tarihi Hamle: Gözler 15 Ocak’ta
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Washington’dan Kripto Para İçin Tarihi Hamle: Gözler 15 Ocak’ta
Kripto Para
Solana (SOL) ve SEI Coin Analist Değerlendirmeleri
Solana (SOL) Teknik Analiz

Lost your password?