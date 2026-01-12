ABD Piyasa Açılışı ve 12 Ocak Kripto Paralar

Bitcoin fiyatı 90 bin doları korumaya çalışıyor ve yeni hafta kaosla başladı. Altcoinler için zor bir dönem olacak. Kripto para yatırımcıları korku ve paniğin 2025 yılında kaldığına kendilerini inandırmaya çalışıyor ancak Ocak ayı daha ilk 12 gününde birçok büyük gelişmeye ev sahipliği yaptı. ABD piyasaları düşüşle açıldı ve BTC 90 bin doları kaybedebilir.

ABD Piyasaları

Federal Rezerv’in bağımsızlığı konusundaki endişeler ABD piyasalarını olumsuz etkiledi. ABD doları ve hazine tahvilleri yeni haftaya zayıf başlangıç yaptı. Powell’ın tehdit edildiğini açıklaması Trump’ın Fed’in bağımsızlığına saldırılarının son aşamasını temsil ediyor. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin erken seçim çağrısı yapacağına dair spekülasyonlar da küresel piyasaları olumsuz etkiliyor.

ABD hisse senedi piyasaları haftaya düşüşle başlasa da büyük banka ve varlık yöneticilerinin önümüzdeki günlerde kazanç raporlarını açıkladığını göreceğiz. Fed’in bağımsızlığı etrafındaki tartışmalar büyümezse kazanç raporları borsayı destekleyebilir.

Fed’den Bostic 20:30’da, Intercontinental Exchange CEO’su ve New York Borsası Başkanı Jeffrey Sprecher ile bir soru cevap etkinliğine katılacak. Fed’den Barkin, NC Chamber ve North Carolina Bankers Association tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşacak saat 20:45’te. 23:30’da Trump imza törenine katılacak burada açıklamalar yapabilir. Devamında ABD başkanı Tunnel to Towers Foundation’ın CEO’su ile görüşecek.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin Aralık ayında kırılan ayı bayrağının destek çizgisinden sürekli retlerle karşılaştı ve üzerinde kapanışlar göremedi. Genel trendin tersine dönmesinin ardından şimdi daha dar aralıkta da zayıflık göstermeye devam ediyor olması olumsuz. Üstelik bu hafta Yüksek Mahkeme tarife kararı piyasaları baskılayacakken bir de Fed’in bağımsızlığı tartışmaları alevlendi.

Kısa vadede Bitcoin ve altcoinler için görünüm olumlu değil. MSCI kararının kısa vadeli olması, yaklaşan mahkeme kararı ve geçen haftaki istihdam verilerinin faiz indirimlerinin aleyhine olması negatif. Kripto para yatırımcıları bu hafta gelecek enflasyon verilerinin beklenti üzerinde olması halinde ani düşüşler görebilir.

ETH yeniden 3.100 doları kaybetmek üzere ve XRP Coin 2,08 dolar desteğinin altına inerek majör altcoinlerde zayıflığın daha derin dipler doğurabileceği uyarısında bulundu.