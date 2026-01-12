Kripto Para

Kripto Para Kanallarında Derin Sessizlik: İzlenmeler Son 5 Yılın Dibinde

Özet

  • Kripto para YouTube izlenmeleri Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyelere geriledi.
  • Düşüş, platformlar genelinde eş zamanlı ve yapısal bir zayıflamaya işaret ediyor.
  • Bireysel yatırımcı yorgunluğu ve kurumsal hakimiyet ilgi kaybının temel nedenleri arasında öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para odaklı YouTube kanallarının izlenme sayıları son üç ayda sert bir düşüş yaşadı ve 30 günlük ortalamalar Ocak 2021’den bu yana görülen en düşük seviyelere indi. Farklı kanalları kapsayan veriler düşüşün tekil bir platforma veya algoritma değişikliğine bağlı olmadığını ortaya koyuyor. Sektör yorumcuları bireysel yatırımcı ilgisindeki zayıflamanın sosyal medyanın geneline yayıldığını ve piyasa döngüsünde yapısal bir kırılmaya işaret ettiğini vurguluyor.

İçindekiler
1 Kripto Para YouTube Kanallarının İzlenmelerindeki Düşüşün Boyutu
2 Bireysel Yatırımcı Yorgunluğu ve Döngüsel Değişim

Kripto Para YouTube Kanallarının İzlenmelerindeki Düşüşün Boyutu

Paylaşılan grafikler çok sayıda önde gelen kripto para YouTube kanalının 30 günlük hareketli ortalama izlenmelerinde belirgin bir aşağı yönlü trend gösteriyor. Analizi kamuoyuyla paylaşan Benjamin Cowen, izleyici kaybının yalnızca X platformundaki görünürlük değişimleriyle açıklanamayacağını, YouTube dahil olmak üzere farklı mecralarda eş zamanlı bir zayıflama yaşandığını belirtti. Veriler 2021 boğa piyasası sırasında zirve yapan ilginin, 2026 başına gelindiğinde uzun vadeli bir erime sürecine girdiğini gösteriyor.

Grafiklerde Bitcoin’in fiyatının dönemsel yükselişler sergilemesine rağmen izlenme sayılarının aynı ölçüde toparlanamaması dikkat çekiyor. Bu ayrışma içerik tüketimi ile fiyat performansı arasındaki ilişkinin zayıfladığını ortaya koyuyor. Özellikle 2025’in son çeyreğinden itibaren izlenme eğrilerinde hızlanan düşüş kripto para anlatısının kitleler üzerindeki çekim gücünü kaybettiğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Bu tablo içerik üreticileri açısından gelir modelleri ve etkileşim stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Reklam gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları doğrudan izlenme hacmine bağlı olduğundan sektörde konsolidasyon ve kanal kapanışlarının artabileceği değerlendiriliyor.

Bireysel Yatırımcı Yorgunluğu ve Döngüsel Değişim

İzlenme düşüşüne ilişkin bir diğer değerlendirme sosyal ilginin 2021’den bu yana ayı piyasası seviyelerinde seyrettiğini savunan Tom Crown tarafından dile getirildi. Crown, Ekim 2025’ten bu yana platformlar arası etkileşimde paralel bir gerileme yaşandığını ve kripto paraya yönelik anlatının geniş kitleler nezdinde cazibesini yitirdiğini ifade etti.

Yorumcular bireysel yatırımcıların art arda yaşanan dolandırıcılık vakaları ve “pump-and-dump” şemaları nedeniyle piyasadan uzaklaştığını belirtiyor. Güven erozyonu kısa vadeli spekülasyon odaklı içeriklere olan talebi azaltırken, daha muhafazakar yatırım araçlarına yönelimi hızlandırdı. Değerli metaller gibi geleneksel güvenli limanların yeniden öne çıkması bu eğilimin somut bir göstergesi olarak görülüyor.

Aynı dönemde kurumsal aktörlerin piyasa içindeki ağırlığının artması da dikkat çekiyor. Büyük sermayenin hakim olduğu bir döngüde bireysel yatırımcıyı hedefleyen içeriklerin etkisi sınırlanıyor. Bu değişim kripto para medyasının anlatı tonunu ve hedef kitlesini yeniden tanımlamasını kaçınılmaz hale getiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dolar Düştü, Güvenli Limanlar Parladı: Bitcoin Neden Yarı Yolda Kaldı?

12-18 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Kripto Paralara Sert Fren: Göz Kırpma Testiyle Hesap Açma Dönemi Başladı

Bitcoin ve Gizlilik Altcoin’leri Sahneye Çıktı: Washington’daki Gerilim Piyasayı Ateşledi

Bitcoin’de Haftalık Grafik Alarmı: 60.000 Dolar Senaryosu Masada

ABD Yaptırımlarının Gölgesinde Kripto Para Finansmanı: İran’ın Gizli 1 Milyar Dolarlık Sistemi Açığa Çıktı

Ethereum Kurucu Ortağı Buterin’den Şaşırtan Çıkış: Kriptonun En Büyük Tehdidini Açıkladı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Binance Yeni Bir Altcoin Listeleyecek: Tarih Açıklandı
Bir Sonraki Yazı 12-18 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dolar Düştü, Güvenli Limanlar Parladı: Bitcoin Neden Yarı Yolda Kaldı?
Kripto Para
12-18 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?