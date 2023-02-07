Bitcoin'in (BTC) 23 bin doların altına ineceği öngörüsü gerçekleşen kripto para analisti Smart Contracter, yeniden piyasaya girmeye hazırlandığını açıkladı. Analist Etheruem (ETH) ve Dogecoin (DOGE) için de son analizinini paylaştı.

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Yılın başından bu yana hızla yükselen Bitcoin’in (BTC) 23 bin doların altına ineceği öngörüsü gerçekleşen kripto para analisti Smart Contracter, yeniden piyasaya girmeye hazırlandığını açıkladı. Analist Etheruem (ETH) ve Dogecoin (DOGE) için de son analizinini paylaştı.

Bitcoin’de Yeni Hedefi Verdi

Sektörde Smart Contracter olarak bilinen anonim kripto para analisti, BTC‘nin 22 bin dolara kadar düşeceği beklentisiyle geçen hafta USDT, BUSD gibi stablecoin’lere geçtiğini açıklamıştı. Analist, Bitcoin’in beklentisi dahilinde son günlerin en yüksek seviyesi olan 24 bin 200 dolardan 22 bin 700 dolar aralığına gerilemesiyle bir kez daha piyasaya giriş yapmaya hazırlanıyor. Smart Contracter’ın BTC için koyduğu yeni hedef ise 25 bin dolar ve üstü:

BTC’de beşinci dalga hareketine doğru yönelim devam ediyor. Şimdi sırada 25 bin dolar ve üstü var. Bu, önümüzdeki birkaç ay içinde daha derin bir düşüş yaşanmasından önce günlükte daha yüksek tepenin kaydedileceği son yükseliş olabilir. Bence bundan en iyi şekilde yararlanın.

Smart Contracter, analizleri için Elliot dalga teorisini kullanıyor. Bu teori, yatırımcıların psikolojisinin genellikle grafiklerde öngörülebilir yüksek ve düşük dalgalar halinde ortaya çıktığı fikrine dayanıyor.

ETH ve DOGE’da Yükseliş Bekliyor

Smart Contracter ayrıca Ethereum (ETH) biriktirmeye başladığını belirterek “İlginç bir şekilde coin-turk.com ethereum nedir sadece 3 dalgada en yüksek seviyelerden geri çekildi ve 0,618’in yakınında destek buldu. Yani ETH yeni bir yükselişe hazırlanıyor olabilir. Sadece bu da değil, bence ETH/BTC hala düşüş trendinde görünüyor, bu belki BTC’nin de burada dibe vurduğu ve daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor. Yavaş yavaş tekrar risk alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Analist, en büyük köpek temalı Dogecoin‘de (DOGE) de yükseliş beklediğini ve DOGE‘un haftalardır BTC karşısında güç kazandığını söyledi:.