Binance Yeni Bir Altcoin Listeleyecek: Tarih Açıklandı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, stablecoin rekabetinde likidite ve işlem maliyetlerini merkeze alan yeni bir hamle açıkladı. Platform, United Stables (U) adlı yeni nesil stablecoin’i spot piyasaya taşıyarak iki önemli işlem paritesinde sıfır ücretli işlem dönemi başlatacağını duyurdu. Listeleme takvimi, para yatırma ve çekme süreçleriyle birlikte net biçimde ilan edilirken, kampanya ayrıntıları da aynı açıklamada paylaşıldı. Gelişme, stablecoin piyasasında zincirler arası kullanım ve maliyet optimizasyonu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

United Stables (U) Listelemesinin Detayları

Binance, United Stables (U) için spot işlemleri 13 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla başlatacak. Kullanıcılar, U/USDT ve U/USDC işlem çiftleri üzerinden alım-satım yapabilecek. Platform, listeleme öncesinde U yatırma işlemlerini erişime açarak likidite hazırlığının önceden yapılmasını sağladı. Listeleme ücreti ise 0 BNB olarak belirlendi ve proje tarafına ek bir maliyet yansıtılmadı.

U varlığının çekim işlemleri 14 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00’da aktif hale gelecek. Takvimin kademeli ilerlemesi, piyasa açılışı sırasında oluşabilecek operasyonel yoğunluğu dengelemeyi amaçlıyor. Binance’in açıklamasında, spot işlemlere ek olarak uygunluk koşullarını sağlayan kullanıcıların marjin işlemlerinde de U paritelerini kullanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Sıfır ücretli işlem kampanyası, 13 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00’da başlayacak ve ileri bir tarihe kadar devam edecek. Kampanya süresince U/USDT ve U/USDC paritelerinde spot ve uygulanabilir olması halinde marjin işlemleri için işlem komisyonu alınmayacak. Bu yapı, kısa vadede hacim artışı ve fiyat keşfi sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

United Stables (U) Nedir?

United Stables (U), tamamen akışkan varlıklarla desteklenen yeni nesil bir stablecoin olarak tanımlanıyor. Proje, parçalı likidite yapısını tek bir çatı altında toplayarak ticaret, ödemeler, DeFi uygulamaları, kurumsal mutabakat süreçleri ve yapay zeka odaklı otonom sistemler arasında kesintisiz değer transferi sağlamayı amaçlıyor. Tasarım yaklaşımı, insan ve yapay zeka etkileşiminin aynı finansal altyapı üzerinde buluşmasını temel alıyor.

U, BNB Chain üzerinde geliştirilen ilk stablecoin gruplarından biri olarak EIP-3009 gasless yetkilendirme desteği sunuyor. Bu teknik özellik, kullanıcıların belirli işlemleri ağ ücreti ödemeden yetkilendirebilmesine olanak tanıyor. Sonuç olarak, zincirler arası kullanım senaryolarında hız ve maliyet avantajı öne çıkıyor.

Binance listelemesiyle birlikte U’nun daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşması ve farklı ekosistemlerde kullanım alanını genişletmesi bekleniyor. Sıfır ücretli işlem dönemi, özellikle piyasa yapıcılar ve yüksek hacimli yatırımcılar açısından likiditeyi derinleştiren bir unsur olarak değerlendiriliyor. Stablecoin pazarında rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde, teknik altyapı ve maliyet avantajı birleşimi dikkat çekici bir konum yaratıyor.